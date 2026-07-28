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Farul, anunț despre accidentarea lui Denis Alibec! Ce se întâmplă cu căpitanul la meciul cu FCSB

Denis Alibec și-a aflat diagnosticul după accidentarea suferită în Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 2-0! Cât va lipsi de pe teren atacantul: anunț oficial
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 10:48
Farul anunt despre accidentarea lui Denis Alibec Ce se intampla cu capitanul la meciul cu FCSB
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Cât de gravă este accidentarea lui Denis Alibec. Foto: Sport Pictures
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Farul Constanța a învins Corvinul Hunedoara pe teren propriu cu scorul de 2-0 în etapa a doua din SuperLiga, dar Denis Alibec (35 de ani) nu a putut contribui prea mult la această victorie. Atacantul a fost nevoit să iasă de pe teren încă din minutul 15 din cauza unei accidentări, fiind înlocuit de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău cu Răzvan Tănasă.

Denis Alibec nu va putea juca împotriva FCSB-ului după accidentarea din meciul contra Corvinului

Ulterior, internaționalul român a fost supus unui test RMN pentru a se afla exact cât de gravă este problema sa. Iar după ceva timp clubul din Constanța a oferit toate detaliile în acest sens prin intermediul unui comunicat oficial. Astfel, deși existau temeri de ruptură musculară, Alibec a suferit în cele din urmă doar o leziune musculară.

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Acest lucru înseamnă că el va fi indisponibil pentru o perioadă scurtă, estimată de „marinari” între 10 și 14 zile. Totuși, atacantul nu va putea juca în meciul din deplasare cu FCSB din etapa a treia a SuperLigii. Iar ulterior, în funcție de cum va decurge recuperarea sa, se va stabili dacă va putea fi folosit sau nu la partida cu Csikszereda de pe teren propriu.

„În urma analizelor s-a constatat că a suferit numai o leziune musculară ce necesită aproximativ 10-14 zile de refacere. Acest lucru înseamnă că Denis va rata cel puțin partida cu FCSB din deplasare, din etapa a 3-a, care se va disputa luni, 3 august, de la ora 21:30.

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Apoi, în funcție de cum va decurge recuperarea, urmează să se ia o decizie dacă atacantul Farului ar putea revină pentru disputa cu Csikszereda, de pe teren propriu, din etapa a 4-a, care va avea loc pe 8 august, de la ora 18:30”, au informat cei de la Farul prin intermediul aplicației oficiale.

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Nu este prima dată când Denis Alibec se confruntă cu astfel de probleme

De altfel mai întreaga carieră a atacantului a fost marcată de astfel de probleme musculare. Și bineînțeles că aceste chestiuni s-au agravat odată cu trecerea timpului și acumularea uzurii. Cel mai probabil și din acest motiv Alibec nu a reușit niciodată să își atingă potențialul real în fotbal și cu siguranță și din această cauză nu s-a impus ultima dată la FCSB, fiind astfel nevoit să se întoarcă o dată în plus la Farul. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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