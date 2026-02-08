Sport

Fără echipă, George Pușcaș a semnat! A fost făcut anunțul oficial: „Mult noroc pentru un viitor minunat”

George Pușcaș a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său. Liber de contract de peste 5 luni, fostul atacant al lui Inter a semnat o nouă înțelegere.
Bogdan Mariș
08.02.2026 | 12:15
Fara echipa George Puscas a semnat A fost facut anuntul oficial Mult noroc pentru un viitor minunat
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș a semnat un nou contract. FOTO: Instagram - @puski96
ADVERTISEMENT

George Pușcaș s-a despărțit de formația turcă Bodrumspor în septembrie 2025, iar de atunci este liber de contract. Pentru a-și găsi o nouă echipă, atacantul cu 46 de selecții la naționala României a decis să semneze cu agenția P&P Sport Management, condusă de Federico Pastorello.

George Pușcaș a semnat cu o agenție de impresariat

Federico Pastorello reprezintă mai mulți fotbaliști români, în mod special cei trecuți prin fotbalul italian. În portofoliul agenției sale se află nume precum Ionuț Radu, Florinel Coman sau Adrian Șut, dar și jucători mai tineri, Lorenzo Biliboc, Luca Szimionaș sau Ioan Vermeșan.

ADVERTISEMENT

Anunțul cu privire la George Pușcaș a fost făcut chiar de Federico Pastorello pe Instagram. „Sunt foarte fericit să anunț că George Pușcaș s-a alăturat P&P Sport Management ca membru al marii noastre familii! Mult noroc pentru un viitor minunat”, a transmis impresarul italian.

George Pușcaș Federico Pastorello
George Pușcaș a semnat cu agenția lui Federico Pastorello. FOTO: Instagram

George Pușcaș, aproape de o echipă din China

George Pușcaș a fost dorit de mai multe formații din Superliga României, precum Dinamo sau Rapid, însă mutările nu s-au concretizat, deoarece salariul solicitat de atacant a fost unul prea ridicat pentru grupările din țară. La începutul acestui an, jurnaliștii din China au transmis că Pușcaș era aproape de un transfer în țara asiatică.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Echipa menționată era Dalian Yingbo, formația cu care avea să semneze Nicolae Stanciu după despărțirea de Genoa. Plecarea lui Pușcaș în China nu s-a concretizat, iar odată cu semnarea noului contract, este posibil ca acesta să revină în Italia, țară unde a petrecut cea mai mare parte a carierei, evoluând pentru formații precum Inter, Bari (în două perioade), Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa.

ADVERTISEMENT
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului,...
Digisport.ro
Nu s-a văzut la TV: Cordea s-a dus la Nistor în timpul interviului, după CFR - U Cluj! Ce a urmat

Cine este cel mai valoros jucător din portofoliul lui Federico Pastorello

Conform transfermarkt, cel mai valoros jucător reprezentat de Federico Pastorello este Ange-Yoan Bonny, atacantul francez care evoluează la Inter, cotat la 35 de milioane de euro. „Vârful” a semnat cu formația milaneză în această vară, după sosirea lui Cristi Chivu pe banca echipei. Cei doi au colaborat și în stagiunea precedentă, la Parma.

  • 900.000 de euro este cota actuală a lui George Pușcaș
  • 11 goluri are atacantul la naționala României
Colegul lui Cristiano Bergodi de la U Cluj, șocat de evenimentele din Gruia:...
Fanatik
Colegul lui Cristiano Bergodi de la U Cluj, șocat de evenimentele din Gruia: „Urât, urât”
Live video Sassuolo – Inter, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui...
Fanatik
Live video Sassuolo – Inter, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie consecutivă
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lindsey Vonn va concura în ultima cursă...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lindsey Vonn va concura în ultima cursă olimpică de coborâre din carieră, deși a suferit o ruptură de ligament încrucișat în urmă cu 9 zile!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
iamsport.ro
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!