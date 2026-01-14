Sport

Fără precedent! Fanii tenisului pot câștiga un premiu de 10 milioane de dolari la Australian Open! Ce trebuie să facă, mai exact

Organizatorii Australian Open au pus la bătaie un premiu de 10 milioane de dolari australieni, care ar putea fi câștigat de un fan. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 22:20
Fara precedent Fanii tenisului pot castiga un premiu de 10 milioane de dolari la Australian Open Ce trebuie sa faca mai exact
ULTIMA ORĂ
Organizatorii Australian Open au pus la bătaie un premiu de 10 milioane de dolari australieni, care ar putea fi câștigat de un fan. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru.
ADVERTISEMENT

Organizatorii Australian Open, turneu care se va disputa în perioada 18 ianuarie – 1 februarie, au anunțat că vor oferi un premiu de 10 milioane de dolari australieni (aproximativ 5.74 milioane de euro) persoanei care reușește să prezică toate rezultatele de pe tabloul unei competiții de simplu.

Fanii tenisului pot câștiga un premiu de aproape 6 milioane de euro la Australian Open! Cum este posibil

Organizatorii Australian Open au pus la bătaie un premiu de aproape 6 milioane de euro, care ar putea fi acordat unui fan. Concurenții ar putea să câștige suma imensă dacă vor reuși să prezică toate cele 127 de rezultate de pe un tablou de simplu, fie cel masculin, fie cel feminin.

ADVERTISEMENT

În cazul în care niciun concurent nu reușește să prezică perfect tabloul, vor fi acordate două premii de 10.000 de dolari australieni (aproximativ 5.700 de euro) fanilor care vor prezice cele mai multe rezultate corecte de pe fiecare tablou de simplu. În acest an, competiția este disponibilă doar pentru fanii din Australia, însă planul organizatorilor este ca următoarele ediții să fie globale.

Ce a declarat reprezentatul organizatorilor Australian Open despre premiul uriaș

„Este vorba despre abilitate, nu despre noroc. ‘AO Bracket Challenge’ are ca scop recompensarea cunoștințelor despre tenis și crearea unei noi modalități interesante pentru fani de a interacționa cu turneul”, a precizat Cedric Cornelis, directorul comercial al Tennis Australia, pentru site-ul oficial al competiției.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Concursul este deschis până la începutul ediției din acest an a Australian Open, pe 18 ianuarie. Pe tabloul masculin, principalul favorit este Jannik Sinner, campionul ultimelor două ediții. La feminin, prima șansă o are liderul mondial Aryna Sabalenka, care a cucerit trofeul în 2023 și 2024, fiind învinsă anul trecut de Madison Keys.

ADVERTISEMENT
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul...
Digisport.ro
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu

Cum a câștigat un amator 1 milion de dolari la Australian Open. L-a învins pe Jannik Sinner

Organizatorii Australian Open au mai pus la bătaie un alt premiu imens, de un milion de dolari australieni, într-o competiție inedită, la care au participat atât jucători profesioniști, cât și amatori. Este vorba despre „Million Dollar 1 Point Slam”, concurs în care meciurile s-au decis într-un singur punct.

Premiul a fost câștigat de amatorul Jordan Smith, care a reușit să îl elimine pe parcursul competiției inclusiv pe numărul 2 mondial ATP, Jannik Sinner. În finală, australianul s-a impus în duelul cu Joanna Garland, sportivă care ocupă locul 117 în ierarhia WTA.

ADVERTISEMENT
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Cu cine joacă România și...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului
Florin Gardoș, de neoprit! L-a transferat la Chindia Târgoviște pe fotbalistul de la...
Fanatik
Florin Gardoș, de neoprit! L-a transferat la Chindia Târgoviște pe fotbalistul de la FCSB. Update
Cupa Africii 2025. S-a stabilit prima finalistă a competiției! Cine s-a impus în...
Fanatik
Cupa Africii 2025. S-a stabilit prima finalistă a competiției! Cine s-a impus în disputa Senegal – Egipt
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata,...
iamsport.ro
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata, tată!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!