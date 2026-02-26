Sport

Fără precedent! Ce surpriză a pregătit UTA Arad la meciul care o poate trimite pe FCSB direct în play-out

UTA pregătește o surpriză în meciul cu FCSB, care îi poate decide soarta campioanei României! Ce anunț au făcut arădenii în urmă cu puțin timp pe paginile de social media
Ciprian Păvăleanu
26.02.2026 | 10:45
Ce surpriză a pregătit UTA de Mărțișor la meciul cu FCSB. Foto: Sportpictures.eu
UTA Arad pregătește o surpriză la meciul de pe teren propriu contra lui FCSB, care va avea loc de 1 martie. Interesul a fost uriaș, iar „Bătrâna Doamnă” a invitat pe teren 11 doamne și domnișoare, care să intre pe gazon odată cu jucătorii.

Inedit! Ce surpriză pregătește UTA Arad doamnelor și domnișoarelor prezente la meciul cu FCSB

Șansele celor de la UTA la play-off sunt foarte mici, însă acest lucru nu înseamnă că echipa lui Adrian Mihalcea nu va face tot posibilul să adune puncte din meciul de pe teren propriu contra campioanei FCSB. În cazul în care „roș-albaștrii” fac un pas greșit, echipa antrenată de Elias Charalambous va ieși din cursa pentru play-off înainte de ultima etapă.

Deoarece s-a arătat un interes extrem de mare pentru această partidă, iar stadionul va fi plin, conducerea celor de la UTA s-a gândit să facă un gest frumos cu ocazia venirii primăverii. Astfel, de Mărțișor, „Bătrâna Doamnă” dă ocazia a 11 doamne și domnișoare să intre pe teren alături de jucători înaintea partidei cu FCSB:

„De Mărțișor, le dăm mingea fetelor! Alegem 11 doamne și domnișoare care vor intra pe teren alături de titularii noștri, înaintea meciului cu FCSB. Scrie în comentarii un mesaj pentru băieți. Un gând, o încurajare care să îi motiveze.

Cele mai interesante 11 mesaje câștigă o experiență specială: intră pe teren la prezentarea echipelor, îi însoțesc pe titularii UTA-ei la partida cu FCSB, trăiesc momentul din mijlocul gazonului. Ai timp să participi până sâmbătă, ora 19:45. Câștigătoarele vor fi anunțate prin mesaj privat. Condiția obligatorie este să deții abonament sau bilet valabil pentru meciul de duminică”, au scris arădenii pe social media.

UTA i-a pus gând rău campioanei! Declarația lui Gigi Becali i-a motivat pe jucători

FCSB nu mai este la mâna ei pentru calificarea în play-off, însă prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească pentru a fi în primele șase este să obțină două victorii din ultimele două partide, contra lui UTA și U Cluj. Patronul roș-albaștrilor a declarat că UTA este o echipă slabă și nu îi va pune probleme campioanei.

Adrian Mihalcea a dezvăluit că aceste declarații au ajuns la urechile jucătorilor și nu au făcut decât să-i motiveze. „Am văzut că domnul Becali ne-a făcut echipă slabă, acum trei săptămâni ne vedea în play-off alături de echipa lui, sperăm să îi dovedim contrariul. Nu le va fi ușor”, spunea Alin Roman, fotbalistul arădenilor, după partida cu Oțelul Galați.

1.85 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul UTA Arad - FCSB
