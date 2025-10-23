Fără precedent! Meciul din Cupa Angliei se rejoacă după o greșeală colosală a arbitrului

ADVERTISEMENT

Decizie incredibilă luată în Un meci de cupă se va rejuca din cauza unei erori colosale comise de arbitrul partidei. Meciul a ajuns inițial la loviturile de departajare, însă rezultatul nu va mai fi luat în calcul.

Meciul din Cupa Angliei se rejoacă! Motivul e unul incredibil

Este vorba despre partida dintre Wythenshawe și Holker Old Boys din primul tur al Isuzu FA Vase Cup, o competiție dedicată echipelor din ligile inferioare ale Angliei. Scorul din timpul regulamentar a fost 2-2, astfel că s-a trecut la loviturile de departajare.

Doar că, înainte de finalul meciului, Will Calligan, fotbalistul celor de la Wythenshawe, a fost trimis la vestiare după ce a văzut cartonașul roșu. Holker Old Boys trebuia să excludă un jucător înaintea penalty-urilor, pentru ca situația să fie de 10 contra 10.

Federația a decis rejucarea partidei. Care a fost, de fapt, motivul

Aceștia l-au ales pe portarul lor și au fost lăsați să procedeze astfel, însă, potrivit , decizia ar fi trebuit să însemne că goalkeeperul nu avea voie să participe deloc la seria de lovituri de departajare. Practic, el nu avea voie să stea între buturi.

„Decizia a fost luată exclusiv din cauza unei erori comise de arbitrul desemnat și acreditat de Federația Engleză de Fotbal, care nu a aplicat corect regulile jocului în timpul loviturilor de departajare. În acel moment, echipa Holker Old Boys a acționat în deplină conformitate cu indicațiile arbitrului – indicații care, ulterior, au fost considerate incorecte chiar de către FA.

În urma acestei greșeli, clubul nostru se confruntă acum cu dificultăți financiare și logistice inutile, printre care costurile organizării rejucării, pierderea premiilor deja câștigate și reprogramarea unui meci de campionat. Aceste consecințe sunt semnificative pentru un club de fotbal de nivel amator, unde resursele sunt limitate, iar fiecare liră contează”, a reacționat FA într-un comunicat, conform .