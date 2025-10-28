Sport

Fără precedent! Decizia luată de Barcelona în cazul lui Lamine Yamal, după scandalul din „El Clasico”

Lamine Yamal, starul Barcelonei, e în mijlocul unei situații de-a dreptul neobișnuite, asta după ce înainte de El Clasico a avut un comportament considerat greșit de șefii catalani.
Cum vrea Barcelona să-l controleze pe Lamine Yamal
Devenit deja, la doar 18 ani, unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, Lamine Yamal pare că a intrat într-o perioadă mai dificilă a carierei.

Extrema Barcelonei a avut o prestație palidă în duelul cu Real Madrid, fiind remarcat o singură dată, pe final pe meci, când a avut o pasă strălucitoare către Jules Kounde, fază finalizată cu intervenția lui Thibaut Courtois. Yamal a fost foarte vocal înainte de meciul de pe Santiago Bernabeu și a avut declarații dure la adresa clubului „blanco”. A spus, fără ocolișuri, că trupa prezidată de Florentino Perez a furat de-a lungul istoriei și a fost mereu ajutată de arbitraj.

Pe lângă asta, cei de la Barcelona sunt îngrijorați și de comportamentul pe care ibericul l-a avut în ceea ce privește viața personală, fiind prezent pe rețelele sociale cu postări care au arătat un stil de viață luxos, petreceri scumpe și ieșiri în locuri exclusiviste. Astfel, conducătorii echipei blaugrana, împreună cu agentul jucătorului, Jorge Mendes, au decis că vor monitoriza îndeaproape comunicarea fotbalistului cu presa, cât și postările din social media, vor interveni când e cazul, ajutându-l pe acesta să nu mai facă greșelile recente, notează presa iberică.

Scandal după El Clasico, cu Lamine Yamal în prim-plan

La finalul partidei cu Real Madrid, imediat după fluierul arbitrului, o parte dintre jucătorii lui Real Madrid au început să-i reproșeze lui Lamine Yamal declarațiile făcute. Thibaut Courtois a venit special din poartă pentru a-și arăta nemulțumirea cu privire la atitudinea fotbalistului de la Barcelona, iar totul a fost foarte aproape să degenereze într-o confruntare fizică, în care jucătorii celor două echipe să-și facă dreptate singuri.

Chiar și Vinicius Junior a fost implicat în scandal, sud-americanul fiind foarte nervos și arătându-i semne lui Yamal, pe care îl invita la vestiare pentru a „discuta” bărbătește. Totuși, forțele de ordine și oameni din stafful celor două echipe au intervenit și au oprit orice fel de incident se putea produce.

