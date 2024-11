Fără impozite pe câștigurile din cripto! Deputatul care vrea ca România să profite de boom-ul monedelor virtuale! Legătura cu Donald Trump şi Elon Musk

Săptămâna trecută, atunci când în Parlament se discuta ordonanța de urgență a Guvernului privind măsurile fiscal-bugetare de reducere a cheltuielilor publice, un amendament surpriză a fost aprobat în Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Măsura prevede scutirea persoanelor fizice de impozitul de 10% pe câștigurile realizate din criptomonede. Autorul amendamentului este fostul deputat liberal, Sabin Sărmaș, IT-ist, fost candidat la Primăria Cluj-Napoca, care susține că măsura nu va aduce decât beneficii României.

O măsură care nu are decât părți bune

„Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit contribuabilii persoane fizice, pentru veniturile realizate din diferența dintre veniturile din investiții în monede virtuale achiziționate în scopul revânzării și veniturile realizate și încasate în monede virtuale, până la 31 iulie 2025 inclusiv”, se arată în de Sabin Sărmaș la legea privind adoptarea și limitarea deficitului bugetar.

ADVERTISEMENT

Inițiatorul acestui amendament, fostul deputat liberal Sabin Șărmaș, este de părere că măsura va avea efecte imediate în economie prin aceea că investitorii în criptomonede vor avea un stimulent în a-și scoate acești bani din această piață și să-i investească în economia reală. Acesta spune că este cazul unei categorii de antreprenori tineri, în marea lor majoritate din industria IT, care vor folosi aceste câștiguri pentru a le investi în economia reală.

„Eu mă aștept să avem efecte verificabile în piață. În primul rând, cred că vor fi destul de mulți bani care vor intra în economie ca urmare a acestei măsuri, mai ales că e un moment în care România are nevoie de bani. Cred că va fi un semnal, astfel de informații circulă repede, și România va deveni mult mai atractivă pentru investitorii în cripto și în tehnologiile bazate pe blockchain.

ADVERTISEMENT

Cred că cei care au investit în trecut în cripto vor întoarce banii și vor investi tot în zona aceasta de tehnologie, din nou, vorbim de un moment în care sectorul IT din România este sub presiune și are nevoie de o tranziție”, a declarat, pentru FANATIK, Sabin Sărmaș.

Acesta subliniază că, în momentul de față, și din cauza faptului că piața monedelor virtuale este asimilată mai degrabă unei zone gri a economiei – spălare de bani, trafic de droguri, etc. – băncile din România reacționează impulsiv și blochează conturile acestor investitori în momentul în care aceștia vor să își mute câștigurile. Măsura e menită a-i ajuta pe investitorii onești din această piață, iar deputatul independent acum subliniază că cei care folosesc piața monedelor virtuale pentru activități ilicite oricum nu au nevoie de acest ajutor.

ADVERTISEMENT

„Odată ce le permiți acestor oameni să scoată bani fără a fi impozitați din investițiile în cripto, iar în momentul de față acest aspect este foarte complicat, pentru că de multe ori băncile le blochează conturile, birocrația e foarte complicată – tocmai pentru că există anumite îndoieli, și atunci, primul efect asupra economiei, și un efect social, este că s-ar putea să vedem foarte mulți bani veniți în economie dintr-o zonă unde ei sunt blocați.

Pe urmă, pentru cei care încearcă să-i găsească pe cei care țin banii în zona gri, sau chiar în zona neagră, e un moment foarte bun de a face un inventar a ceea ce se întâmplă în România, pentru că toți acei bani vor veni într-un cont bancar. Dacă cumva există o problemă, vom avea un link între un cont bancar și un wallet de cripto. Măsura asta aduce lucruri la lumină, nu le mai ține ascunse, deci iarăși un beneficiu social. Probabil că cine vrea să se ferească nu o să-i scoată, sau prin alte țări sau altă formă. Deci măsura asta nu îi va încuraja sub nicio formă pe cei din zona gri sau neagră să-și curețe acești bani”, a mai declarat, pentru FANATIK, Sabin Șărmaș.

ADVERTISEMENT

Peste 500.000 de români, investitori în cripto

Autoritățile din România nu au o imagine clară a pieței de cripto și nu știu nici măcar numărul real al investitorilor. În luna aprilie a acestui an, Alexandru Petrescu, șeful ASF, estima că numărul investitorilor în piața monedelor virtuale ar fi între 500.000 și 600.000 de persoane. „Nu există date cu acurateţe maximă, dar există date estimative că românii înregistraţi pe platformele de criptoactive sunt de două-trei ori mai mulţi decât cei 178.000 de investitori consemnaţi pe Bursa de Valori Bucureşti. Acest fenomen este înregistrat şi în alte ţări”, spunea șeful ASF.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care, din datele celor de la ANAF, în anii 2021 și 2022, statul român a câștigat circa 2,1 miliarde lei din impozitarea acestor câștiguri. După cum declara pentru un investitor în aceste monede, declararea câștigurilor la ANAF a fost mai degrabă facultativă, neexistând teama unui control din partea autorităților. Acesta preciza, sub protecția anonimatului, că a declarat doar jumătate din câștigul efectiv.

De altfel, un realizat în august 2024 arăta că țara noastră are cel mai mare procent de investitori individuali care dețin și crypto în portofoliile lor (54%) și cel mai mare procent de investitoare care dețin criptoactive (48%). În rândul tinerilor investitori (18-34 ani) cu active criptomonede, România era depășită doar de Cehia, potrivit aceluiași studiu.

Din acest motiv, deputatul Sabin Sălmaș susține că dacă amendamentul propus de acesta va trece efectul va fi unul simțit în întreaga economie. „În România sunt circa 500 – 600.000 de investitori în cripto, nu există date clare, dar acestea sunt estimările oficiale. Ăștia nu sunt oameni care investesc în zona gri. Majoritatea sunt oameni care au investit în cripto la un moment dat, și care au investiții de la 0,00001 Bitcoin la poate zeci de Bitcoini. Acesta este primul aspect: impactul este mare. Când vorbim de peste 500.000 de investitori, e semnificativ”.

Piața cripto a explodat după victoria lui Donald Trump

După victoria lui Donald Trump în alegerile din SUA piața cripto a explodat efectiv, Bitcoin, principala monedă virtuală a trecut miercuri, 13 noiembrie, pragul istoric de 90.000 de euro, pe De altfel, cererea de monede virtuale este uriașă, toate înregistrând salturi spectaculoase, și în special Dogecoin, moneda virtuală promovată de Elon Musk, care și-a dublat valoare în câteva zile.

Motivul acestei evoluții stă în , plus promisiunea de a-l schimba pe actualul șef al SEC-ului, Gary Gensler, un economist cu aversiune față de activele virtuale. De altfel, analiștii se așteaptă ca valoarea Bitcoin să treacă de 100.000 de euro în zilele următoare.

„Un alt beneficiu social al acestei măsuri este că, repet așa funcționează piața de tehnologie. E o piață globală, și orice semnal va determina investitorii să se poziționeze de așa natură. Ca exemplu, după alegerea lui Donald Trump toate criptomonedele au înregistrat creșteri spectaculoase pentru că acesta s-a declarat un supersusținător al criptomonedelor. După care a venit și Kamala Harris să se declare o susținătoare, dar e deja prea târziu. Trump a furat startul.

Trump a spus că va face rezerve (federale n.red) de cripto. Dacă va merge până la capăt cu promisiunea asta o să mai sară încă o dată prețul acestora, n-am niciun dubiu. E o măsură care ar oficializa aceste monede. Cred că este o direcție în care oricum ne îndreptăm. A fi avangardist în asta e un avantaj, pentru că îți atragi investiții în tehnologie, investitori care construiesc tehnologii folosind criptomonede, folosind blockchain. Ăsta e un alt beneficiu social, având în vedere că noi avem în România un sector IT care face 7-8% din PIB-ul României”, a mai declarat deputatul Sabin Sămaș, care susține că prin această facilitate România ar putea deveni unul din punctele importante în această piață a criptomonedelor.

Legătura dintre victoria lui Donald Trump și explozia din piața cripto

Mihnea Blidaru, unul dintre cei mai populari influenceri din zona cripto din România, a explicat și el că victoria lui Trump în alegerile din 5 noiembrie a fost principala cauză a exploziei de pe piețele monedelor virtuale unde, spune acesta, „lumea este în delir, la propriu”.

„Donald Trump, pe toate durata campaniei a spus că își dorește să transforme SUA într-un hub pentru crypto, asta după ce o lunga perioada de timp, reglementările au îngreunat foarte mult dezvoltarea domeniului pe teritoriul țării. Anunțul alegerii lui Trump a pornit practic o noua perioada de creșteri atât pe cripto cât și pe bursă. Cripto a adăugat aproximativ 800 de miliarde de dolari în decurs de o săptămână, iar bursa americana s-a apreciat cu aproximativ 6 procente, am putea spune “peste noapte”.

Bitcoin, cea mai cunoscuta criptomonedă a creat noi maxime literalmente din oră în oră. Aspect nemaiîntâlnit din decembrie 2020.

Un alt aspect important pentru nebunia din crypto îl reprezintă Elon Musk. E bine cunoscut faptul că Elon Musk este un mare susținător atât al lui Trump cât și a criptomonedelor fiind un ambasador al monedei DOGE. Ironic sau nu, Musk ne-a obișnuit să denumească lucrurile după cum dorește el, așa se face că și noua funcție pe care i-a oferit-o Trump în administrație are strânsă legătură cu moneda promovata de Musk”, a precizat Mihnea Blidaru, pentru FANATIK.

O măsură cu beneficii imediate

Sabin Sălmaș susține că amendamentul propus nu are costuri ascunse, că nu există vreun efect negativ la adoptarea acestei măsuri și subliniază că efectele pozitive ale măsurii se vor vedea imediat, după cum s-a întâmplat și în statele europene cu o legislație similară, cum este cazul Germaniei.

„Eu nu văd puncte negative la această măsură. Nu ai cum să greșești aici. Că ar putea să vină cineva să spună că de ce doar aceștia sunt scutiți de impozite și nu și alții… da, dar tocmai pentru motivele anunțate anterior… Pe termen mediu beneficiile pentru România sunt mult mai mari decât efortul pe care România îl face de a nu colecta acele impozite. Pentru că astăzi piața stă. De aceea a fost atâta efervescență pe piață în momentul în care am anunțat acest lucru, pentru că oamenii vor să scoată acei bani și să-i bage în economia reală.

Mulți dintre cei care vor scoate banii din cripto vor investi tot în tehnologii și IT pentru că la asta se pricep. Acum e un capital blocat. Astea sunt efectele pe care mizez și, din ce am văzut în alte state, aceste lucruri s-au și întâmplat”, a mai precizat fostul deputat liberal, pentru FANATIK.

“Impozit zero pe cripto ar reprezenta o oportunitate incredibilă pentru România!” Ce s-a întâmplat în Portugalia

Măsura a fost salutată și de către , care este de părere că măsura ar reprezenta o oportunitate incredibilă pentru România.

„Ca și investitor în cripto, salut această inițiativă și sunt sincer șocat că ea a apărut. Daca până acum aceste active erau recunoscute popular că fiind scheme ponzi, acum se pare că încep să fie ușor ușor luate în serios. Zero taxe pe cripto poate deschide o oportunitate pentru România incredibilă.

Portugalia are această politică iar numărul expaților a crescut simțitor. S-au retras bani în bănci portugheze s-au făcut investiții masive în imobiliare și a crescut economia pe plan local. Daca până acum majoritatea proiectelor cripto se orientau către Dubai sau Singapore pentru a deschide companii, peste noapte, România intra și ea pe radar deschizând oportunitatea de noi companii și implicit noi locuri de muncă”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

Reduceri de taxe pe o lege de reducere a cheltuielilor?

Chiar dacă sumele pe care statul român le obține în prezent din impozitarea câștigurilor din cripto sunt neglijabile, rămâne de văzut în ce măsură actuala majoritate va fi de acord cu o măsură de reducere a impozitelor într-o lege prin care urmărește reducerea deficitului bugetar. Deputatul Sabin Sălmaș e încrezător că în cadrul Guvernului există deschidere pentru acest amendament și spune că, cel puțin în Comisia pentru buget, amendamentul a fost votat aproape cu unanimitate.

„S-ar putea ca la nivel de minister să existe oarecare solicitări privind un pic claritatea mai bună a amendamentului, și dacă acest lucru se întâmplă, atunci vom reveni și vom clarifica, pentru că, într-adevăr, există niște nuanțe acolo care vor trebui clarificate.

Din punct de vedere al susținerii, amendamentul a trecut de Comisia de buget finanțe săptămâna trecută, a fost aproape unanimitate, deci a avut susținere politică. Este o măsură tranzitorie, care, eu mărturisesc, sper să se transforme într-o măsură permanentă, dar ceva mai complexă”, a mai spus acesta.

Oamenii nu iau decizii în funcții de lucruri provizorii

Pe de altă parte, chiar în rândul economiștilor liberali există oarecare scepticism cu privire la efectele benefice ale acestei măsuri. Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, este de părere că tocmai din cauza caracterului provizoriu măsura nu-și va atinge efectele scontate. Mai mult, ea vine într-un context de incertitudine fiscală, când este un lucru știut că anul viitor vor urma noi taxe, deci investitorii din cripto nu au niciun motiv să-și aducă banii în economia plină de incertitudini a României.

„Nu sunt foarte convins, asta deși tendința mea ar fi să aplaud orice reducere de impozit. Problema cu această reducere de impozit este că știm, din start, că nu este ceva permanent. În general, oamenii iau deciziile nu în funcție de lucrurile care sunt provizorii. Este decizia de a investi sau a nu investi este influențată de fiscalitatea pe termen lung. Adică, atâta timp cât România este în situație de incontinență a cheltuielilor publice, că exact ăsta e termenul medical, cât timp nu ne putem opri din a cheltui banii public, urmează impozite, urmează împrumuturi.

Orice promisiune de reducere de fiscalitate este necredibilă, și chiar dacă este transpusă în practică, perenitatea ei este îndoielnică. Cin ea care a investit în cripto este cineva care o face din motive de neîncredere în autorități, din motive de protejare împotriva inflației…

De aceea nu cred că ar avea un efect de încurajare scontat. Nu poți să le spui oamenilor că anul ăsta nu te taxez, dar data viitoare te taxez. De să-i scoată din cripto, unde piața crește, ca să-i bage în economia din România unde statul îi va impozita la anul, unde nu știm acum, 15 noiembrie, cât va fi impozitul în 15 ianuarie. Nu se va întâmpla acest lucru. Altfel, e o lovitură de marketing foarte reușită”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Radu Nechita.