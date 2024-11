„Fără ei, suntem o echipă de fiii ploii”. Jucătorii pe care Mitică Dragomir i-a lăudat după România – Kosovo

România și Kosovo s-au întâlnit în cel mai interesant meci al serii din Nations League. Rezultatul de pe tabelă a fost 0-0 după 93 de minute de joc, însă partida nu a fost dusă la bun sfârșit, deoarece echipa lui Franco Foda a luat decizia de a merge de bunăvoie la vestiare, susținând că suporterii de pe Național Arena ar fi scandat mesaje rasiste.

România, joc modest în fața celor din Kosovo

, deoarece comportamentul suporterilor a fost unul aproape exemplar. Kosovarii au dat impresia că au venit la București cu un plan bine pus la punct.

Jocul de pe teren, în cele 90 de minute, a fost unul extrem de tensionat. România nu a făcut o partidă excelentă, iar kosovarii au ratat mai multe ocazii importante. Radu Drăgușin și

Mitică Dragomir: „A fost lamentabil. Îmi era frică de meciul ăsta”

Mitică Dragomir a intrat în direct la Fanatik Superliga și a vorbit despre partida de pe Național Arena. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a lăudat evoluția lui Drăgușin. Totuși, el este de părere că naționala lui Mircea Lucescu a avut mari probleme pe construcție.

„A fost lamentabil. Nu puteau să alerge. Doar Drăguș a alergat. Kosovo a jucat mult pe flancuri. Nu aveau Răzvan și Marius Marin pe cine să țină în centru. În momentul când intrau, aveau instant superioritate numerică. Fără ei, suntem o echipă de fiii ploii.

Portarul trebuie felicitat. La faza aia periculoasă, nu doar Niță a scos mingea. Drăgușin a scos-o de două ori. A respins-o cu piciorul. El a avut o alonjă nemaipomenită. Puțini apărători fac asta. E mai spectaculos ce a făcut Drăgușin. Ne-a salvat. Formidabil.

Eu am zis și înainte. Am spus că îmi era frică de meciul ăsta. Am simțit că vom avea probleme. Cred că unii m-au înjurat. Dennis Man nu poate să joace pe spații mici. E mai slăbuț. La fel și Mihăilă. Au nevoie de spații. Dacă e jocul înghesuit, mai greu. Nu-l ajută nici capacitatea de efort.

Eu n-aș spune că a fost un meci slab. A fost un meci împotriva unei echipe cu jucători mai valoroși decât ai noștri. Lucescu a făcut o treabă bună. E om serios”, a fost explicația lui Mitică Dragomir, în exclusivitate, la Fanatik Superliga.

Rămâne de văzut care va fi decizia celor de la UEFA. Între timp, tricolorii își îndreaptă atenția către ultimul meci din Nations League, împotriva reprezentativei statului Cipru. În partida tur, România s-a impus în deplasare cu 3-0.

