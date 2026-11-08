Fără precedent! Echipa de cupe europene nu se prezintă la marele derby contra campioanei după un scandal-monstru

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Letonii de la Riga FC au luat o decizie fără precedent, cel puțin în fotbalul din această țară. Ei au hotărât ca echipa să nu intre pe gazon în derby-ul orașului, contra celor de la , meci programat duminică, de la ora României 13:00, chiar pe terenul lor.

Riga FC nu intră pe teren la derby-ul din Letonia, contra lui RFS

Partida ar fi contat pentru etapa cu numărul 36, ultima, din această ediție de campionat din Letonia. Și oricum nu mai avea vreo miză. Asta pentru că RFS este deja campioană în mod matematic, câștigând titlul chiar în detrimentul celor de la Riga FC, formație care are deja la rândul ei asigurată poziția secundă, și implicit calificarea în preliminariile Conference League, pe locul 3 fiind cei de la , foarte recent chiar.

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De ce s-a ajuns în această situație și anunțul oficial

Revenind, cei de la Riga FC consideră că au pierdut acest campionat în fața marii rivale din oraș din cauza arbitrajelor. Astfel, întrucât acest meci direct nu mai avea vreo miză, după cum s-a explicat anterior, ei susțin că au ales această formă extremă de protest pentru a atrage atenția asupra neregulilor din acest punct de vedere din fotbalul leton:

„Dragi suporteri, prieteni fideli și parteneri ai clubului, Riga FC vi se adresează cu profund respect și regret sincer. Am luat o decizie extrem de dificilă, dar asumată și bazată pe principii: echipa noastră nu va intra pe teren pentru meciul final al campionatului împotriva celor de la RFS.

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Înțelegem cu câtă nerăbdare ați așteptat acest derby și ne pare nespus de rău că vă privăm de această sărbătoare fotbalistică. Cu toate acestea, situația actuală ne obligă să facem acest pas fără precedent. Acest meci nu mai are nicio miză sportivă sau competițională; motivul principal rezidă, însă, într-o criză profundă de corectitudine cu care ne-am confruntat pe parcursul întregului sezon.

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De-a lungul anului, toți cei care au urmărit campionatul de fotbal al Letoniei au fost martori la erori de arbitraj sistematice și flagrante, care au influențat direct clasamentul final, subminând însăși baza unei competiții corecte. Mai mult, au existat încălcări frecvente ale standardelor etice fundamentale și ale principiilor „Fair Play” – pilonii esențiali pe care trebuie să se clădească orice competiție sportivă.

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Din păcate, ne-am lovit de o indiferență totală și de o lipsă de voință din partea Federației Letone de Fotbal (LFF) de a aborda aceste probleme, deși atât noi, cât și alte cluburi din Virslīga, am atras atenția LFF asupra acestor aspecte – atât verbal, cât și în scris. A rămâne tăcuți sau a participa la meciul de mâine ar însemna să acceptăm nedreptatea și să legitimăm procese care subminează fotbalul leton.

Ne cerem scuzele cele mai sincere pentru faptul că nu veți vedea echipa pe teren în această duminică. Clubul nostru joacă întotdeauna pentru voi; tocmai pentru a apăra onoarea clubului, istoria sa și respectul vostru, suntem nevoiți să adoptăm această poziție fermă – pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a căuta soluții pe viitor! Vă mulțumim pentru sprijinul incredibil acordat pe parcursul întregului sezon. Rămânem fideli valorilor noastre și vom continua să luptăm pentru un fotbal corect. Cu respect și recunoștință, Riga FC”.

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