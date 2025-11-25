Fără Musi şi Armstrong în FCSB – Dinamo! Lovitură dură pentru Kopic: “Nici nu poate să calce! Situaţia e foarte proastă”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Armstrong și Alex Musi, out pentru meciul cu FCSB. Lovitură colosală pentru Dinamo

ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru dinamoviști după remiza cu FC Botoșani de luni seara ” pierd până la sfârșitul anului 2025 doi jucători de bază. Este vorba despre mijlocașii Daniel Armstrong și Alex Musi.

Daniel Armstrong și Alex Musi, out pentru meciul cu FCSB. Lovitură colosală pentru Dinamo

, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația jucătorilor accidentați. Atât Armstrong, cât și Alexandru Musi, cel mai probabil vor reveni pe teren abia la începutul anului 2026.

ADVERTISEMENT

„(N.r. legat de accidentarea lui Armstrong) Nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Îi facem azi sau mâine RMN. Din ce se vede, e mai grav decât o simplă întindere. Cred că 100% nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin.

La Musi e, de asemenea, o situație foarte proastă. El e out sigur 4-6 săptămâni. Din păcate va lipsi mult, dar nu avem ce să facem. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o discuție oficială cu reprezentanții federației. Sunt chestiuni de rezolvat. Unul dintre kinetoterapeuții de la națională lucrează și la Dinamo. Din păcate și Cristi Mihai a venit accidentat. Trebuie să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire. El a avut o recidivă mai ușoară”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare…