Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fără Musi şi Armstrong în FCSB – Dinamo! Lovitură dură pentru Kopic: “Nici nu poate să calce! Situaţia e foarte proastă”. Exclusiv

Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Musi şi Armstrong s-au accidentat grav și ratează derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională! Anunțul lui Andrei Nicolescu.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 12:02
Fara Musi si Armstrong in FCSB Dinamo Lovitura dura pentru Kopic Nici nu poate sa calce Situatia e foarte proasta Exclusiv
breaking news
Fără Musi şi Armstrong în FCSB - Dinamo! Lovitură dură pentru Kopic: “Nici nu poate să calce! Situaţia e foarte proastă”. Exclusiv
ADVERTISEMENT

Vești proaste pentru dinamoviști după remiza cu FC Botoșani de luni seara. „Câinii roșii” pierd până la sfârșitul anului 2025 doi jucători de bază. Este vorba despre mijlocașii Daniel Armstrong și Alex Musi.

Daniel Armstrong și Alex Musi, out pentru meciul cu FCSB. Lovitură colosală pentru Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația jucătorilor accidentați. Atât Armstrong, cât și Alexandru Musi, cel mai probabil vor reveni pe teren abia la începutul anului 2026.

ADVERTISEMENT

(N.r. legat de accidentarea lui Armstrong) Nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație. Îi facem azi sau mâine RMN. Din ce se vede, e mai grav decât o simplă întindere. Cred că 100% nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin.

La Musi e, de asemenea, o situație foarte proastă. El e out sigur 4-6 săptămâni. Din păcate va lipsi mult, dar nu avem ce să facem. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta. O să am o discuție oficială cu reprezentanții federației. Sunt chestiuni de rezolvat. Unul dintre kinetoterapeuții de la națională lucrează și la Dinamo. Din păcate și Cristi Mihai a venit accidentat. Trebuie să ne dăm informații în timp real. Cristi Mihai e în revenire. El a avut o recidivă mai ușoară”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile...
Digi24.ro
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei

Știre în curs de actualizare…

ADVERTISEMENT
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani...
Digisport.ro
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Cei doi jucători pe care CFR Cluj îi va vinde în această iarnă....
Fanatik
Cei doi jucători pe care CFR Cluj îi va vinde în această iarnă. Iuliu Mureșan: „Au fost la meci scouteri din America și i-au remarcat pe amândoi”. Exclusiv
„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut...
Fanatik
„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut reacții dure după CFR – Rapid 3-0
Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a...
Fanatik
Tavi Popescu l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul FCSB a luat o decizie radicală: „Joci la batjocură!”. Șumi, replică genială în direct
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A numit o echipă din SuperLiga 'candidată la titlu' și a provocat stupoare...
iamsport.ro
A numit o echipă din SuperLiga 'candidată la titlu' și a provocat stupoare în studio: 'Zău?! Mi se pare cam mult'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!