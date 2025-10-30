Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Manea este pregătit să facă un gest impresionant în cazul în care Rapid va lua campionatul în acest sezon. La ce sumă este dispus acesta să renunțe pentru succesul giuleștenilor.
30.10.2025
Ce vrea să facă Florin Manea în favoarea Rapidului dacă echipa va lua titlul. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, susține că este dispus să facă un gest mare pentru Rapid. Agentul mărturisește că va renunța la o datorie pe care giuleștenii o au față de acesta în urma unui transfer.

Florin Manea promite că va face un gest impresionant pentru Rapid

Florin Manea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că trebuie să primească 20.000 de euro de la Dan Șucu, însă este dispus să facă un gest pentru Rapid. Agentul spune că va renunța la această sumă dacă giuleștenii vor câștiga campionatul în acest sezon.

„Rapid merge bine pentru că are o echipă bună și Costel Gâlcă e un antrenor bun. Banii sunt la zi. Cu mine nu sunt la zi, dar mai aștept. E mai greu când trebuie să încasez de la Rapid, dar mă bucur că sunt pe primul loc. Mă și lipsesc de bani dacă iau campionatul.

La asta pe care trebuie să mi-o dea acum, la aia veche nu renunț, merg înainte. Asta e vreo 20.000 de euro. Merită pentru ca Rapid să ia titlul. Sunt banii de la transferul lui Grameni. Am luat jumate, nu am luat tot odată. Le-am zis să îmi dea jumate acum și jumate după un an. Am greșit că am făcut treaba asta. Am zis să fiu băiat bun și când ești băiat bun ești luat de prost”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Câți bani mai are de luat Florin Manea de la Victor Angelescu

Florin Manea a mărturisit și faptul că cei de la Rapid au o restanță de 1.400.000 de euro după transferurile lui Rareș Ilie și Antonio Sefer. Agentul a specificat că la acești bani nu are de gând să renunțe niciodată.

„Datoria veche 1.400.000 de euro. De la Rareș Ilie, de la Sefer. A zis Angelescu că îmi dă banii, dar nu i-am văzut. Nu contează, important e că Rapid e pe primul loc. O să îmi iau eu și banii ăia. O să îmi câștig drepturile în instanță cu Angelescu.

Cu domnul Șucu sunt bine și o să se achite dânsul de datoria asta de la Grameni pe care o are față de mine, nu mă grăbesc. Important că Rapid e bine. Mă las de impresariat în România că nu încasez nimic. E mai greu să încasezi aici”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea, dispus să facă un sacrificiu pentru Rapid

