Fără majorări salariale și indexări ale pensiilor în 2025. Ministrul finanțelor: „Vom plăti toate pensiile, la nivelul anului trecut”

Anunțul ministrului Tanczos Barna a venit după ce, sâmbătă, Executivul a aprobat proiectul de buget pentru anul în curs. Oficialul a dar asigurări că Guvernul are resurse pentru plata pensiilor, însă la nivelul anului 2024, deci practic fără a mai exista vreo indexare a acestora.

Fără majorări salariale și indexarea pensiilor în 2025

Guvernul a adoptat proiectul de buget pe anul 2025, ce prevede un deficit de 7%, având la bază o creștere economică de 2,5%. din acest an ca fiind „cumpătat” și având la bază „o prognoză prudentă”.

El a negat posibilitatea ca, la fel ca în anii precedenți, bugetul să fie clădit pe estimări optimiste, susținând că anul trecut, fără majorările salariale și sumele pentru investiții, deficitul bugetar ar fi fost de doar 5,5%. Acesta a subliniat totuși că, în acest an,

„Şi anul trecut, dacă nu ar fi fost creşterile multiple de salarii şi dacă nu ar fi fost majorate semnificativ sumele pentru investiţii, s-ar fi apropiat bugetul, nu spun că s-ar fi încadrat în 5,5 de exemplu, dar s-ar fi apropiat de deficitul prognozat. anul acesta, cu siguranţă, nu putem vorbi de creşteri salariale”, a declarat ministrul Tanczos Barna.

Acesta a subliniat că anul trecut, într-un an electoral, au existat creșteri salariale și majorări ale pensiilor ce au pus presiune uriașă pe cheltuielile publice, dar a dat asigurări că vor fi plătite pensiile și salariile la nivelul anului 2024.

„Ne-am asumat plata salariilor la nivelul lunii noiembrie 2024 şi ne vom ţine de această promisiune. Am făcut un calcul, la sfârşitul anului şi am văzut că nu este spaţiu fiscal pentru a mai face o dată indexările de pensii la începutul anului şi am luat această decizie, ne vom ţine de promisiune şi vom plăti toate pensiile la nivelul anului trecut şi cu siguranţă nu se va repeta scenariul de anul trecut, care a fost un an extrem de dificil, din toate punctele de vedere, a fost an electoral, a fost an cu foarte multe dispute pe tot ce înseamnă creşteri de salarii”, a mai precizat ministrul de finanțe.

Fără noi taxe și impozite în 2025

De asemenea, ministrul Tanczos Barna a subliniat că în acest an nu vor mai exista noi taxe și impozite, dând asigurări că Executivul „se va descurca” în acest an cu actualele surse de venit. El a considerat neîntemeiată critica formulată de către Consiliul Economic și Social, care a susținut că încasările din venituri prevăzute în buget sunt mult prea optimiste.

„Obiectivul acestui guvern este să menţinem la acest nivel salariile, pensiile să le putem plăti şi să începem acea reformă care va duce treptat la reducerea cheltuielilor cu personalul. Noi nu calculăm cu nicio creştere de taxe şi impozite în 2025. Înţeleg îngrijorarea celor din Consiliul Economic şi Social pentru că an de an provocările sunt mari (…) dar sunt convins că ne vom descurca”, a mai precizat ministrul Tanczos Barna.

Reamintim că vineri, Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiect de buget al Guvernului, una dintre principalele critici fiind aceea că estimările privind veniturile și cheltuielile sunt, la fel ca anul trecut, mult prea optimiste.

„Încă din anul precedent proiectul de buget pentru anul 2024 includea estimări excesiv de optimiste și nejustificate privind veniturile. De exemplu, acesta prevedea o creștere a veniturilor totale de 20,03%, însă execuția bugetară pe anul 2024 arată că această creștere a fost de doar 12%. În ceea ce privește cheltuielile, proiectul estima o creștere de 14,71%, dar acestea au crescut cu 21%. Cheltuielile de personal au depășit, de asemenea, prognoza: în loc de o creștere de 15,69%, acestea au crescut cu 23%, iar cheltuielile pentru bunuri și servicii au crescut cu 19%, față de o planificare inițială de 7,08%”, se arată în avizul consultativ al CES, emis vineri.