Fără milă! Motivul pentru care Mehmet Topal l-a exclus din lotul Petrolului: „N-am timp să-i fac pe toți fericiți”

Una dintre echipele din SuperLiga în acest sezon a luat o decizie importantă. Antrenorul nu a stat la discuții și a exclus un titular din lot.
Mihai Dragomir
17.04.2026 | 16:18
Titular exclus din lot la echipa care luptă pentru salvarea de la retrogradare. Cine este jucătorul care și-a supărat antrenorul. Sursa Foto: Sport Pictures.
Petrolul se află, ca în sezoanele precedente, în ipostaza de a lupta pentru a se salva de la retrogradare. Ploieștenii au fost preluați de curând de Mehmet Topal (40 de ani), care i-a mai pregătit anterior în două ocazii. Tehnicianul turc a luat o decizie importantă la nivelul lotului chiar înainte de meciul de acasă cu Hermannstadt. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Mehmet Topal l-a exclus din lot pe Danel Dongmo înainte de Petrolul –  FC Hermannstadt

Petrolul a decis în luna martie a acestui an să se despartă de Eugen Neagoe (58 de ani) și să meargă, din nou, pe mâna lui Mehmet Topal. Antrenorul turc a adus noroc până acum echipei din provincie, câștigând primele două jocuri pe banca tehnică de la revenirea sa. Înainte de meciul din etapa a 5-a a play-out-ului de acasă cu Hermannstadt, programat duminică, 19 aprilie, de la 18:15, Topal l-a exclus din lot pe mijlocașul Danel Dongmo (25 de ani), explicând ulterior ce s-a întâmplat.

Fotbalistul camerunez a fost om de bază în echipa Petrolului, mai ales în mandatul lui Eugen Neagoe, strângând în total 33 de apariții în acest sezon. Atitudinea sa nu a fost tocmai pe placul lui Topal: „Eu nu am timp să-i fac pe toți fericiți! Am stabilit niște linii în care trebuie să se încadreze toți fotbaliștii. Nu mă interesează numele lor, ci felul în care se comportă, iar deciziile le iau în funcție de interesele grupului”, a declarat Mehmet Topal, potrivit prosport.ro.

Ce a spus Mehmet Topal despre meciul cu FC Hermannstadt

Mehmet Topal, care a spus la revenirea sa că Petrolul merita categoric să fie prezentă în play-off, a vorbit și despre duelul contra formației sibiene. Tehnicianul turc îl cunoaște pe Dorinel Munteanu și a admis că partida contra echipei sale va fi dificilă, însă Petrolul va juca doar pentru victorie. Fostul internațional al naționalei „Semilunii” a cerut și sprijinul suporterilor.

Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale...
Digi24.ro
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei

„Dorinel (n.r. Munteanu) este o legendă a României. Deci, cum spunem noi în Turcia, jucăm împotriva unei echipe puternice şi a unui antrenor ‘lup’. Nu o să fie un meci uşor pentru niciuna dintre echipe, pentru că neapărat fiecare trebuie să câştige (…), deci o să fie un meci greu.

Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
Digisport.ro
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”

Aşteptăm ora meciului pentru a juca la victorie şi să luăm cele trei puncte pentru a-i mulţumi pe suporterii noştri. Cu toţii aşteptăm să fie stadionul plin pentru că avem nevoie de suporteri, mai ales în situaţiile de genul acesta şi aşteptăm toţi suporterii aici la stadion”, a spus Mehmet Topal în cadrul unei conferințe de presă.

  • 01.07.2024 – 25.12.2024 a fost perioada primului mandat al lui Mehmet Topal ca antrenor la Petrolul 
  • 18.03.2025 – 23.05.2025 a fost intervalul din cadrul aceluiași sezon (2024/2025) în care turcul s-a mai aflat apoi pe banca Petrolului
În așteptarea „bijuteriei” de 36.000.000 de euro, vechea polivalentă din România stă să...
Fanatik
În așteptarea „bijuteriei” de 36.000.000 de euro, vechea polivalentă din România stă să cadă: „Un risc real pentru persoanele care îi pășesc pragul”
Adrian Mazilu: „Lumea uită, e greu să ai două operații când încă ești...
Fanatik
Adrian Mazilu: „Lumea uită, e greu să ai două operații când încă ești un copil!” Promisiunea făcută fanilor lui Dinamo
Cluburile din SuperLiga, întâlnire de urgenţă la LPF pe subiectul Legii 4: „Nu...
Fanatik
Cluburile din SuperLiga, întâlnire de urgenţă la LPF pe subiectul Legii 4: „Nu suntem mulţumiţi cu varianta care a ieşit din Senat!”
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
