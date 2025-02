Farul Constanța a pus la vânzare biletele pentru duelul cu Rapid! Care sunt prețurile

„Marinarii” își doresc să obțină o victorie, mai ales după ce giuleștenii s-au impus în ultimul meci direct cu 5-0. De cealaltă parte, Rapid caută să-și asigure un loc în play-off, iar o victorie este suficientă pentru echipa lui Marius Șumudică.

Farul Constanța a pus la vânzare biletele pentru duelul cu Rapid

biletele pentru duelul cu Rapid, iar prețurile sunt destul de mari, ținând cont că un tichet la peluză se vinde cu 40 de lei: „Luni, 24 februarie, de la ora 20:00, echipa noastră va juca împotriva celor de la Rapid pe Stadionul Central din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, în etapa a 28-a a Superligii.

Prețul biletelor pentru acest meci este următorul: 100 de lei – Tribuna 1, 80 de lei – Tribuna 2 și 40 de lei – Peluze. Biletele se pot achiziționa online, de pe site-ul www.bilete.ro, dar și din rețeaua de magazine partenere bilete.ro: Germanos, Vodafone, Inmedio&Relay și Poșta Română.

Accesul fanilor în stadion va fi permis de la ora 18:30. Copiii sub 7 ani, care nu ocupă loc, au intrarea gratuită însoțiți de un părinte care și-a achiziționat un bilet de intare la acest meci. Dacă parintele este însoțit de doi copii, acesta trebuie să mai achiziționeze un bilet. Farul Suntem Toți!”, se arată în .

Marius Șumudică, precaut înainte de Farul – Rapid

de presă premergătoare meciului cu Farul și își avertizează jucătorii: „Ne așteaptă un joc extrem de dificil, toți îl cunosc pe Hagi, au declarat după ultimul joc că își doresc revanșa după jocul din Giulești, trebuie să ne așteptăm la un joc greu, disputat.

Nu știu condițiile meteo de la pra jocului, a fost o săptămână grea, condițiile de antrenament, ne-am antrenat pe sintetic, e dificil, îți dă o altă viteză, după care vei intra pe iarbă. Sunt bucuros că am tot lotul valid și la ora jocului să facem față cu brio adversarului, pentru că Farul își dorește să câștige acest joc, așa cum ne dorim și noi.

Eu sunt un tip care pune la suflet pe moment (n.r. întrebat despre incidentul cu bulgărele, de la meciul cu Botoșani), spontan, mă exteriorizez, în rest nu sunt probleme, m-am focusat pe ce aveam de făcut. mâine ne deplasăm la Constanța, primul meci e cel mai important, trebuie să scoatem puncte”.

„Alibec este un jucător pe care îl am în suflet, am avut o relație specială cu el, cu Budescu, nu i-am enumerat pe toți, îi dau pe cei semnificativi, sunt jucătorii care au făcut parte din lotul Astrei când am luat campionatul. Denis este jucătorul care în optica multora e un caracter dificil, dar eu n-am avut nicio problemă cu el. E la Farul, vrea să câștige, știm ce înseamnă Gică Hagi pentru fotbalul românesc, luni ne vom întâlni și vedem cine va câștiga.

Nu aș putea să vin în fața dumneavoastră și să vă mint, mă uit ce fac și celelalte echipe care se bat cu noi pentru locul 6, dar am încercat să le transmit jucătorilor mei să ne uităm doar în sus, nu în jos. Presiunea apasă, nu e ușor, am muncit un an, suntem în ultimele 3 etape, și poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rezultatul de la Farul, să fim matematic în play-off”, a mai spus Marius Șumudică.