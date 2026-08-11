Fără precedent în istorie: Dinamo – FCSB s-ar putea juca în afara Bucureștiului! Mihai Stoica și Andrei Nicolescu s-au înțeles în direct

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Meciul Dinamo – FCSB, cu echipa din „Ștefan cel Mare” în postură de gazdă, urmează să se dispute în etapa a 8-a din SuperLiga, în principiu în weekend-ul 5-6 septembrie. Doar că în continuare nu se știe exact dacă Arena Națională va fi disponibilă la acel moment, iar cele două cluburi exclud varianta „Arcul de Triumf”, din cauza stării gazonului.

Dinamo – FCSB s-ar putea juca în premieră în campionat în afara Bucureștiului

În plus, este totodată vorba și despre un stadion mult prea mic pentru un astfel de meci, chiar dacă în trecutul apropiat s-a mai întâmplat de două ori ca această partidă să se joace acolo, tot din cauza faptului că Arena Națională era indisponibilă în momentele respective. Așadar, se ia foarte serios în calcul posibilitatea ca partida să se joace la Cluj-Napoca. Cel mai probabil pe „Cluj Arena”. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi pentru prima dată în istorie când cele două echipe se duelează în campionat în afara Bucureștiului. Anterior acest lucru a mai fost posibil doar la finale de cupă, cel mai recent în 2011 la Brașov.

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Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au ajuns la un acord asupra variantei Cluj-Napoca

În direct la , președinții celor două cluburi, (50 de ani), respectiv (61 de ani), au vorbit deschis despre acest subiect și s-au pus de acord asupra acestei variante, în cazul în care situația cu Arena Națională nu se va rezolva în timp util. În acest sens, un răspuns final este așteptat în cursul zilei de miercuri. Redăm în continuare dialogul dintre cei doi pe seama acestei chestiuni:

Mihai Stoica: „Noi suntem de acord să jucăm și luni, marți, miercuri, doar să jucăm pe Arenă. E clar, nu e vorba de altceva, e o deschidere totală. Botoșani nu și-a dorit să joace pe un teren de fotbal, noi vrem un teren bun, nu doar pentru suporteri. Îți bați joc de fotbal altfel!”.

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Andrei Nicolescu: „Clujul ar fi o variantă, dacă suntem de acord, batem palma și mergem la Cluj. Jucăm sâmbătă”.

Mihai Stoica: „N-am absolut nimic împotrivă!”.

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Andrei Nicolescu: „Aranjăm undeva sâmbătă, să fie totul ok cu deplasarea, să facem din derby un show. Până la urmă e pentru spectatori. Stadionul se va umple cu fani din toate părțile. Mâine e ședința și vom avea un răspuns definitiv, cu asumare, despre Arenă. Ca să se joace acolo, ar trebui să jucăm luni. Cei de la Saga au promis că ies cât mai repede din stadion. Cei care montează gazonul ar trebui să înceapă să decoperteze în același timp. S-ar câștiga 3 zile dacă s-ar întâmpla asta. Mai e și livrarea gazonului, pe care nu o controlează ei 100%, pe termene. Dacă mâine e ok (n.r. cu Arena), atunci e ok. Dacă nu, mergem la Cluj!”.