Fără ultraşi în Peluza Sud de la Rapid! Reacţia clubului după revolta grupului “Original”: “Valoarea sancţiunilor a ajuns la 18.000 de euro!”

În luna septembrie, grupul de . Grupul s-a mutat în cealaltă peluză din Giuleşti, acolo unde şi-au încurajat echipa în meciurile cu Universitatea Cluj, Oţelul şi Farul Constanţa.

Fără ultraşi în Peluza Sud de la Rapid!

, clubul Rapid a anunţat că în Peluza Sud va pune în vânzare bilete doar copiilor de până la 14 ani, ceea ce înseamnă că cei de la “Original” nu vor putea sta acolo.

Ultraşii au emis un comunicat în care acuză clubul pentru această măsură spunând că le este subminată libertatea de exprimare şi este o încercare de reducere la tăcere:

În urma deciziilor recente luate de Clubul de Fotbal Rapid București, simțim datoria de a ne exprima indignarea și nemulțumirea față de interzicerea libertății de exprimare și de achiziționare a biletelor în Peluza Sud.

Această măsură nu doar că contravine spiritului și ideologiei rapidiste, dar subminează și valorile care ne unesc ca suporteri.

Considerăm că decizia de a transforma Peluza Sud în „peluza copiilor” este extrem de nefericită. Așezarea acestei zone în apropierea galeriilor adverse nu doar că expune copiii la riscuri, dar contrazice și principiile de siguranță pe care orice club ar trebui să le protejeze.

Fiecare copil care vine să susțină echipa merită să se simtă în siguranță și să se bucure de fotbal fără teama de provocări externe.

După ce am ales să ne desfășurăm activitatea la Peluza Sud, ne-am întâlnit cu oficialii clubului înainte de fiecare meci desfășurat pe Giulești.

După fiecare întâlnire, am făcut compromisuri: Am adus steaguri mai mici. Am adus mai puține steaguri. Am tolerat vizibilitatea redusă a bannerelor pentru ca clubul să își poată respecta sponsorii.

“Vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere! Libertatea de exprimare nu este un favor pe care-l cerem”

Considerăm că ne-am comportat exemplar față de club și față de suporterii care erau deja acolo, oferindu-le celor mici stickere și aproximativ 350 de stegulețe realizate de noi.

Vocea noastră nu poate fi redusă la tăcere! Libertatea de exprimare nu este un favor pe care-l cerem – este dreptul nostru, câștigat prin pasiune și loialitate. Suntem aici, împreună, pentru echipă și pentru fiecare dintre noi, indiferent de presiuni sau de cei care încearcă să ne reducă la tăcere.

Terțe persoane pot să ne critice și să ne judece, dar nu vor reuși niciodată să ne oprească. În Peluza Sud, suntem mai mult decât simpli suporteri. Suntem o familie, o forță, iar vocea noastră va rămâne puternică și liberă!

Ne dorim un club care să susțină și să valorizeze comunitatea sa, nu să o îngrădească. Este esențial să avem un dialog deschis și constructiv, în care toate vocile, inclusiv cele ale suporterilor, să fie ascultate”, se arată în postarea celor de la “Original”.

Replica Rapidului: “Clubul nostru se confruntă cu o situație neplăcută, fiind amendat cu 6.000 de euro pentru fiecare meci”

La o zi după revolta celor de la “Original”, Rapid a venit un comunicat în care explică faptul că clubul este amendat cu 6000 de euro la fiecare meci în care există un club de suporteri organizat la Peluza Sud, totalul fiind acum la 18.000 de euro:

“În momentul de față, clubul nostru se confruntă cu o situație neplăcută, fiind amendat cu 6.000 de euro pentru fiecare meci în care în Peluza Sud există un grup organizat de suporteri.

Amenzile sunt aplicate conform interpretării legii 4 de către Jandarmerie, care reglementează poziționarea galeriei echipei gazdă față de cea a echipei oaspete. În prezent, valoarea totală a acestor sancțiuni a ajuns la 18.000 de euro.

Noi vedem lucrurile altfel, considerăm că Legea 4 nu reprezintă un impediment pentru ca suporterii să fie prezenți acolo, însă o plângere contravențională poate dura până la un an și jumătate pentru a fi soluționată definitiv.

Clubul Rapid a fost într-un dialog constant cu suporterii grupării, pentru a găsi soluții împreună. Reprezentanții grupării au menținut, de asemenea, contactul atât cu noi, cât și cu instituțiile statului, pentru a explora toate variantele posibile.

“Până la clarificarea situației, suntem nevoiți să luăm măsuri pentru a evita acumularea altor sancțiuni”

Una dintre opțiuni a fost relocarea la Tribuna a II-a sau Tribuna 1, neagreată însă de liderii brigăzii. Din păcate, cadrul legal actual nu permite o soluție care să asigure prezența acestora în Peluza Sud fără consecințe financiare pentru club.

În așteptarea unei soluții legale, clubul a depus o contestație împotriva acestor amenzi și speră într-o decizie favorabilă. Până la clarificarea situației, suntem nevoiți să luăm măsuri pentru a evita acumularea altor sancțiuni.

Considerăm această măsură drept abuzivă, deoarece limitează dreptul suporterilor noștri de a alege liber locurile pe stadion, generând astfel o formă de discriminare.

Pentru a preveni noi sancțiuni, s-ar impune ca suporterii din Peluza Sud să renunțe la însemnele particulare de grup. Clubul nu poate și nu dorește să impună această cerință, fiindcă respectăm profund suporterii și îi susținem în exprimarea identității lor.

“Am inițiat demersuri pentru reomologarea stadionului”

În ultimele etape, am permis utilizarea acestor simboluri în mod limitat și ne-am asumat eventualele consecințe, însă nu putem continua să suportăm costuri nejustificate.

Solicităm din partea suporterilor puțin timp, pentru a găsi o soluție durabilă. Am inițiat demersuri pentru reomologarea stadionului, astfel încât să stabilim clar prezența a două galerii distincte: una în Peluza Nord și alta în Peluza Sud.

Deși omologarea stadionului are loc, în mod normal, la începutul sezonului, vom depune toate eforturile necesare pentru a obține reomologarea în condițiile actuale.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm suporterii că nu vom lua niciodată măsuri împotriva lor. Clubul își reafirmă angajamentul de a apăra drepturile suporterilor și de a construi o relație bazată pe respect și încredere.

Suntem deschiși la dialog și colaborare atât cu Jandarmeria, cât și cu suporterii echipei noastre, dorindu-ne să găsim împreună o soluție care să respecte toate părțile implicate. Haideți să ne bucurăm împreună de Rapid!”, se arată în comunicatul clubului.