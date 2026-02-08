Fără echipă, George Pușcaș a semnat! A fost făcut anunțul oficial: „Mult noroc pentru un viitor minunat”

ADVERTISEMENT

George Pușcaș s-a despărțit de formația turcă Bodrumspor în septembrie 2025, iar de atunci este liber de contract. Pentru a-și găsi o nouă echipă, atacantul cu 46 de selecții la naționala României a decis să semneze cu agenția P&P Sport Management, condusă de Federico Pastorello.

George Pușcaș a semnat cu o agenție de impresariat

Federico Pastorello reprezintă mai mulți fotbaliști români, în mod special cei trecuți prin fotbalul italian. În portofoliul agenției sale se află nume precum Ionuț Radu, Florinel Coman sau Adrian Șut, dar și jucători mai tineri, Lorenzo Biliboc, Luca Szimionaș sau Ioan Vermeșan.

Anunțul cu privire la George Pușcaș a fost făcut chiar de Federico Pastorello pe . „Sunt foarte fericit să anunț că George Pușcaș s-a alăturat P&P Sport Management ca membru al marii noastre familii! Mult noroc pentru un viitor minunat”, a transmis impresarul italian.

George Pușcaș, aproape de o echipă din China

sau Rapid, însă mutările nu s-au concretizat, deoarece salariul solicitat de atacant a fost unul prea ridicat pentru grupările din țară. La începutul acestui an, jurnaliștii din China au transmis că Pușcaș era aproape de un transfer în țara asiatică.

Echipa menționată era . Plecarea lui Pușcaș în China nu s-a concretizat, iar odată cu semnarea noului contract, este posibil ca acesta să revină în Italia, țară unde a petrecut cea mai mare parte a carierei, evoluând pentru formații precum Inter, Bari (în două perioade), Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa.

Cine este cel mai valoros jucător din portofoliul lui Federico Pastorello

Conform , cel mai valoros jucător reprezentat de Federico Pastorello este Ange-Yoan Bonny, atacantul francez care evoluează la Inter, cotat la 35 de milioane de euro. „Vârful” a semnat cu formația milaneză în această vară, după sosirea lui Cristi Chivu pe banca echipei. Cei doi au colaborat și în stagiunea precedentă, la Parma.