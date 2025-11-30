Fără precedent! Jucătorul de 2.000.000 de euro a aflat că nu e titular chiar înainte să iasă pe teren și a luat o decizie radicală. Video

Sport

Fără precedent! Jucătorul de 2.000.000 de euro a aflat că nu e titular chiar înainte să iasă pe teren și a luat o decizie radicală.

Scene fără precedent în Ligue 1. Jucătorul cotat la 2.000.000 de euro a aflat că nu e titular și a luat o decizie care face înconjurul lumii.
Alex Bodnariu
30.11.2025 | 08:30
Fara precedent Jucatorul de 2000000 de euro a aflat ca nu e titular chiar inainte sa iasa pe teren si a luat o decizie radicala Video
Surpriză înainte de un meci din Ligue 1. Fotbalistul a refuzat să se încălzească
Caz uluitor în Ligue 1. Un fotbalist a refuzat să facă încălzirea după ce a aflat că antrenorul nu îl va titulariza. Acesta s-a așezat pe minge și i-a privit pe colegii săi, care se pregăteau pentru partida din ultima etapă.

S-a supărat că nu e titular și a refuzat să facă încălzirea!

Koffi Kouao este considerat un fundaș de bază la Metz, fiind unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei în acest sezon. Stoperul din Coasta de Fildeș a fost titular în toate meciurile disputate de formația franceză în actuala ediție de Ligue 1, iar faptul că antrenorul Stéphane Le Mignan a decis brusc să îl lase pe bancă la confruntarea cu Rennes a alimentat frustrarea fotbalistului.

Fotbalistul s-a revoltat. Supărat că nu face parte din primul 11, Kouao a decis că nu are rost nici măcar să se încălzească alături de colegii săi. El s-a pus pe o minge și pur și simplu s-a uitat la exercițiile făcute de colegii săi.

Antrenorul celor de la Metz a vorbit pe scurt despre acest incident și a dat de înțeles că situația nu este deloc complicată. „Nu e nici cea mai mică problemă. Îi înțeleg total dezamăgirea”, a spus tehnicianul Stéphane Le Mignan la finalul meciului pierdut de echipa sa acasă cu Rennes.

Ștefan Baiaram, trimis în tribune de Rădoi după ce s-a revoltat că nu e titular pentru Universitatea Craiova

Și în fotbalul românesc a avut loc chiar în acest sezon un episod similar. Ștefan Baiaram, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a aflat că Mirel Rădoi plănuiește să îl lase pe bancă la un meci din Conference League, deși era în formă bună.

Fotbalistul s-a revoltat și a intrat într-un schimb de replici, iar Mirel Rădoi a decis să îl excludă din lot pentru partida cu Noah. Ștefan Baiaram a văzut atunci duelul de pe Ion Oblemenco din tribune.

