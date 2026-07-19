Sport

Fără milă! Dinamo a anunțat, cu nume și prenume, cine mai pleacă în această vară

Dinamo continuă să își modeleze lotul în această vară. Andrei Nicolescu a anunțat alte 4 plecări de la echipa bucureșteană. De cine se despart „câinii” la început de nou sezon.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 12:30
Fara mila Dinamo a anuntat cu nume si prenume cine mai pleaca in aceasta vara
ULTIMA ORĂ
Dinamo mai „scapă” de 4 jucători. Anunțul lui Andrei Nicolescu. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dinamo începe noul sezon competițional cu o confruntare în deplasare cu Petrolul, duminică, 19 iulie, de la 19:30, însă conducerea este permanent preocupată de perioada de transferuri. Andrei Nicolescu a anunțat înaintea meciului de la Ploiești alte 4 noi plecări de la formația din „Ștefan cel Mare”.

Cine sunt cei patru jucători care pleacă de la Dinamo dintr-un foc

Dinamo are ambiții mari de la noul sezon. „Câinii” au schimbat sigla, banca tehnică, dar și o mare parte din lot. După ce a anunțat recent că un jucător important pleacă de la echipă fix înainte de startul noului sezon de SuperLiga, Andrei Nicolescu a mai dezvăluit alte 4 plecări. Doi dintre aceștia nu vor mai îmbrăca deloc tricoul formației „roș-albe”, întrucât li se va rezilia contractul.

ADVERTISEMENT

„La momentul ăsta, pentru Peter Believe există o solicitare și o cerere importantă din partea CS Dinamo pentru a evolua acolo. Cred că vom agrea acea variantă, va trebui să ne înțelegem cu ei. Cristi Licsandru pleacă la Concordia Chiajna, împrumut pentru un an. 

Cu Pașcalău vom rezilia de comun acord, el își va găsi traseul profesional în altă parte. Vom rezilia amiabil și cu Adrian Caragea. Am încheiat și cu Bordușanu, și cu Luca Bărbulescu”, a declarat Andrei Nicolescu, conform Totul pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Digi24.ro
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

De cine s-a despărțit Dinamo, până acum, în această vară

Dinamo a fost una dintre formațiile foarte active în mercato de vară, care se întinde până la începutul lunii septembrie. Până acum, „câinii” au pierdut mai mulți jucători precum Luca Bărbulescu, Costin Amzăr, Jordan Ikoko și Kennedy Boateng. Alte nume care figurează pe această listă sunt Matei Marin, Antonio Bordușanu, Valentin Dumitrache, Ianis Doană, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Eddy Gnahore. La capitolul jucătorilor trimiși împrumut, până acum s-a concretizat mutarea lui Adriano Manole, care a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala mare de la CM 2026. Meci...
Fanatik
Spania – Argentina, LIVE VIDEO în finala mare de la CM 2026. Meci de totul sau nimic pentru trofeu
Ce mesaj le-a transmis Shakira lui Leo Messi și soției sale înainte de...
Fanatik
Ce mesaj le-a transmis Shakira lui Leo Messi și soției sale înainte de finala Cupei Mondiale: ”A avea alături o femeie precum Antonela…”
Pronosticul lui Ioan Andone pentru Dinamo – Petrolul Ploiești
Fanatik
Pronosticul lui Ioan Andone pentru Dinamo – Petrolul Ploiești
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac a numit 'femeia perfectă' și i-a făcut un 'cadou' de câteva...
iamsport.ro
Ion Țiriac a numit 'femeia perfectă' și i-a făcut un 'cadou' de câteva milioane de euro: 'Prima pentru o viață întreagă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!