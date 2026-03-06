Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris numai decisiv

ADVERTISEMENT

Titularizat de Zeljko Kopic în partida cu Metalul Buzău din Cupa României Betano, Alex Pop i-a răsplătit încrederea tehnicianului croat și a marcat unicul gol al partidei, iar „câinii” au avansat în semifinale, unde vor întâlni Universitatea Craiova. Nu este însă prima reușită importantă a lui Pop din acest sezon, atacantul având o contribuție importantă și în Superliga.

Alex Pop, contribuție uriașă la sezonul lui Dinamo

Alex Pop este unul dintre jucătorii subapreciați de la Dinamo. Fotbalistul ofensiv adus de la Oțelul a înscris 4 goluri în cele 29 de partide jucate în toate competițiile pentru Dinamo în acest sezon, însă toate reușitele sale au avut un impact important pentru „câini”. Prima sa reușită a fost cea din finalul meciului cu U Cluj, câștigat cu 1-0 de echipa lui Zeljko Kopic. Apoi, atacantul a egalat situația pe tabelă în meciul cu Universitatea Craiova (2-2).

Cea de-a treia reușită a lui Pop în actualul sezon din Superliga a sosit în minutul 89 al meciului cu Farul de pe 4 februarie, câștigat de Dinamo cu 3-2. Așadar, golurile înscrise de Alex Pop au adus 5 puncte grupării din Ștefan cel Mare în clasamentul din Superliga. Fără acestea, Dinamo ar fi ocupat momentan locul 6 și ar fi avut emoții cu privire la calificarea în play-off înainte de ultima rundă a sezonului regulat.

Alex Pop, gol decisiv și în Cupa României

În fine, cea de-a patra reușită a atacantului a fost cea din meciul cu Metalul Buzău. Deși a înfruntat echipa aflată pe locul 9 în divizia secundă, , iar golul înscris de Pop cu o lovitură de cap a adus calificarea în semifinalele competiției. .

Dinamo a plătit 125.000 de euro pentru a-l transfera pe Pop de la Oțelul în ianuarie 2025. Fotbalistul născut în Argentina s-a format în academiile cluburilor CFR Cluj, U Cluj și Viitorul/Farul Constanța, iar la nivel de seniori, acesta a mai evoluat pentru Unirea Dej înainte de a ajunge la gruparea gălățeană. .