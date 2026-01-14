Fără precedent! Fanii tenisului pot câștiga un premiu de 10 milioane de dolari la Australian Open! Ce trebuie să facă, mai exact

ADVERTISEMENT

Organizatorii Australian Open, turneu care se va disputa în perioada 18 ianuarie – 1 februarie, au anunțat că vor oferi un premiu de 10 milioane de dolari australieni (aproximativ 5.74 milioane de euro) persoanei care reușește să prezică toate rezultatele de pe tabloul unei competiții de simplu.

Organizatorii Australian Open au pus la bătaie un premiu de aproape 6 milioane de euro, care ar putea fi acordat unui fan. Concurenții ar putea să câștige suma imensă dacă vor reuși să prezică toate cele 127 de rezultate de pe un tablou de simplu, fie cel masculin, fie cel feminin.

În cazul în care niciun concurent nu reușește să prezică perfect tabloul, vor fi acordate două premii de 10.000 de dolari australieni (aproximativ 5.700 de euro) fanilor care vor prezice cele mai multe rezultate corecte de pe fiecare tablou de simplu. În acest an, competiția este disponibilă doar pentru fanii din Australia, însă planul organizatorilor este ca următoarele ediții să fie globale.

Ce a declarat reprezentatul organizatorilor Australian Open despre premiul uriaș

„Este vorba despre abilitate, nu despre noroc. ‘AO Bracket Challenge’ are ca scop recompensarea cunoștințelor despre tenis și crearea unei noi modalități interesante pentru fani de a interacționa cu turneul”, a precizat Cedric Cornelis, directorul comercial al Tennis Australia, pentru .

Concursul este deschis până la începutul , pe 18 ianuarie. Pe tabloul masculin, principalul favorit este Jannik Sinner, campionul ultimelor două ediții. La feminin, prima șansă o are liderul mondial Aryna Sabalenka, care a cucerit trofeul în 2023 și 2024, fiind învinsă anul trecut de Madison Keys.

Cum a câștigat un amator 1 milion de dolari la Australian Open. L-a învins pe Jannik Sinner

, la care au participat atât jucători profesioniști, cât și amatori. Este vorba despre „Million Dollar 1 Point Slam”, concurs în care meciurile s-au decis într-un singur punct.

Premiul a fost câștigat de amatorul Jordan Smith, care a reușit să îl elimine pe parcursul competiției inclusiv pe numărul 2 mondial ATP, Jannik Sinner. În finală, australianul s-a impus în duelul cu Joanna Garland, sportivă care ocupă locul 117 în ierarhia WTA.