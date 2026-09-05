Sport

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, implicați într-un scandal uriaș: „Fără precedent!”

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenori care activează momentan la formația greacă Levadiakos după ce s-au despărțit în acest an de FCSB, sunt implicați într-o situație incredibilă.
Bogdan Mariș
05.09.2026 | 11:47
Elias Charalambous si Mihai Pintilii implicati intrun scandal urias Fara precedent
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Levadiakos, echipa la care activează foștii antrenori de la FCSB, Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani), este implicată într-un scandal major în Grecia. FOTO: Sport Pictures
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Levadiakos, echipa la care activează foștii antrenori de la FCSB, Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani), este implicată într-un scandal major în Grecia. Comisia de Apel a Federației Elene a decis ca formația condusă de tehnicianul cipriot să piardă la „masa verde” meciul din Cupă cu Asteras, pe care l-a câștigat pe teren cu 2-0. Clubul Levadiakos a transmis că va merge la TAS.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, implicați într-un scandal uriaș

Levadiakos a câștigat primul meci oficial din acest sezon, 2-0 contra lui Asteras Tripoli în Cupa Greciei, înainte de a suferi două eșecuri în campionat, 0-4 cu PAOK și 0-2 cu Panathinaikos. Formația pregătită de Elias Charalambous, care este asistat de fostul său colaborator de la FCSB, Mihai Pintilii, a primit însă o veste teribilă.

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Comisia de Apel a Federației Elene a decis ca meciul câștigat pe teren contra lui Asteras să fie pierdut la „masa verde”, deoarece Levadiakos ar fi folosit un fotbalist fără drept de joc, pe nigerianul Moses David Cobnan, introdus în minutul 71. Acesta nu s-a aflat pe foaia de joc, însă clubul susține că vina aparține chiar Federației, totul pornind de la o eroare a sistemului de înregistrare.

Levadiakos, reacție dură după decizia Comisiei de Apel

Clubul Levadiakos a catalogat decizia luată de Comisia de Apel a Federației drept „scandaloasă” și a anunțat că va merge la TAS pentru a soluționa situația. „Decizie scandaloasă, care sfidează bunul-simț. Facem apel la TAS! Levadiakos FC a fost informată cu privire la decizia Comisiei de Apel a Federației Elene de Fotbal, care, cu două voturi la unu, a anulat hotărârea primei instanțe, ce dăduse dreptate echipei noastre în cazul meciului de Cupă cu Asteras.

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O decizie care reprezintă o denaturare fără precedent și flagrantă a fondului acestui caz și care creează un precedent extrem de periculos pentru fotbalul grec. Levadiakos a luptat, a învins-o cu 2-0 pe Asteras și a sărbătorit o calificare pe deplin meritată în faza principală a competiției. Ulterior, echipa noastră a fost sancționată pentru o eroare informatică de care clubul nu s-a făcut vinovat, aceasta fiind provocată chiar de sistemul de înregistrare al Federației Elene de Fotbal.

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Și totuși, în a doua instanță, comisia prezidată de vicepreședinta Angeliki Makrygeorgou, al cărei vot a stabilit și verdictul final, a luat decizia cu majoritate, nu în unanimitate, lucru fără precedent în hotărârile acestei comisii din ultimii ani. Povestea acestui caz nu se încheie aici, întrucât este de la sine înțeles că vom face apel la TAS”, a transmis prim-divizionara din Grecia pe pagina oficială de Facebook.

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