„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou statului român, în septembrie

ADVERTISEMENT

Hidroeloectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, scoate de la sertar un miliard de lei, adică aproape 200 de milioane de euro, din care o mare parte vor merge către viitorul guvern. Compania, care e deținută în proporție de aproximativ 80% de statul român, a avut un rol central în textul moțiunii de cenzură care a dus la căderea cabinetului Bolojan: PSD și AUR au acuzat premierul PNL că pregătește ”vânzarea” sau diminuarea controlului statului asupra companiilor strategice din România.

Un miliard de la Hidroelectrica pentru viitorul guvern. De unde provin banii

După ce, la 28 aprilie 2026, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Hidroelectrica a aprobat alocarea sumei de 3,3 miliarde de lei ca dividende anuale (aproape întregul profit), compania pregătește un nou cadou statului român.

ADVERTISEMENT

Astfel, o nouă AGA a fost convocată la data de 29 mai 2026 are ca prim punct pe ordinea de zi: aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 1.000.000.000 RON (un miliard de lei) din rezultat reportat sau dividend special. Această sumă reprezintă un ”surplus realizat din rezerve din reevaluare, respectiv a dividendului brut în valoare de 2,223197 RON”.

De unde provine, de fapt, miliardul pe care Hidroelectrica îl scoate ”din joben”? Este vorba despre care nu au fost distribuite până acum sau din active (hidrocentrale, baraje, etc), care au fost reevaluate în trecut și au crescut în valoare.

ADVERTISEMENT

Dividendul special nu este cel obișnuit anual, ci unul ”extra”, din aceste rezerve acumulate. În acest caz, pentru fiecare acțiune deținută, acționarul primește suma de 2,223197 lei, din care se scad impozitele.

ADVERTISEMENT

Când va încasa viitorul guvern miliardul de la Hidroelectrica

În general, companiile care distribuie dividende speciale au o lichiditate mare și profituri importante acumulate. Hidroelectrica a mai apelat la această formă de recompensă către acționari în anul 2019, atunci când a distribuit, de asemenea, un miliard de lei.

ADVERTISEMENT

Marele câștigător al acestei acțiuni este, evident, statul român. Noul guvern va primi aproape 800 de milioane de lei, mai ales că sunt șanse mici ca AGA să voteze împotriva intereselor financiare ale acționarilor. Banii vor fi vărsați în conturile bugetare la data de 30 septembrie 2026, potrivit datelor analizate de FANATIK. Atunci, noul guvern va fi mai bogat cu circa 3,4 miliarde de lei (dividende anuale și dividende speciale) doar de la Hidroelectrica. Suma va fi recepționată de Ministerul Energiei, după care se va vărsa la bugetul de stat.

Profitul Hidroelectrica, în scădere

Decizia conducerii Hidroelectrica pare surprinzătoare în condițiile în care compania e angrenată în proiecte majore de investiții. Doar retehnologizarea hidrocentralei Vidraru costă 190 de milioane de euro, în timp ce lucrările de la CHE Stejaru (Bicaz) necesită o investiție de încă 97 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În anul 2025, Hidroelectrica a avut un buget de investiții de 781 de milioane de lei, un vârf istoric pentru compania de stat. Pentru 2026, concedierea companiei va propune Bugetul de Venituri și Cheltuieli abia la data de 19 mai, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Profitul Hidroelectrica a înregistrat o scădere față de anul 2023, când s-a înregistrat un record – 6,3 miliarde lei și 2024 – 4,12 miliarde lei. În acești ani, guvernul și-a tras aproape întregul profit către buget, sub formă de dividende.

Salarii uriașe pentru șefii companiei

Hidroelectrica este condusă de un director general interimar, Bogdan Badea, care a mai condus compania în perioada 2017 – 2023. Badea a avut venituri lunare nete de potrivit unor dezvăluiri FANATIK, și a mai fost secretar de stat în guvernele Ponta, fiind considerat un apropiat al fostului ministru PNL, Daniel Chițoiu.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica îl are ca președinte le Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de cununie al liderului PSD Sorin Grindeanu, potrivit . În 2024, acesta a încasat aproximativ 7.600 de euro pe lună, venit brut.

Într-un interviu pentru Rock FM, Ilie Bolojan a dezvăluit că directorii Hidroelectrica au încasat bonusuri de 150.000 – 180.000 de euro, pe lângă salariile de la firmă. ”Nu vreau să intru în polemică cu nimeni. (…) Nu lucrăm la ONG”, a răspuns Bogdan Badea, potrivit sursei citate.