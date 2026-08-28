Fără precedent! Suspendare record pentru arbitrii de la Gloria Bistrița – CSM București

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Comisia Centrală de Disciplină din cadrul Federației Române de Handbal a analizat arbitrajul de la meciul Gloria Bistrița – CSM București, disputat recent în semifinalele Supercupei României la handbal feminin. Bistrița a câștigat cu scorul de 40-38 după prelungiri, iar la final clubul din Capitală a contestat în mod extrem de dur arbitrajul lui Gabriel Badiu și Ioan Barbu.

Suspendare fără precedent pentru arbitrii de la Gloria Bistrița – CSM București din semifinalele Supercupei României la handbal feminin

În acest sens, , iar fosta handbalistă Aurelia Brădeanu, în prezent team-manager la această echipă, a cerut în mod ferm explicații publice din partea FRH: „În aceste condiții, considerăm legitim să întrebăm care au fost criteriile care au stat la baza delegării arbitrilor pentru această partidă și cine își asumă responsabilitatea pentru prestația acestora.

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Totodată, le transmitem un sincer ‘mulțumim’ celor care au considerat că această delegare este cea mai potrivită pentru un asemenea meci. Federația Română de Handbal are datoria să analizeze cu maximă seriozitate cele întâmplate, să tragă concluziile necesare și să ia măsurile care se impun. Nu putem vorbi despre credibilitate și performanță cât timp asemenea situații sunt tratate ca simple accidente și apoi uitate”.

Acum, Federația s-a pronunțat prin Comisia de Disciplină pe această speță. Cei doi arbitri au fost găsiți vinovați pentru evenimentele petrecute la acea partidă. Astfel, ei au fost suspendați pentru câte 10 etape din , o sancțiune fără precedent în handbalul românesc.

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Câte 10 etape de suspendare pentru Gabriel Badiu și Ioan Barbu

De asemenea, cu aceeași ocazie, s-a analizat și plângerea formulată de cei de la SCM Râmnicu Vâlcea, în mediul online, vizavi de arbitrajul de la meciul lor cu CSM Corona Brașov din cealaltă semifinală din Supercupa României, după cum urmează: „Încheiat astăzi, 28.08.2026, în ședința extraordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel – preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte și Dincă Valerică – membru, desfășurată la ora 11:00.

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1. În legătură cu sesizarea formulată de clubul C.S.M. BUCUREȘTI cu privire la maniera de arbitraj a cuplului de arbitri delegat la jocul dintre echipele C.S. GLORIA BISTRIȚA și C.S.M. BUCUREȘTI, din cadrul competiției “Supercupa României”, disputat la data de 22.08.2026, la Bistrița, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

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– sancționarea cuplului de arbitri Gabriel BADIU (CJ) / Ioan BARBU (CJ), delegat la jocul din cadrul competiției “Supercupa României”, dintre echipele C.S. Gloria Bistrița și C.S.M. București, disputat la data de 22.08.2026, la Bistrița, cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 10 (zece) etape, începând cu data de 29.08.2026, conform art. 21 alin. 4 lit. b) din R.O.F.C.C.A, pentru greșita aplicare a regulilor de joc și a celorlalte regulamente, care influențează în mod direct rezultatul final al jocului sau care favorizează în mod evident una dintre echipe. Contabilizarea etapelor de suspendare se efectuează la Liga Națională feminină.

2. În legătură cu sesizarea Secretarului General al F.R.H. privind o serie de declarații lansate în mass-media de către clubul S.C.M. Râmnicu Vâlcea, Comisia a solicitat clubului S.C.M. Râmnicu Vâlcea un punct de vedere, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină din data de 01.09.2026”.