Fără precedent! FC Argeş îl dă în judecată pe Radu Petrescu şi cere o sumă uriaşă! Comunicat exploziv al clubului

SuperLiga României stă pe un butoi cu pulbere în ultimele etape din sezonul regulat. Tensiunea creată de frica jocurilor de culise se simte aproape în fiecare meci, iar greșeala lui Radu Petrescu din meciul Petrolul – FC Argeș nu face decât să pună paie pe foc. Piteștenii au emis un comunicat acid la adresa CCA și a lui Radu Petrescu și cer prejudicii în valoare de sute de mii de euro în cazul în care piteștenii nu vor prinde play-off-ul.

FC Argeș iese la atac! Comunicatul emis de clubul piteștean după greșeala lui Radu Petrescu

La scorul de 1-1 al meciului Petrolul Ploiești – FC Argeș, Radu Petrescu a luat o decizie uluitoare. Arbitrul de centru a anulat un gol al echipei antrenate de Bogdan Andone, deși în teren nu a avut loc nicio neregulă care să fi condus la acest lucru.

Reușita nu a putut fi validată nici de VAR, deoarece centralul a fluierat înainte ca mingea să intre în poarta prahovenilor, iar La nici 24 de ore de la acest incident, clubul FC Argeș a emis un comunicat oficial prin care îl acuză pe Radu Petrescu de rea-voință și cere să se facă publice conversațiile dintre arbitri de la faza respectivă, cât și de la o fază din trecut, din meciul cu UTA, care a fost arbitrat de Andrei Chivulete:

„Clubul FC Argeș își exprimă protestul vehement față de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploiești, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu. Transmitem un mesaj clar și neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea echipelor calificate în Play-Off. Lupta trebuie să se dea exclusiv pe gazon, între competitoare, nu să fie decisă de arbitri sau prin alte influențe externe. Nu vrem un arbitraj care să «echilibreze» artificial campionatul, ci unul care să aplice regulamentul. Nu cerem favoruri. Cerem doar ca meciurile să se joace exclusiv pe teren, iar ierarhiile să fie stabilite de valoarea jucătorilor.

Dacă tot se fac analize ale prestației brigăzii, solicităm să fie complete, nu selective! Cerem transparență totală: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Radu Petrescu și ceilalți membri ai brigăzii. Totodată, de ce s-a trecut cu vederea faultul evident în atac de la golul egalizator (1-1) al gazdelor, pe care centralul, surprinzător, nu l-a observat?

Considerăm că decizia din minutul 86 depășește sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voință! A fost o decizie care nu are nicio legătură cu spiritul fair-play-ului sau cu arbitrajul modern. Cine privește atent reluările poate observa poziționarea complet nefirească a asistentului și a centralului la o fază de acest tip, o poziționare care trădează intenția de a interveni și de a opri acțiunea cu orice preț. Decizia centralului Radu Petrescu de a opri jocul înainte ca mingea să intre în poartă a anulat, practic, intervenția sistemului VAR, lăsând echipa noastră fără posibilitatea de a-și apăra dreptatea.

Lista viciilor de arbitraj împotriva noastră se mărește. Să nu uităm episodul recent din meciul cu UTA, când centralul Chivulete a ignorat un fault grosolan asupra lui Moldoveanu în careu. Cerem transparență totală și în acest caz: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Andrei Chivulete și ceilalți membri ai brigăzii (faza se petrece la scorul de 0-0, în finalul primei reprize). Privind succesiunea evenimentelor și ușurința cu care suntem dezavantajați, ne punem o întrebare legitimă: Prezența echipei FC Argeș în Play-Off deranjează?”, a transmis FC Argeș în comunicatul emis pe pagina oficială de Facebook a clubului.

FC Argeș, replică dură pentru CCA. Ce mesaj i-au transmis piteștenii lui Kyros Vassaras

Nu doar arbitrii centrali au fost luați la țintă de clubul piteșean, . În acest sens, „vulturii violeți” cer intervenția directă a Federației Române de Fotbal. Totodată, ei i-au transmis un mesaj direct și președintelui CCA, Kyros Vassaras:

„Nu putem ignora faptul că ultimele două sezoane ale Superligii au fost dominate de un număr record de faze controversate și decizii care au influențat clasamente. Cu toate acestea, președintele CCA, Kýros Vassaras, a ales o tăcere complice, ieșind cu explicații publice doar în momentele în care presiunea media a devenit insuportabilă. Chiar și atunci, analizele oferite au fost superficiale și, de multe ori, prezentate cu aroganță, limitându-se la chestiuni simple, fără a aborda cauzele reale ale colapsului din arbitraj.

În fața acestei lipse de asumare, clubul FC Argeș întreabă public și răspicat: Domnule Vassaras, dacă interveniți doar forțat și fără soluții concrete, care mai este, de fapt, rolul și plusvaloarea adusă de dumneavoastră fotbalului românesc? Ca să nu demonstrați că ignorați cerințele cluburilor partenere competiției, de ce nu delegați arbitrii din județul Argeș la meciurile echipei noastre?

Cerem conducerii Federației Române de Fotbal să intervină direct pentru a stopa acest fenomen. Numărul erorilor grave a depășit orice limită a suportabilului, iar FRF are obligația să supervizeze CCA și să impună sancțiuni exemplare acolo unde CCA a eșuat lamentabil. Nu ne mai încălzesc scuzele sterile și nici analizele tardive care constată vicierea rezultatului, dar nu ne returnează punctele”, se mai arată în comunicatul lui FC Argeș.

Radu Petrescu, trimis în instanță!? Ce prejudiciu cere FC Argeș pentru vicierea de rezultat din meciul cu Petrolul

În comunicat, FC Argeș afirmă că eroarea lui Radu Petrescu, pe care ei o consideră de rea-voință, este cea mai mare din ultimele decenii ale SuperLigii României, iar din acestă cauză sunt gata să meargă până în pânzele albe pentru a-și face dreptate.

Piteștenii amenință că îl vor trimite pe Radu Petrescu în instanță și vor cere ca prejudiciu diferența de bani pe care i-ar fi câștigat din drepturile TV de pe un loc de play-off, în cazul în care FC Argeș nu se va afla printre primele șase echipe la finalul sezonului regulat. Pe scurt, ar fi vorba de câteva sute de mii de euro, în funcție de locul ocupat de formația lui Bogdan Andone la finalul sezonului.

„În situația în care FC Argeș va rata calificarea în Play-Off la finalul sezonului regular din cauza acestei vicieri de rezultat, clubul nostru se va îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive, direct împotriva arbitrului Radu Petrescu și a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Nu vom ezita să solicităm, cu titlu de daune-interese, suma exactă reprezentând diferența financiară dintre locul de Play-Off pe care ne puteam clasa cu această victorie și poziția pe care o vom ocupa în clasament la finalul sezonului regular. Erorile voastre au un cost, iar FC Argeș nu este dispusă să plătească pentru incompetența sau rea-voința altora. Vom imputa inclusiv prejudiciile grave de imagine aduse brandului nostru prin aceste decizii, dar și prejudiciile aduse jucătorilor, staff-ului și tuturor celor implicați în activitatea sportivă a clubului.

Rapiditatea cu care Comisia a admis greșeala flagrantă confirmă proporțiile dezastrului: este, probabil, cea mai mare eroare de arbitraj din istoria modernă a Superligii. În fața unei asemenea evidențe, jumătățile de măsură sunt inutile. Cerem excluderea arbitrului Radu Petrescu și a tuturor celor vinovați de la acest meci. Doar o astfel de decizie radicală poate spăla rușinea acestei partide și poate dovedi că în fotbalul românesc mai există onoare.Dacă cineva crede că ne poate scoate din joc prin decizii nedrepte, se înșală amarnic. VOM LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT!”, au conchis cei de la FC Argeș în comunicatul emis sâmbătă, la ora prânzului.