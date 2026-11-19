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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că dorește să refacă echipa FCSB-ului în următoarele perioade de transferuri. Patronul „roș-albaștrilor” a spus într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că bugetul pentru modificările pe care le dorește la FCSB ar fi de 10 milioane de euro.

Gigi Becali e dispus să achite 10 milioane de euro pentru „New FCSB”

și-a dezvăluit planul pentru următoarele perioade de mercato. „Pot să aduc acum trei jucători, sau patru, sau opt, sau zece. Pe orice post. Orice jucător care e valoros, eu îl cumpăr. Vreau să reconstruiesc echipa din temelii. Dacă nu o pot face acum, în iarnă, o să o fac în vară. Nu va mai fi ce a fost.

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O pun pe picioare, 4-5 jucători tot iau, acum în iarnă. (n.r. din iarnă va fi ‘New FCSB’) Da, reconstruiesc totul, fac curățenie totală. Nu mai țin cont de buget, că nici nu știu cât o să coste. 10 milioane, cam așa. Dar în vară, nu acum, nici nu ai ce să dai, nu sunt jucători. E posibil să o fac acum, dar nu știu, fotbalul are necunoscute, poate să spună cine vrea ce o vrea.

Nimeni nu cunoaște fotbalul perfect, el are multe necunoscute, e lucru omenesc. Dacă iau 4-5 jucători acum, poate se leagă combinația și nu mai e nevoie să o fac în vară”, a declarat latifundiarul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a confirmat în cadrul emisiunii și că .

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Cât valorează actualul lot al FCSB-ului

Conform site-ului de specialitate , fotbaliștii din lotul actual al FCSB-ului valorează 24.400.000 de euro, așadar Gigi Becali ar fi dispus să achite aproape jumătate din această sumă pentru a forma o echipă cât mai puternică. Cel mai bine cotat fotbalist este Meriton Korenica, care valorează 2.5 milioane, urmat de Ștefan Târnovanu și David Miculescu, cotați la 2.3 milioane fiecare.

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