Farsă cu iz penal în pandemie. Mai mulți români, anunțați prin SMS că sunt pozitivi la Covid-19

Mai mulți pacienți români, sănătoși sau fără să-și fi făcut un test, au fost informați, printr-o farsă revoltătoare, că sunt pozitivi la Covid-19.

Totul s-a întâmplat la Complexul Multifuncțional Caraiman, acolo unde mai mulți pacienți au primit un SMS fals în care erau anunțați că sunt pozitivi la testul pentru coronavirus.

În realitate, pacienții aveau test negativ sau nici măcar nu s-au testat. Directorul Complexului, Livia Gomes spune că oamenii s-au panicat și au sunat instituția, iar poliția a fost sesizată de urgență.

Pacienții care au trecut prin această experiență teribilă și s-au trezit în fața ochilor cu un SMS care îi informa că sunt infectați cu SARS-CoV-2, povestesc momentele cumplite trăite.

”Am avut buletinul de analize cu rezultatul negativ, iar la două zile de când am primit rezultatul am primit acest SMS de la un număr format din 4 cifre, iniţial m-am gândit că este un robot ceva, de-al spitalului, un număr care nu putea fi apelat sau răspuns la mesaj, în care îmi spunea data exactă, ziua, ora la care am făcut, şi faptul că sunt pozitivă.

Panică, asta am simţit, m-am gândit că mi-au greşit rezultatul, în secunda doi am pus mâna pe telefon şi am sunat la clinică, doamnele erau nedumerite, pentru că nu era numărul lor şi nu era normal să se întâmple aşa ceva. Şi aşa trăim în contextul actual nişte vremuri foarte grele, era tot ce ne mai lipsea”, povesteşte o pacientă, pentru Mediafax.

Poliția a intervenit în acest caz

La scurt timp după aflarea incidentului extrem de grav, managerul Centrului Caraiman a spus că a sesizat Poliția, care a intervenit pentru a afla cine şi de ce ar face un asemenea gest.

”O parte din acei pacienţi au efectuat testarea de COVID-19 la Caraiman, dar o parte au beneficiat doar de servicii medicale care nu aveau treabă cu testarea, cum ar fi fizioterapie, kinetoterapie, un consult la cardiologie, un consult la ORL.

Noi acum suntem în verificări cu această situaţie care s-a creat în jurul orei 11.30, când primii pacienţi s-au panicat şi ne-au sunat”, spune Livia Gomes, directorul Centrului Medical Caraiman.

Până la această dată nu se ştie concret câţi oameni au primit acest SMS fals, în care sunt anunţaţi că sunt pozitivi pentru Covid-19. Cert este că numărul celor care se tratează aici este foarte mare. ”Noi avem până la momentul ăsta numai pe o lună de zile un număr de 4.000 de pacienţi”, a mai precizat Livia Gomes pentru sursa citată.