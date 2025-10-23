Sport

Fără precedent! Meciul din Cupa Angliei se rejoacă după o greșeală colosală a arbitrului

Decizie incredibilă în fotbalul englez! Un meci din Cupă se va rejuca din cauza unei greșeli colosale comise de arbitru. Federația a făcut anunțul oficial.
Alex Bodnariu
23.10.2025 | 10:18
Fara precedent Meciul din Cupa Angliei se rejoaca dupa o greseala colosala a arbitrului
ULTIMA ORĂ
Fără precedent! Meciul din Cupa Angliei se rejoacă după o greșeală colosală a arbitrului
ADVERTISEMENT

Decizie incredibilă luată în fotbalul britanic. Un meci de cupă se va rejuca din cauza unei erori colosale comise de arbitrul partidei. Meciul a ajuns inițial la loviturile de departajare, însă rezultatul nu va mai fi luat în calcul.

Meciul din Cupa Angliei se rejoacă! Motivul e unul incredibil

Este vorba despre partida dintre Wythenshawe și Holker Old Boys din primul tur al Isuzu FA Vase Cup, o competiție dedicată echipelor din ligile inferioare ale Angliei. Scorul din timpul regulamentar a fost 2-2, astfel că s-a trecut la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Doar că, înainte de finalul meciului, Will Calligan, fotbalistul celor de la Wythenshawe, a fost trimis la vestiare după ce a văzut cartonașul roșu. Holker Old Boys trebuia să excludă un jucător înaintea penalty-urilor, pentru ca situația să fie de 10 contra 10.

Federația a decis rejucarea partidei. Care a fost, de fapt, motivul

Aceștia l-au ales pe portarul lor și au fost lăsați să procedeze astfel, însă, potrivit regulamentului, decizia ar fi trebuit să însemne că goalkeeperul nu avea voie să participe deloc la seria de lovituri de departajare. Practic, el nu avea voie să stea între buturi.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

„Decizia a fost luată exclusiv din cauza unei erori comise de arbitrul desemnat și acreditat de Federația Engleză de Fotbal, care nu a aplicat corect regulile jocului în timpul loviturilor de departajare. În acel moment, echipa Holker Old Boys a acționat în deplină conformitate cu indicațiile arbitrului – indicații care, ulterior, au fost considerate incorecte chiar de către FA.

ADVERTISEMENT
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din...
Digisport.ro
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea

În urma acestei greșeli, clubul nostru se confruntă acum cu dificultăți financiare și logistice inutile, printre care costurile organizării rejucării, pierderea premiilor deja câștigate și reprogramarea unui meci de campionat. Aceste consecințe sunt semnificative pentru un club de fotbal de nivel amator, unde resursele sunt limitate, iar fiecare liră contează”, a reacționat FA într-un comunicat, conform BBC.

Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Fanatik
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Fotbalistul român a făcut un accident grav după ce s-a urcat băut la...
Fanatik
Fotbalistul român a făcut un accident grav după ce s-a urcat băut la volan! Comunicatul clubului: „Ne exprimăm regretul sincer ”. Update
Cine este Noah, adversara Universității Craiova din Conference League. Are cotă de piață...
Fanatik
Cine este Noah, adversara Universității Craiova din Conference League. Are cotă de piață cât Dinamo și tocmai a anunțat o investiție de zeci de milioane de euro!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o...
iamsport.ro
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!