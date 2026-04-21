Fără FCSB în play-off, Gigi Becali și-a ales favorita la titlu! Adrian Mutu e de altă părere

Universitatea Craiova și U Cluj ocupă primele locuri în Superliga. Gigi Becali a anunțat cine ia titlul și cu cine crede că va juca FCSB barajul pentru cupele europene. Verdictul lui Adi Mutu
Alex Bodnariu
21.04.2026 | 08:30
U Cluj sau Universitatea Craiova!? Gigi Becali și Adi Mutu au dat verdictul în lupta la titlu
Lupta la titlu în Superligă s-a încins după rezultatele din etapa cu numărul 5 din play-off. U Cluj a pierdut șefia după 1-2 la București cu Dinamo, iar oltenii au trecut pe primul loc. Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 în fața Rapidului. Gigi Becali a intrat în direct și a spus câteva cuvinte despre situația din play-off.

FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off-ul Superligii României, însă echipa lui Gigi Becali are în continuare șanse să prindă un loc în cupele europene prin intermediul barajului de Conference League. Formația din Capitală ar putea juca la baraj cu una dintre rivalele Dinamo, Rapid sau CFR Cluj.

În play-off, situația este una strânsă. U Cluj și Craiova ocupă primele două poziții la egalitate de puncte și sunt șanse mari ca bătălia pentru titlul de campioană să se dea până în ultima etapă. Mai mult, cele două echipe sunt angrenate și în Cupa României.

Gigi Becali este de părere că titlul va fi câștigat fie de Universitatea Craiova, pe care o vede favorită, fie de U Cluj. Mai mult, latifundiarul din Pipera spune că CFR Cluj va termina pe podium. Omul de afaceri a precizat că nu este deloc interesat de ceea ce se petrece în play-off.

„Nu mă interesează. Eu nu știu ce s-a jucat. Nimic! MM îmi mai spune rezultatele. Rapid a jucat ieri (n.r. duminică), nu? MM îmi mai spune. Să nu ia titlul Dinamo și Rapid, asta îmi zice MM. Că ne-am atins obiectivul. Normal, Craiova ar trebui să ia titlul. Dacă e după voia noastră, U Cluj va lua. Una din astea două câștigă. S-au distanțat. E greu, e greu să le depășești, nu mai poți. O să fie locurile 1-2 U Cluj și Craiova. Pe locul 3 poate să termine și CFR-ul. După vedem, vedem cu cine vom juca barajul, cu locul 3 sau 4”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, fostul selecționer al echipei naționale, a analizat și el lupta la titlu. Acesta consideră că bătălia pentru primul loc se va da între cele două echipe din Cluj-Napoca, U Cluj și CFR Cluj, și Universitatea Craiova, care a revenit pe primul loc după victoria cu 1-0 în fața Rapidului.

„Nu rămâne doar Craiova. Eu și pe CFR o văd periculoasă. Nu rămâne marea favorită. Normal, jucând în 10 cu U Cluj, a pierdut. A jucat cu o echipă omogenă. Le-a dat cu terenul în cap. Asta nu reflectă puterea Universității Craiova. Cu Rapid au jucat bine. Au fost atenți să nu primească gol. Eu cred că echipele din Cluj și Craiova se vor bate la titlu”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
