Fără șampanie! De ce nu va putea beneficia Kimi Antonelli de licoarea învingătorilor dacă va deveni campion al Formulei 1 în Statele Unite

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Pentru Kimi Antonelli, weekendul din Statele Unite, de la Austin, poate să se transforme într-unul de neuitat, pentru că . Dacă va reuși această performanță la capătul cursei de duminică, 25 octombrie, va putea sărbători alături de echipa sa, însă fără a gusta din mult iubita șampanie.

Antonelli nu va putea bea șampanie la Austin

Șampania este băutura preferată a piloților, mai ales a celor care urcă pe podium. Kimi Antonelli nu este deloc străin de savoarea acestei licori, pe care, din păcate, nu o va avea la dispoziție în weekendul de pe COTA.

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De ce? Fiindcă legea din statul american Texas interzice consumul de alcool tuturor tinerilor cu vârsta mai mică de 21 de ani. Cum Antonelli are 20 de ani împliniți, se pare că șampania va lipsi din dreptul său.

Astfel, va fi dificil pentru Kimi să se bucure de o eventuală cucerire a titlului mondial, primul din carieră, fără băutura sa preferată. Cel mai probabil, organizatorii și membrii echipei sale vor avea de etalat alte opțiuni, care să nu cuprindă alcool deloc.

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Dușul „rece” al șampaniei, preluat de la Senna

Nu este niciun secret că pentru Kimi Antonelli principala sursă de inspirație din Formula 1 este dată de triplul campion mondial, Ayrton Senna. Pilotul echipei Mercedes a încercat să-i aducă un omagiu faimosului brazilian cu fiecare ocazie ivită. În cadrul primelor succese înregistrate, Antonelli nu s-a sfiit nicio clipă să celebreze așa cum făcea idolul său, prin a-și turna șampanie pe cap.

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Anul 2026 poate fi unul de referință în „Marele Circ”, întrucât un nou record este pe cale să cadă, acela de cel mai tânăr campion mondial din istorie. În același timp, , grupare care visează la titlul constructorilor după cinci ani de așteptare.

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340 de puncte are Antonelli în acest moment, în clasamentul general al piloților. Pe poziția secundă se află colegul său de echipă, George Russell, cu 238 de puncte. Diferența este de 102 puncte, iar pentru a obține matematic titlul, pilotul originar din Bologna are nevoie de un avans de minimum 125 de puncte după Grand Prix-ul din Statele Unite.