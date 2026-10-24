Sport

Fără șampanie! De ce nu va putea beneficia Kimi Antonelli de licoarea învingătorilor dacă va deveni campion al Formulei 1 în Statele Unite

Ciprian Necula
24.10.2026 | 07:20
Fara sampanie De ce nu va putea beneficia Kimi Antonelli de licoarea invingatorilor daca va deveni campion al Formulei 1 in Statele Unite
SPECIAL FANATIK
Kimi Antonelli are interzis la șampanie! De ce nu se va putea bucura de această băutură dacă va obține titlul în Statele Unite. Foto: Hepta
Kimi Antonelli este tot mai aproape de a cuceri primul său titlu din Formula 1, la doar 20 de ani. Numai că pilotul echipei Mercedes nu se va putea bucura pe deplin de această reușită, în cazul în care o va bifa după întrecerea din Statele Unite.
ADVERTISEMENT

Pentru Kimi Antonelli, weekendul din Statele Unite, de la Austin, poate să se transforme într-unul de neuitat, pentru că tânărul pilot italian este la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1. Dacă va reuși această performanță la capătul cursei de duminică, 25 octombrie, va putea sărbători alături de echipa sa, însă fără a gusta din mult iubita șampanie.

Antonelli nu va putea bea șampanie la Austin

Șampania este băutura preferată a piloților, mai ales a celor care urcă pe podium. Kimi Antonelli nu este deloc străin de savoarea acestei licori, pe care, din păcate, nu o va avea la dispoziție în weekendul de pe COTA.

ADVERTISEMENT

De ce? Fiindcă legea din statul american Texas interzice consumul de alcool tuturor tinerilor cu vârsta mai mică de 21 de ani. Cum Antonelli are 20 de ani împliniți, se pare că șampania va lipsi din dreptul său.

Astfel, va fi dificil pentru Kimi să se bucure de o eventuală cucerire a titlului mondial, primul din carieră, fără băutura sa preferată. Cel mai probabil, organizatorii și membrii echipei sale vor avea de etalat alte opțiuni, care să nu cuprindă alcool deloc.

ADVERTISEMENT
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24.ro
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției

Dușul „rece” al șampaniei, preluat de la Senna

Nu este niciun secret că pentru Kimi Antonelli principala sursă de inspirație din Formula 1 este dată de triplul campion mondial, Ayrton Senna. Pilotul echipei Mercedes a încercat să-i aducă un omagiu faimosului brazilian cu fiecare ocazie ivită. În cadrul primelor succese înregistrate, Antonelli nu s-a sfiit nicio clipă să celebreze așa cum făcea idolul său, prin a-și turna șampanie pe cap.

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu a primit 9.400.000€
Digisport.ro
Andrei Rațiu a primit 9.400.000€

Anul 2026 poate fi unul de referință în „Marele Circ”, întrucât un nou record este pe cale să cadă, acela de cel mai tânăr campion mondial din istorie. În același timp, poate fi anul lui Mercedes, grupare care visează la titlul constructorilor după cinci ani de așteptare.

ADVERTISEMENT

340 de puncte are Antonelli în acest moment, în clasamentul general al piloților. Pe poziția secundă se află colegul său de echipă, George Russell, cu 238 de puncte. Diferența este de 102 puncte, iar pentru a obține matematic titlul, pilotul originar din Bologna are nevoie de un avans de minimum 125 de puncte după Grand Prix-ul din Statele Unite.

 

Reacția lui Gael Monfils, după ce Elina Svitolina l-a anunțat prin telefon că...
Fanatik
Reacția lui Gael Monfils, după ce Elina Svitolina l-a anunțat prin telefon că divorțează și trebuie să împartă 50 de milioane de dolari
„Nu mai iau jucători de la Dinamo”. Gigi Becali, decizie drastică după “țepele”...
Fanatik
„Nu mai iau jucători de la Dinamo”. Gigi Becali, decizie drastică după “țepele” luate de la rivali
Universitatea Craiova pregătește un transfer spectaculos! ”Jucător tânăr, cu potențial”
Fanatik
Universitatea Craiova pregătește un transfer spectaculos! ”Jucător tânăr, cu potențial”
Tags:
Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
Parteneri
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
iamsport.ro
Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!