Fără precedent! Bruno Fernandes acuză arbitrul după ce a ratat penalty în Fulham – Manchester United. Ce s-a întâmplat înainte de execuție: „Nu și-a cerut scuze!”

, duminică după-amiază, pe Craven Cottage. Bruno Fernandes a ratat o lovitură de pedeapsă în prima repriză. Înainte să execute lovitura de la punctul cu var, portughezul s-a ciocnit de arbitrul partidei, iar ulterior a venit cu explicații.

Manchester United, doar un egal cu Fulham. Bruno Fernandes a ratat un penalty

Penalty-ul a venit după o fază fixă. La un corner, Mason Mount a fost tras de Calvin Bassey, iar arbitrul Chris Kavanagh a acordat lovitura de la 11 metri după ce a revăzut reluările pe monitorul VAR.

Fernandes a preluat responsabilitatea. Căpitanul lui United a pus mingea la punct și s-a pregătit să execute, dar șutul său a zburat peste transversală. De altfel, lusitanul e considerat unul dintre cei mai buni executanți de la punctul cu var din lume.

Wait, Bruno Fernandes blamed the ref for missing? 😂 — Triple M (@Tripple____M)

Bruno Fernandes: „M-a supărat că arbitrul nu și-a cerut scuze”

Fanii au observat însă un detaliu interesant. Înainte ca portughezul să bată lovitura de la 11 metri, s-a ciocnit, total accidental, de arbitrul partidei, Kavanagh. Se pare că acel moment i-a stricat concentrarea portughezului. El nu a dat vina pe central, însă a recunoscut că ar fi preferat ca acel moment să nu se întâmple.

„Da, m-a deranjat. Evident, fiecare executant de penalty are rutina lui, propriile gesturi. M-a supărat că arbitrul nu și-a cerut scuze și asta m-a scos din ritm pe moment. Dar asta nu e o scuză pentru ratare. Am lovit foarte prost mingea, am băgat piciorul prea mult pe sub ea și de aceea a zburat peste transversală”, a declarat Bruno Fernandes după meciul cu Fulham.

Manchester United are din nou parte de un început slab de sezon. Diavolii roșii au pierdut derby-ul cu Arsenal din prima etapă, cu 0-1, iar acum au remizat cu Fulham. În etapa următoare, echipa de pe Old Trafford va juca cu Burnley, pe teren propriu.

Meme-uri virale după penalty-ul ratat de Bruno Fernandes

Fanii au făcut haz de necaz. Pe social media au apărut imediat meme-uri după penalty-ul ratat de Bruno. Suporterii echipelor rivale au scris că mingea a ajuns în Tamisa, râul care se află fix lângă stadionul celor de la Fulham, Craven Cottage.

Un internaut ceva mai creativ a lipit fața lui Bruno pe corpul unui model, iar premiul virtual pe care portughezul l-a primit a fost de „Miss Penalty”.

Portughezul a fost eliminat pe nedrept de Kavanagh în sezonul precedent

Nu e prima oară când și arbitrul Chris Kavanagh se află în centrul unui incident controversat. Sezonul trecut, Kavanagh l-a eliminat pe portughez în meciul cu Tottenham, decizie considerată exagerată și ulterior anulată după apel. Fernandes a scăpat astfel de suspendare, iar arbitrul și-a cerut scuze pentru eroare.