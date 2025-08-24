Fără precedent! Bruno Fernandes acuză arbitrul după ce a ratat penalty în Fulham – Manchester United. Ce s-a întâmplat înainte de execuție: „Nu și-a cerut scuze!”

Manchester United a remizat, 1-1, cu Fulham, duminică după-amiază, pe Craven Cottage. Bruno Fernandes a ratat o lovitură de pedeapsă în prima repriză. Înainte să execute lovitura de la punctul cu var, portughezul s-a ciocnit de arbitrul partidei, iar ulterior a venit cu explicații.
Penalty-ul a venit după o fază fixă. La un corner, Mason Mount a fost tras de Calvin Bassey, iar arbitrul Chris Kavanagh a acordat lovitura de la 11 metri după ce a revăzut reluările pe monitorul VAR.
Fernandes a preluat responsabilitatea. Căpitanul lui United a pus mingea la punct și s-a pregătit să execute, dar șutul său a zburat peste transversală. De altfel, lusitanul e considerat unul dintre cei mai buni executanți de la punctul cu var din lume.
Fanii au observat însă un detaliu interesant. Înainte ca portughezul să bată lovitura de la 11 metri, s-a ciocnit, total accidental, de arbitrul partidei, Kavanagh. Se pare că acel moment i-a stricat concentrarea portughezului. El nu a dat vina pe central, însă a recunoscut că ar fi preferat ca acel moment să nu se întâmple.
„Da, m-a deranjat. Evident, fiecare executant de penalty are rutina lui, propriile gesturi. M-a supărat că arbitrul nu și-a cerut scuze și asta m-a scos din ritm pe moment. Dar asta nu e o scuză pentru ratare. Am lovit foarte prost mingea, am băgat piciorul prea mult pe sub ea și de aceea a zburat peste transversală”, a declarat Bruno Fernandes după meciul cu Fulham.
Manchester United are din nou parte de un început slab de sezon. Diavolii roșii au pierdut derby-ul cu Arsenal din prima etapă, cu 0-1, iar acum au remizat cu Fulham. În etapa următoare, echipa de pe Old Trafford va juca cu Burnley, pe teren propriu.
Fanii au făcut haz de necaz. Pe social media au apărut imediat meme-uri după penalty-ul ratat de Bruno. Suporterii echipelor rivale au scris că mingea a ajuns în Tamisa, râul care se află fix lângă stadionul celor de la Fulham, Craven Cottage.
Un internaut ceva mai creativ a lipit fața lui Bruno pe corpul unui model, iar premiul virtual pe care portughezul l-a primit a fost de „Miss Penalty”.
Nu e prima oară când Bruno Fernandes și arbitrul Chris Kavanagh se află în centrul unui incident controversat. Sezonul trecut, Kavanagh l-a eliminat pe portughez în meciul cu Tottenham, decizie considerată exagerată și ulterior anulată după apel. Fernandes a scăpat astfel de suspendare, iar arbitrul și-a cerut scuze pentru eroare.