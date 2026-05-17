Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj

ADVERTISEMENT

E tensiune mare înainte de meciul care poate decide titlul în Superliga României. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Universitatea Craiova va face o cerere la ANAD pentru efectuarea unor controale antidoping, iar Cristi Balaj, fostul președinte al agenției, a precizat cum funcționează exact testele și care sunt costurile.

Cât costă, de fapt, verificările antidoping

Echipa care face solicitarea trebuie însă să suporte și costurile verificărilor.

ADVERTISEMENT

Concret, dacă Universitatea Craiova cere ca un jucător de la U Cluj să fie testat, La fel, dacă oltenii cer testarea întregului lot al ardelenilor, trebuie să plătească și pentru același număr de jucători din propriul club.

Prelevarea probelor de urină/sânge = 1500 lei/probă

Analiza de laborator pentru urină ÎN COMPETIȚIE = 711 lei/probă

Analiza de laborator pentru sânge hGH = 664 lei/probă

Analiza ESAs din urină/sânge = 1422 lei/probă

Costurile nu sunt deloc mici. Un singur control antidoping costă 4.300 de lei, iar dacă Universitatea Craiova va cere ca întreg lotul „studenților” să fie testat, atunci Mihai Rotaru trebuie să scoată din buzunar peste 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Își schimbă oltenii planul!? Ce spune Cristi Balaj despre controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova

Cristi Balaj, fostul președinte ANAD, a declarat pentru FANATIK că nu s-a mai întâmplat până acum ca o echipă să ceară testarea întregului lot al formației adverse înaintea unui meci direct. Costurile sunt extrem de ridicate: „Din câte știu eu, nu a existat vreodată o cerere ca tot lotul adversarului să fie testat”, a declarat Cristi Balaj pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Rămâne acum de văzut dacă Mihai Rotaru va decide să ceară control pentru tot lotul Universității Cluj sau dacă gruparea din Bănie va opta pentru testarea unui număr mai restrâns de jucători. În orice caz, numărul total de fotbaliști verificați trebuie să fie reciproc.