Faraonul Ali Zein. Starul lui Dinamo vrea să dea lovitura cu Egiptul la Mondialele de handbal masculin

Unul dintre este Campionatul Mondial de Handbal masculin, care se va desfășura în perioada 14 ianurie – 2 februarie în Croația, Danemarca și Norvegia. Iar printre naționalele care se speră la o medalie se numără și cea a Egiptului, formație din care face parte și carismaticul Ali Zein, starul lui Dinamo București.

„Faraonul” Ali Zein visează la o medalie la Mondialele de handbal masculin

Dinamo domină de ani buni handbalul românesc și în ultimele sezoane a făcut pași mari pentru a intra în elita europeană. Unul dintre cei mai importanți jucători ai „dulăilor” este Ali Zein. Face parte dintr-o generație de excepție a Egiptului, care domină de ani de zile handbalul african și se bate de la egal la egal cu forțele Europei la Mondiale. A câștigat în 2022 Liga Campionilor alături de Barcelona, an în care a semnat cu Dinamo, club care are ambiții de calificare în Final Four.

Inaintea Campionatului Mondial, interul stânga a acordat un amplu interviu pentru FANATIK, în care a vorbit despre începuturile lui în handbal, mentalitatea şi disciplina care l-au transformat într-un jucător de top, câştigarea Ligii Campionilor cu cea mai bună echipă din lume, dar şi ambiţiile „dulăilor” de la Dinamo de a se lua la trântă cu forţele Europei.

Ali Zein: „Tatăl meu m-a susţinut mereu, a crezut în mine întotdeauna”

Ali, cum te-ai apucat de handbal?

– Am început handbalul la 6 ani, la clubul Al Ahly din Cairo, cel mai mare club din Africa şi din Orientul Mijlociu. Eram în şcoală, mergeam la ore şi apoi eram mereu la club. Tatăl meu a fost şi el sportiv, era atlet, alergător la 400 de metri, 800 de metri… Legitimat tot la Al Ahly. Şi eu eram mereu cu el acolo. Am făcut mai multe sporturi: karate, handbal, de toate… Iar când am ajuns la 12-13 ani, mi-am dat seama că îmi place cel mai mult handbalul şi ăla e sportul în care mă regăsesc. Şi am crescut jucând handbal la Al Ahly.

Tatăl tău a avut un rol important în dezvoltarea ta ca sportiv, din ce povesteşti…

– Bineînţeles. Tatăl meu m-a susţinut mereu, a crezut în mine întotdeauna. Era dificil şi pentru el. Să vină de la muncă, să mă ia de la şcoală, să merg acasă să mănânc şi apoi să merg la club. Şi asta era o rutină pe care o făcea ani de zile.

Nu ai prea avut timp liber…

– Nu, nici măcar în weekend-uri. A fost important că am primit susţinere din partea părinţilor. La finalul săptămânii, când nu aveam şcoală, tata mă lua cu el la club. Să alerg, să merg la sală. Şi cred că foarte puţini făceau asta. Să îşi ia băiatul în weekend şi să meargă cu el la alergări sau la sală, să facă mişcare. Când mănânci aşa cum trebuie, când te antrenezi, simţi că eşti diferit faţă de ceilalţi. Ştii că faci mai mult şi simţi că eşti mai puternic din punct de vedere fizic.

Când ai ştiut că handbalul va fi sportul în care vei face carieră?

– Cred că la 15-16 ani nu mă mai puteam gândi la altceva. Nu mai vedeam viaţa mea fără handbal. Nu puteam să fac altceva. Iar primul meu contract a fost la 17 ani, cu Al Ahly Club. Jucam deja la prima echipă. Iar la 18 ani jucam în naţionala Egiptului. Tot acest vibe mi-a spus că handbalul este pentru mine totul şi mereu am dat totul pentru handbal.

Egiptul se bate cu forţele Europei: „Factorul cheie este disciplina”

Faci parte dintr-o generaţie foarte bună a Egiptului, care domină handbalul african. Care e diferenţa dintre generaţia ta şi celelalte?

– Generaţia noastră a jucat foarte mult împreună. Am crescut împreună, avem o mentalitate puţin diferită. Adică să avem o discpilină puternică. Cred că asta avem noi: mentalitate, disciplină, suntem puternici fizic şi cu o tehnică foarte bună. Am crescut împreună, am jucat multe meciuri cu echipe mai tari ca noi, iar asta ne ajută. Am avut antrenori buni care ne-au ajutat să câştigăm. Iar cu cât am câştigat mai mult, cu atât am avut încredere mai mare în noi. Dar cred că factorul cheie a fost și este disciplina. Mulţi jucători evoluează la cluburi tari din Europa. Şi cred că mentalitatea noastră este mai puternică decât înainte.

Spuneai de Europa. Cum a fost să faci pasul pe „Bătrânul Continent” după ce ai jucat în Africa?

– Prima mea experiență a fost în Franța, la Aix-en-Provence. Mi-am dat timp să mă adaptez, pentru că este o cultură diferită, un stil de viață diferit. Am fost foarte norocos să am această experiență. În Franța, există un adevărat cult pentru disciplină. Acolo, jucătorii învață cum să mănânce bine, cum să aibă un stil de viață propice performanței, să fie profesioniști 100%. De asta spun că am fost norocos să fiu acolo. Am învățat foarte mult și m-am adaptat după câteva luni. M-am adaptat așa rapid pentru că îmi plăcea acel stil. Dacă nu îți place, nu te adaptezi niciodată. Pentru că mi-a plăcut ceea ce am făcut, m-am adaptat foarte repede.

Încă din primul moment în România m-am simțit ca într-o familie, chiar dacă nu sunt acasă. Toată lumea este amabilă, vrea să mă ajute. Doar să spun și oamenii sar să mă ajute, să mă simt confortabil, să mă gândesc doar la handbal” – Ali Zein

A urcat pe „Everest” cu Barcelona: „Merită să fie cei mai buni pentru că sunt o echipă, o singură inimă care bate”

În 2021 te-ai transferat la Barcelona, cel mai mare club din lume în handbal…

– De mult timp mă uitam la Barcelona, ca fiind cel mai mare club din lume, a fost ca un vis. Cred că pentru orice jucător este un vis să joace acolo. Când am avut șansa să merg acolo, n-am ezitat. Dar eu voiam să merg la Barcelona și să joc, să obțin ceva. Nu doar să bifez. Așa că am plecat cu o misiune importantă, o misiune grea, să joc și să câștig. Și a fost extraordinar, am câștigat șase trofee într-un an. M-am simțit foarte bine acolo, mi-am făcut mulți prieteni. Jucătorii sunt de top, iar calitatea echipei nu a fost doar pe terenul de joc. Adică în vestiarul ăla sunt niște caractere extraordinare și formează o echipă fabuloasă. Sunt umili și merită să fie cei mai buni pentru că sunt o echipă, o singură inimă care bate. Toți joacă pentru echipă, nu pentru performanțele individuale.

Povestea transferului la Dinamo: „Mereu mi-au plăcut provocările”

După ce ai câștigat Champions League, ai venit la Dinamo…

– La început, Xavi Pascual este omul care m-a dorit foarte mult la Barcelona. Apoi el a venit la Dinamo și am discutat. Mi-a plăcut că a avut mereu încredere în mine, mi-a spus că la Dinamo este un proiect foarte bun, prin care să construiască o echipă bună, care să se bată la Final Four. Pentru mine a fost foarte bine să încerc o nouă provocare, să merg la o echipă care n-a mai fost niciodată în Final Four, să obțin ceva important. Mereu mi-au plăcut provocările, nu îmi place să fiu în zona de confort. Îmi place să încerc noi provocări. Dacă îți trăiești viața în zona de confort, e posibil să obții puțin. De cele multe ori trebuie să îți asumi riscuri, în general, în viață. Dacă nu riști, nu câștigi. Pentru mine a fost minunat să fiu primit bine de echipă, să îi văd pe fani mereu alături.

Ești de doi ani la Dinamo. Spune-mi un lucru care îți place despre România și unul care nu îți place?

– Îmi place amabilitatea, faptul că parcă fac parte dintr-o mare familie. Iubesc fanii lui Dinamo. Sunt unici, simți că te susțin din tot sufletul. Ceva ce nu îmi place: vremea rece, clar! 😊 Prefer vară, soare, plajă… Acum, în Egipt sunt 20, 21 de grade Celsius, e bine.

Cât de diferită e viața în Egipt față de viața în România?

– Nu pot să le compar. Mâncarea… familia mea este în Egipt. Să fiu sincer, îmi plac ambele țări. Dacă nu îți place o țară, o să vezi mari diferențe. Dar dacă îți place unde ești, nu e așa…

Iubesc fanii lui Dinamo. Sunt unici, simți că te susțin din tot sufletul. Câștigi, pierzi, joci bine, joci rău, ei sunt la fel, cântă din tot sufletul. Călătoresc câte 15-20 de ore cu autobuzul doar ca să vadă un meci. Este ceva ireal. Și nu e vorba de un job, e doar pasiune. Sunt incredibili!” – Ali Zein

„Niciodată nu îmi pun în minte să spun că sunt o vedetă! Mereu vreau să fiu mai bun”

Ai contribuit la multe medalii cu naționala Egiptului, iar în handbalul mondial ești privit ca un veritabil star. Cum este statutul de vedetă?

– Cred că, totuși, cel mai bine este să nu te simți ca un star, ci să îți dai seama că ai o mai mare responsabilitate. Trebuie să fii mereu în cea mai bună formă, să dai totul, să fii pregătit să joci indiferent de competiție, indiferent că e vorba de echipa de club sau echipa națională. Niciodată nu îmi pun în minte să spun că sunt o vedetă și gata. Nu, mereu vreau să fiu mai bun, să avansez, să îmi îmbunătățesc jocul. Și nu e vorba doar de a fi umil, ci de a avea o atitudine potrivită. Cred că nu e bine să te simți ca un star pentru că o să îți spui că ești cel mai bun și gata. Nu, trebuie să muncești mai mult, iar mental să nu fii în zona de confort.

Xavi Pascual a plecat în vara anului trecut. Cum este acest sezon la Dinamo?

– Avem un sezon foarte bun, dar vrem mai mult. Nu este nimic decis. Dacă o să spunem că am obținut multe, că suntem „sătui”, nu e bine. În grupa de Champions League este totul foarte echilibrat și se poate schimba de la un meci la altul. Să fim mereu înfometați de rezultate. Să nu ne culcăm pe o ureche după ce am obținut o victorie.

„Văd că putem să facem pașii care să ne ducă în Final Four”

Diferența din grupa de Champions League este foarte mică între echipe. Crezi că Dinamo are capacitatea de a lupta pentru un Final Four?

– Totul este posibil. Dacă toată echipa are încredere în acest obiectiv, putem să o facem. Nu este nimic de neatins. Dar nu cred că e bine să te gândești prea devreme la Final Four. Este ca o scară și trebuie să o luăm treaptă cu treaptă. Am urcat niște trepte în acest an, am bătut niște echipe foarte bune, dar va fi și mai greu de acum încolo. Aceste echipe se vor pregăti și mai bine pentru meciurile cu noi, sunt puse în gardă. Apoi, toată lumea trage tare acum. După Jocurile Olimpice a intervenit oboseala, dar acum toți trag tare, mai ales că vin și Mondialele. O să vedem mai multe după luna ianuarie. Atunci începem să ne dăm seama cum stăm. Nu pot să spun că văd Final Four sau că vom fi acolo, dar văd că putem să facem pașii care să ne ducă în Final Four. Trebuie să credem că putem câștiga orice meci, chiar și în deplasare.

Îmi place foarte mult atmosfera de la Dinamo, un lot foarte bun, cu antrenori buni, cu un staff care lucrează din greu pentru noi. Cred că tuturor le-ar plăcea să fie la un astfel de club” – Ali Zein

Două vise: „Medalii cu Dinamo în Champions League şi cu naţionala la Mondiale”

Ali Zein a câştigat totul la nivel de club şi alături de naţionala Egiptului are 4 medalii de aur în competiţia africană. Ajuns la 34 de ani, i-au mai rămas două vise în handbal, să câştige o medalie cu Dinamo în Champions League şi una cu echipa naţională, la Mondiale sau

„Mi-ar plăcea să câștig o medalie cu echipa în Champions League. Deci nu doar să mergem în Final Four, ci să luăm o medalie. Și îmi doresc o medalie la Campionatul Mondial cu Egipt. Această generație a Egiptului merită o medalie la Mondiale sau la Jocurile Olimpice. În vară, la Jocurile Olimpice de la Paris, am fost aproape, am încercat, dar am avut ghinion (n.a. – eliminați după prelungiri în sferturi, de Spania, cu 29-28). Merităm să câștigăm o medalie”, a povestit Zein.

A câştigat Liga Campionilor cu Barcelona: „M-am simţit binecuvântat!”

În 2021, Ali Zein a fost transferat de Barcelona, cel mai puternic club din lume. A fost un an perfect pentru catalani, care au câştigat tot, inclusiv Liga Campionilor. Interul stânga egiptean a dezvăluit că în Final Four nu se gândea la trofeu, ci să câştige pentru echipă şi pentru fanii catalanilor.

„A fost extraordinar. A fost pentru prima dată când am jucat în Champions League și am reușit să câștig. Atmosfera a fost incredibilă. Nu știu, dar când eram în Final Four nu mă gândeam să câștig Champions League. Mă gândeam să câștig pentru echipă. Acel vibe, acea atmosferă din echipă îți dădea încrederea să faci ceva bun. Pentru mine a fost un an extraordinar. Am câștigat Champions League, am câștigat Campionatul Africii, am fost numit cel mai bun jucător african… M-am simțit binecuvântat”, a spus Zein pentru FANATIK.

Flash Ali Zein

Mâncarea preferată?

– Îmi place o supă de la voi care are și carne, nu știu cum se numește. Dar îmi place ce gătește soția mea, știe foarte bine să gătească.

Ce alt sport urmărești?

– Baschet, NBA. Uneori fotbal, ca toată lumea.

Vacanța ideală?

– La plajă, la soare. Îmi place mult la plajă.

Sportivul român preferat?

– David Popovici, înotătorul. E tânăr, are rezultate foarte bune, o mentalitate grozavă. Vrea să facă mereu bine. Îmi place mult.

Ali Zein are peste 1 milion de urmăritori pe reţelele de socializare!

Starul egiptean este unul dintre cei mai urmăriţi handbalişti de pe reţelele de socializare. Doar pe Facebook are 1 milion de fani, iar el crede că a ajuns la acest nivel de popularitate datorită rezultatelor foarte bune pe care Egiptul le are în ultimii ani: „Cred că asta se datorează rezultatelor bune de la națională. La Tokyo am fost pe 4, la Paris pe 5, iar oamenii mereu vor să îi urmărească pe cei care au rezultate bune. În Egipt, handbalul este pe locul 2… după fotbal, bineînțeles. Rezultatele bune îți aduc fani și este foarte bine că sportul nostru este din ce în ce mai popular”, a explicat Zein popularitatea crescută în social media.