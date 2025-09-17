Fără Ianis Hagi, dar cu Umit Akdag integralist, Alanyaspor a ținut-o în șah pe Fenerbahce. Ce notă a primit fundașul

Ianis Hagi, , nu a avut drept de joc contra lui Fenerbahce. Cum s-a descurcat Alanyaspor fără „Prinț”, dar cu Umit Akdag titular. Rezultat mare pentru gazde.

Nota primită de Umit Akdag în Fenerbahce – Alanyaspor

Duelul Fenerbahce – Alanyaspor ar fi trebuit să aibă loc pe 9 august, însă meciul a fost reprogramat pentru 17 septembrie. Inițial, Fener, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a solicitat federației amânarea partidei pentru a pregăti „dubla” cu Feyenoord (6-4 la general) din turul 3 preliminar Champions League.

Acum, după disputarea partidei restante din prima etapă, cele două formații și-au împărțit punctele. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză, după golul marcat de Kaya (18). Fener a revenit în repriza secundă, Semedo (72) și En Nesyri (76) răsturnând scorul. Rezultatul final a fost stabilit de Ozdemir, care a marcat pentru 2-2 în minutul 90+3.

Umit Akdag a fost titular și chiar integralist în meciul contra lui Fener. Fundașul central a văzut cartonașul galben în minutul 86 după un fault, iar nota primită la finalul partidei, conform platformei Flashscore, a fost 6,4.

De ce nu a putut juca Ianis Hagi în Fenerbahce – Alanyaspor

Ianis Hagi este oficial jucătorul celor de la Alanyaspor începând cu data de 5 septembrie. dintr-un motiv simplu, ce ține de regulamentul din Turcia.

Mai exact, cum partida era programată inițial de data de 9 august, iar „Prințul” a fost înregistrat de Alanyaspor abia la începutul lui septembrie, el nu avea drept de joc, deoarece echipele din SuperLiga Turciei nu au dreptul să folosească în meciurile restante fotbaliști care au fost legitimați ulterior (după data inițială de disputare a partidei).

