Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!"

Probleme interne înaintea marelui derby FCSB - Rapid! Anunțul de ultimă oră făcut de conducerea clubului
Mihai Dragomir
16.12.2025 | 16:45
Fara mila Jucatorul exclus din lot la derbyul FCSB Rapid Nu putem accepta asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu a anunțat numele fotbalistului exclus din lotul Rapidului înainte de meciul cu FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Finalul anului 2025 vine cu un derby incendiar. FCSB primește vizita Rapidului în etapa a 21-a din SuperLiga. Victor Angelescu a anunțat cine este jucătorul care a fost exclus din lot pentru acest meci.

Victor Angelescu a anunțat jucătorul exclus din lot pentru derby-ul FCSB – Rapid

Un nou sezon, aceeași situație la Rapid. Chiar dacă a fost mai multă liniște la echipa din Giulești în această stagiune, cumva tot au apărut momente mai delicate în interior, iar Victor Angelescu a făcut un anunț important.

Mai exact, înaintea derby-ului cu FCSB din etapa a 21-a, președintele giuleștenilor a anunțat că atacantul Antoine Baroan a fost exclus din lot, același jucător pe care Costel Gâlcă l-a exclus din lot și înaintea meciului cu FC Botoșani din urmă cu două etape.

„Nu cred că ține de noi. Ține de el să-și dea seama unde a greșit și ce trebuie să facă și trebuie să aibă altă altitudine. Nu am cum să fiu niciodată și nu e singurul jucător care e nemulțumit.

Un jucător care nu joacă niciodată nu va fi fericit și nici nu mi s-ar părea normal să fie fericit, pentru că atunci înseamnă că are o problemă de mentalitate, dar de la a fi nemulțumit că nu joci până la anumite lucruri nu o putem accepta și ține de el.

Nu va face parte din lot, din ce știu eu, nici în acest meci și trebuie să se gândească foarte bine dacă vrea să rămână în continuare la Rapid, trebuie să respecte niște lucruri. Dacă nu, atunci nu avem de ce să continuăm!”, a anunțat Victor Angelescu.

Ce a dus la excluderea lui Baroan din lotul Rapidului

După ce antrenorul Rapidului a spus că vârful nu va mai evolua cât el este antrenor la echipă, Victor Angelescu a declarat că nu va divulga adevăratele probleme cauzate de jucător. De asemenea, Rapid nu a luat încă nicio decizie legată de prezența acestuia în cantonamentul de iarnă.

„Sunt lucruri interne pe care prefer în acest sezon să nu le divulg. Au fost acte de indisciplină, dar nu are rost să intru în ce acte de indisciplină. Au fost acte de indisciplină și din acest motiv nu face parte din lot. N-am luat nicio decizie pentru cantonamentul de iarnă, acum ne axăm doar pe meciul cu FCSB”, a mai spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB - Rapid

