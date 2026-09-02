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Farul Constanța se pregătește pentru o nouă aventură europeană la nivel de juniori. Echipa de la Ovidiu va reprezenta România în UEFA Youth League, cea mai importantă competiție continentală rezervată tinerilor fotbaliști, după ce formația de la malul mării a câștigat Liga de Tineret în sezonul 2025/2026.

Barcelona și Real Madrid pot ajunge la Ovidiu! Ce adversari are Farul în UEFA Youth League

Constănțenii au cucerit matematic titlul cu două etape înainte de final. Farul a învins-o cu 3-0 pe Universitatea Cluj și a devenit prima formație care câștigă de două ori Liga de Tineret, după succesul din stagiunea 2023/2024. FCSB, Universitatea Craiova și Farul sunt cluburile care și-au trecut până acum trofeul în palmares.

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Roș-albaștrii au reprezentat România în ediția precedentă și au trecut în turul secund de Lokomotiva Zagreb, după două victorii cu același scor, 3-2. Parcursul lor s-a încheiat însă în turul al treilea, în fața celor de la Puskás Akadémia.

Farul – Sheriff Tiraspol, în turul 2 din UEFA Youth League

Tragerea la sorți efectuată la Nyon i-a scos în cale Farului un adversar abordabil. Campioana României va întâlni Sheriff Tiraspol, reprezentanta Republicii Moldova, în turul al doilea de pe traseul campioanelor naționale.

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Prima manșă este programată pe 28 octombrie, la Ovidiu, în timp ce returul se va disputa pe 4 noiembrie, la Tiraspol. Datele pot suferi modificări în funcție de programările TV sau de un eventual acord între cluburi și UEFA.

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FC Zürich sau Maccabi Tel Aviv în turul următor

Farul își cunoaște deja și traseul pentru ultima rundă înaintea fazei eliminatorii. Dacă va trece de Sheriff Tiraspol, campioana României va întâlni în turul al treilea câștigătoarea dublei dintre FC Zürich și Maccabi Tel Aviv. Meciurile sunt programate pe 25 noiembrie și 9 decembrie.

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Miza este uriașă. O calificare după turul al treilea ar duce Farul între cele mai bune 32 de echipe din UEFA Youth League și ar deschide drumul către confruntări cu academiile unor cluburi uriașe ale Europei, precum Barcelona, Real Madrid, PSG sau Liverpool.

Cum funcționează UEFA Youth League

Formatul UEFA Youth League este împărțit inițial în două trasee. Pe traseul Champions League evoluează echipele de juniori ale celor 36 de cluburi prezente în faza principală a UEFA Champions League. Acestea dispută câte șase partide, trei acasă și trei în deplasare, iar primele 22 merg mai departe.

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Farul se află pe traseul campioanelor naționale. Aici sunt programate trei tururi eliminatorii, fiecare în dublă manșă. Constănțenii sunt scutiți de primul tur și intră direct în runda secundă. La capătul turului al treilea, doar zece echipe de pe acest traseu vor obține calificarea în șaisprezecimile de finală.

Acolo se reunesc cele două trasee. Cele zece campioane naționale rămase în competiție se alătură celor 22 de formații calificate de pe traseul Champions League. Pentru Farul, asta înseamnă că două duble câștigate, cu Sheriff Tiraspol și apoi cu FC Zürich sau Maccabi Tel Aviv, ar putea aduce la Ovidiu sau în deplasare un duel cu una dintre marile academii ale continentului. În România ar putea ajunge, astfel, juniorii unor cluburi precum Barcelona, Real Madrid sau PSG.