Fără milă! Dinamo a anunțat, cu nume și prenume, cine mai pleacă în această vară

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Dinamo începe noul sezon competițional cu o confruntare în deplasare cu Petrolul, duminică, 19 iulie, de la 19:30, însă conducerea este permanent preocupată de perioada de transferuri. Andrei Nicolescu a anunțat înaintea meciului de la Ploiești alte 4 noi plecări de la formația din „Ștefan cel Mare”.

Cine sunt cei patru jucători care pleacă de la Dinamo dintr-un foc

Dinamo are ambiții mari de la noul sezon. „Câinii” au schimbat sigla, banca tehnică, dar și o mare parte din lot. După ce , Andrei Nicolescu a mai dezvăluit alte 4 plecări. Doi dintre aceștia nu vor mai îmbrăca deloc tricoul formației „roș-albe”, întrucât li se va rezilia contractul.

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„La momentul ăsta, pentru Peter Believe există o solicitare și o cerere importantă din partea CS Dinamo pentru a evolua acolo. Cred că vom agrea acea variantă, va trebui să ne înțelegem cu ei. Cristi Licsandru pleacă la Concordia Chiajna, împrumut pentru un an.

Cu Pașcalău vom rezilia de comun acord, el își va găsi traseul profesional în altă parte. Vom rezilia amiabil și cu Adrian Caragea. Am încheiat și cu Bordușanu, și cu Luca Bărbulescu”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

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De cine s-a despărțit Dinamo, până acum, în această vară

Dinamo a fost una dintre formațiile foarte active în mercato de vară, care se întinde până la începutul lunii septembrie. Până acum, „câinii” au pierdut mai mulți jucători precum Luca Bărbulescu, Costin Amzăr, Jordan Ikoko și Kennedy Boateng. Alte nume care figurează pe această listă sunt Matei Marin, Antonio Bordușanu, Valentin Dumitrache, Ianis Doană, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Eddy Gnahore. La capitolul jucătorilor trimiși împrumut, până acum s-a concretizat mutarea lui