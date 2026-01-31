Eroare uriașă de arbitraj în Unirea Slobozia – FC Hermannstadt! Motivul surprinzător pentru care nu a fost folosit sistemul VAR. Update

ADVERTISEMENT

Meciul Unirea Slobozia – FC Hermannstadt nu a beneficiat de sistem VAR, iar motivul este unul uluitor. Jocul a fost unul extrem de important pentru ambele echipe, care se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării.

În absența sistemului VAR, brigada de arbitri condusă de Marcel Bîrsan a comis o eroare uriașă la meciul dintre Unirea Slobozia și FC Hermannstadt, din etapa a 24-a a SuperLigii.

În minutul 55, gazdele au marcat golul de 2-3 prin Renato Espinosa. Atacantul peruan a băgat mingea în poartă din apropiere și a realizat ”dubla”, doar că se afla în poziție de ofsaid în momentul în care israelianul Guy Dahan a prelungit mingea centrală de Alexandru Albu.

Asistentul Ionuț Neacșu nu a văzut poziția de afară din joc a lui Espinosa, iar Bîrsan a validat golul.

Meciul Unirea Slobozia – FC Hermannstadt nu a beneficiat de VAR

Este doar a doua partidă jucată de Unirea Slobozia pe nou construitul stadion ”1 Mai” și deja au apărut problemele. FRF a informat faptul că sistemul VAR nu a putut fi implementat pentru duelul cu FC Hermannstadt din cauza unor proleme tehnice.

”În urma verificărilor tehnice efectuate la stadionul din Slobozia, s-a constatat că arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator care deservește panoul electric. În aceste condiții, au fost identificate fluctuații semnificative de tensiune pe cele trei faze, situație care face imposibilă utilizarea sistemului VAR.

Având în vedere aceste variații de tensiune, există un risc ridicat de deteriorare a echipamentelor VAR, motiv pentru care, din rațiuni de siguranță tehnică, sistemul nu poate fi pus în funcțiune.

Totodată, generatorul pus la dispoziție de clubul gazdă nu dispune de împământare, aspect care reprezintă un suplimentar risc de siguranță, atât pentru echipamente, cât și pentru personalul implicat în operarea sistemului. În consecință, partida Unirea Slobozia – FC Hermannstadt se va desfășura fără utilizarea sistemului VAR”, a anunțat FRF, pe .

Cine a arbitrat Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Întâlnirea Unirea Slobozia – FC Hermannstadt, din , a fost arbitrată de Marcel Bîrsan. ”Centralul” bucureștean a fost nevoit să se descurce fără ajutorul din camera VAR, acolo unde ar fi trebuit să se afle Sorin Costreie și Andrei Antonie.

În aceste condiții, Bîrsan nu s-a putut baza decât pe ceea ce a văzut el în timpul jocului sau pe ajutorul asistenților Ionuț Neacșu și Cosmin Vatamanu, dar și al arbitrului de rezervă Viorel Flueran.

Ce dotări are noul stadion din Slobozia

După ce timp de un an și jumătate și-a jucat partidele de pe teren propriu la Clinceni, Unirea Slobozia s-a întors acasă începând cu 2026 și a jucat prima dată pe noua arenă la .

Stadionul ”1 Mai” beneficiază de un gazon hibrid, pistă de atletism cu tartan, sistem de drenaj, irigații automate, dar și încălzire electrică. Proiectul a fost realizat din bani public, iar costul total s-a ridicat la cu 2,65 de milioane de euro.