Fără victorie în primele trei etape, Marius Măldărășanu a comentat plecările de la echipă: „Trebuie s-o iau de la capăt”

După două remize în primele două etape, FC Hermannstadt a cedat în fața „Bătrânei Doamne” pe stadionul Francisc Neuman. Marius Măldărășanu este conștient că în lotul său, însă este resemnat cu acest lucru.

ADVERTISEMENT

Marius Măldărășanu, resemnat după plecările lui Ianis Stoica și Tiago Goncalves: „O luăm iar de la capăt”

După 1-1 cu campioana României și un 2-2 surprinzător cu nou-promovata Metaloglobus, FC Hermannstadt nu a obținut niciun punct în duelul de la Arad.

Marius Măldărășanu, antrenorul echipei sibiene, este conștient că plecarea celor mai importanți jucători din lotul său, precum Ianis Stoica, Goncalves sau Murgia, a lăsat un gol enorm, însă este resemnat cu această idee și este gata pentru un sezon dificil:

ADVERTISEMENT

„Am început bine repriza a doua, golul a făcut diferența. Trebuie să muncim mai mult, este păcat. N-am făcut un joc bun, dar am avut și momentele noastre bune. Să spunem că și ei s-au retras din cauza presiunii noastre. Trebuie să muncim mai mult, pentru că va fi un sezon greu.

(n.r. – despre plecările de la echipă) Tot timpul am luat-o de la capăt, așa a fost în fiecare an. Sunt jucători care și-au crescut cota și sunt căutați. Era normal să plece, nu mai erau cu mintea aici, se gândeau la plecare. Ne așteptam la aceste plecări. Dacă mă uit în spate, este și Valerică Găman, Dragoș Iancu. Sunt jucători care au plecat, au venit alții. Va trebui să suplinim. Așteptăm un mijlocaș săptămâna viitoare, un atacant. Toată lumea caută atacanți. Trebuie să fim mai eficienți, să nu mai greșim atât de mult. Cine își câștigă duelurile are șansa de a câștiga meciurile.

ADVERTISEMENT

N-ai cum să n-ai o reacție de dezamăgire (n.r. – legat de ratarea lui Kujabi). A mai fost o situație foarte bună și a lui Neguț. Am avut ocazii, dar n-am marcat. Felicit UTA, asta este. O luăm de la capăt”, a explicat Măldărășanu, la

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea, început de vis pe banca celor de la UTA

Înaintea partidei de sâmbătă seară, arădenii se aflau în aceeași situație cu cea a lui FC Hermannstadt. După ce a remizat împotriva a două echipe ce evoluează în cupele europene,

ADVERTISEMENT

„Începem, încet-încet, să știm să suferim, să ne luptăm pentru fiecare punct. E o victorie care vine într-un moment bun, care ne menține pe linia de invincibilitate. Ne dorim să adunăm puncte pe acest început de campionat.

Suporterii asta vor. Noi asta încercăm să livrăm. E și stilul meu mai organizat și mai agresiv. Ne-a ieșit în multe momente azi. Îmi pare bine că suporterii sunt lângă noi. Regăsesc, momentan, ce voiau să vadă. Să vină cât mai mulți de acum încolo. Ar fi fost stadionul plin, dacă nu era căldura teribilă. Ne-a fost greu nouă, pe margine, dar lor…

Mă bucur pentru toată lumea, pentru fiecare reușită. Când nu sunt reușite încerc să îi îndrum bine. Individual nu putem face nimic, doar colectiv. Acesta este rolul nostru și până acum l-am făcut bine. Veți vedea și alți jucători care se vor ridica la un nivel bun”, a transmis Adrian Mihalcea.