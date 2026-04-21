Fără FCSB în play-off, Gigi Becali și-a ales favorita la titlu! Adrian Mutu e de altă părere

Lupta la titlu în Superligă s-a încins după rezultatele din etapa cu numărul 5 din play-off. U Cluj a pierdut șefia după 1-2 la București cu Dinamo, iar oltenii au trecut pe primul loc. Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 în fața Rapidului. Gigi Becali a intrat în direct și a spus câteva cuvinte despre situația din play-off.

U Cluj sau Universitatea Craiova!? Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu

FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off-ul Superligii României, însă echipa lui Gigi Becali are în continuare șanse să prindă un loc în cupele europene prin intermediul barajului de Conference League.

În play-off, situația este una strânsă. U Cluj și Craiova ocupă primele două poziții la egalitate de puncte și sunt șanse mari ca bătălia pentru titlul de campioană să se dea până în ultima etapă. Mai mult, cele două echipe sunt angrenate și în Cupa României.

Cum va arăta podiumul în Superliga României. Gigi Becali e sigur!

Gigi Becali este de părere că titlul va fi câștigat fie de Universitatea Craiova, pe care o vede favorită, fie de U Cluj. Mai mult, spune că CFR Cluj va termina pe podium. Omul de afaceri a precizat că nu este deloc interesat de ceea ce se petrece în play-off.

„Nu mă interesează. Eu nu știu ce s-a jucat. Nimic! MM îmi mai spune rezultatele. Rapid a jucat ieri (n.r. duminică), nu? MM îmi mai spune. Să nu ia titlul Dinamo și Rapid, asta îmi zice MM. Că ne-am atins obiectivul. Normal, Craiova ar trebui să ia titlul. Dacă e după voia noastră, U Cluj va lua. Una din astea două câștigă. S-au distanțat. E greu, e greu să le depășești, nu mai poți. O să fie locurile 1-2 U Cluj și Craiova. Pe locul 3 poate să termine și CFR-ul. După vedem, vedem cu cine vom juca barajul, cu locul 3 sau 4”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu a dat verdictul! Care sunt cele trei echipe care se vor bate la titlu

Adrian Mutu, fostul selecționer al echipei naționale, a analizat și el lupta la titlu. Acesta consideră că bătălia pentru primul loc se va da între cele două echipe din Cluj-Napoca, U Cluj și CFR Cluj, și Universitatea Craiova, care a revenit pe primul loc după victoria cu 1-0 în fața Rapidului.

„Nu rămâne doar Craiova. Eu și pe CFR o văd periculoasă. Nu rămâne marea favorită. Normal, jucând în 10 cu U Cluj, a pierdut. A jucat cu o echipă omogenă. Le-a dat cu terenul în cap. Asta nu reflectă puterea Universității Craiova. Cu Rapid au jucat bine. Au fost atenți să nu primească gol. Eu cred că echipele din Cluj și Craiova se vor bate la titlu”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.