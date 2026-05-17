Sport

Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj

Universitatea Craiova vrea controale antidoping înaintea meciului cu U Cluj, iar Cristi Balaj a explicat pentru FANATIK cum funcționează procedura și ce costuri uriașe implică testarea.
Alex Bodnariu
17.05.2026 | 09:00
Fara precedent Suma colosala pe care o platesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Își schimbă oltenii planul!? Ce spune Cristi Balaj despre controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova
ADVERTISEMENT

E tensiune mare înainte de meciul care poate decide titlul în Superliga României. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Universitatea Craiova va face o cerere la ANAD pentru efectuarea unor controale antidoping, iar Cristi Balaj, fostul președinte al agenției, a precizat cum funcționează exact testele și care sunt costurile.

Cât costă, de fapt, verificările antidoping

Oltenii au cerut controale antidoping cu câteva zile înainte de meciul de pe Ion Oblemenco pentru a fi siguri că partida cu U Cluj se joacă în condiții regulamentare. Echipa care face solicitarea trebuie însă să suporte și costurile verificărilor.

ADVERTISEMENT

Concret, dacă Universitatea Craiova cere ca un jucător de la U Cluj să fie testat, automat și un fotbalist din echipa din Bănie trebuie să fie verificat prin aceeași procedură. La fel, dacă oltenii cer testarea întregului lot al ardelenilor, trebuie să plătească și pentru același număr de jucători din propriul club.

  • Prelevarea probelor de urină/sânge = 1500 lei/probă
  • Analiza de laborator pentru urină ÎN COMPETIȚIE = 711 lei/probă
  • Analiza de laborator pentru sânge hGH = 664 lei/probă
  • Analiza ESAs din urină/sânge = 1422 lei/probă

Costurile nu sunt deloc mici. Un singur control antidoping costă 4.300 de lei, iar dacă Universitatea Craiova va cere ca întreg lotul „studenților” să fie testat, atunci Mihai Rotaru trebuie să scoată din buzunar peste 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Își schimbă oltenii planul!? Ce spune Cristi Balaj despre controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova

Cristi Balaj, fostul președinte ANAD, a declarat pentru FANATIK că nu s-a mai întâmplat până acum ca o echipă să ceară testarea întregului lot al formației adverse înaintea unui meci direct. Costurile sunt extrem de ridicate: „Din câte știu eu, nu a existat vreodată o cerere ca tot lotul adversarului să fie testat”, a declarat Cristi Balaj pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris...
Digisport.ro
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision

Rămâne acum de văzut dacă Mihai Rotaru va decide să ceară control pentru tot lotul Universității Cluj sau dacă gruparea din Bănie va opta pentru testarea unui număr mai restrâns de jucători. În orice caz, numărul total de fotbaliști verificați trebuie să fie reciproc.

ADVERTISEMENT
Mașinărie de goluri! Media uluitoare pe care a înregistrat-o cea mai prolifică echipă...
Fanatik
Mașinărie de goluri! Media uluitoare pe care a înregistrat-o cea mai prolifică echipă de pe continent
Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de...
Fanatik
Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi
Așa arată un părinte mândru! Mama lui Ricardo Matos, în lacrimi după ce...
Fanatik
Așa arată un părinte mândru! Mama lui Ricardo Matos, în lacrimi după ce a văzut cât de iubit este fiul ei la FC Argeș
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!