Fără milă! Motivul pentru care Mehmet Topal l-a exclus din lotul Petrolului: „N-am timp să-i fac pe toți fericiți”

Petrolul se află, ca în sezoanele precedente, în ipostaza de a lupta pentru a se salva de la retrogradare. Ploieștenii au fost preluați de curând de Mehmet Topal (40 de ani), care i-a mai pregătit anterior în două ocazii. Tehnicianul turc a luat o decizie importantă la nivelul lotului chiar înainte de meciul de acasă cu Hermannstadt. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Mehmet Topal l-a exclus din lot pe Danel Dongmo înainte de Petrolul – FC Hermannstadt

Petrolul a decis în luna martie a acestui an să se despartă de Eugen Neagoe (58 de ani) și să meargă, din nou, pe mâna lui Mehmet Topal. Antrenorul turc a adus noroc până acum echipei din provincie, . Înainte de meciul din etapa a 5-a a play-out-ului de acasă cu Hermannstadt, programat duminică, 19 aprilie, de la 18:15, Topal l-a exclus din lot pe mijlocașul Danel Dongmo (25 de ani), explicând ulterior ce s-a întâmplat.

Fotbalistul camerunez a fost om de bază în echipa Petrolului, mai ales în mandatul lui Eugen Neagoe, strângând în total 33 de apariții în acest sezon. Atitudinea sa nu a fost tocmai pe placul lui Topal: „Eu nu am timp să-i fac pe toți fericiți! Am stabilit niște linii în care trebuie să se încadreze toți fotbaliștii. Nu mă interesează numele lor, ci felul în care se comportă, iar deciziile le iau în funcție de interesele grupului”, a declarat Mehmet Topal, potrivit

Ce a spus Mehmet Topal despre meciul cu FC Hermannstadt

a vorbit și despre duelul contra formației sibiene. Tehnicianul turc îl cunoaște pe Dorinel Munteanu și a admis că partida contra echipei sale va fi dificilă, însă Petrolul va juca doar pentru victorie. Fostul internațional al naționalei „Semilunii” a cerut și sprijinul suporterilor.

„Dorinel (n.r. Munteanu) este o legendă a României. Deci, cum spunem noi în Turcia, jucăm împotriva unei echipe puternice şi a unui antrenor ‘lup’. Nu o să fie un meci uşor pentru niciuna dintre echipe, pentru că neapărat fiecare trebuie să câştige (…), deci o să fie un meci greu.

Aşteptăm ora meciului pentru a juca la victorie şi să luăm cele trei puncte pentru a-i mulţumi pe suporterii noştri. Cu toţii aşteptăm să fie stadionul plin pentru că avem nevoie de suporteri, mai ales în situaţiile de genul acesta şi aşteptăm toţi suporterii aici la stadion”, a spus Mehmet Topal în cadrul unei conferințe de presă.

