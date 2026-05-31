Farul – Chindia, în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. Meciul decisiv după remiza spectaculoasă din tur. LIVE TEXT și statistici

ADVERTISEMENT

Barajele de promovare/retrogradare SuperLiga sunt aici. Echipele implicate în aceste teste de „foc” vor juca acum manșa retur. Emoțiile sunt de ambele părți, însă totul se va decide pe teren. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre meciul retur dintre Farul Constanța și Chindia Târgoviște.

Farul – Chindia LIVE în barajul pentru SuperLiga

Play-offs 1/2 Farul 2026-05-31T17:30:00Z Chindia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Statisticile nu sunt disponibile.

Clasamentul nu este disponibil.

Duel decisiv între Farul și Chindia pentru locul din SuperLiga. . Partida a fost marcată de , dar și de scandalul făcut de . Nervii, tensiunea și speranțele se vor amplifica pentru meciul de la Ovidiu, programat duminică, 31 mai, de la 20:30. care va decide dacă Farul părăsește prima scenă fotbalistică din România sau va rămâne.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV barajul Farul – Chindia, manșa retur

Corvinul și Sepsi sunt cele două echipe din Liga 2 care au promovat direct în SuperLiga. Formații precum Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat direct în eșalonul secund. La fel ca meciurile din timpul sezonului, și cele din barajele de menținere/promovare în SuperLiga vor fi televizate pe canalele DigiSport 1 și Prima Sport 1. Partidele pot fi urmărite, de asemenea, și pe site-ul Fanatik.ro în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează Farul – Chindia

Meciul tur a fost condus de către Marcel Bîrsan. De data aceasta, la „centru” se va afla…

Echipe probabile Farul – Chindia

Meciul retur va implica și mai multe emoții pentru fiecare dintre cele două tabere. Ambele echipe vor încerca să își rezolve socotelile în timpul regulamentar. Iată cum ar putea arăta cele două formule de start:

ADVERTISEMENT

Farul: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sîrbu, Marins – Vînă, Dican – Işfan, Grigoryan, Tănasă – Alibec.

Chindia: Isvoranu – Martac, Bilali, Celea, Brumă – Honciu – Popadiuc, Doukoure – Pesic, D. Florea, Doumtsios.

Pe ce loc a terminat Farul sezonul 2025 – 2025

Farul Constanța, echipa care lua titlul în 2023 și era una dintre pretendente an de an la play-off, a avut o parte secundă de sezon extrem de modestă. Foștii campioni ai României au ajuns, din cauza eșecului cu Metaloglobus în ultima rundă din play-out, la barajul de menținere în SuperLiga. „Marinarii” au încheiat stagiunea pe locul 7 din play-out, primul care presupune barajul de menținere, cu 25 de puncte.

Pe ce loc a încheiat Chindia în liga a doua

Chindia Târgoviște a făcut un sezon regular bun spre foarte bun în Liga 2, calificându-se în play-off. Rezultatele ulterioare au fost sub așteptări, dar norocul le-a surâs acestora. Chiar dacă au terminat pe locul 6, cu 43 de puncte, imposibilitatea promovării formațiilor aflate deasupra (Steaua și FC Bihor) le-a permis să acceadă la barajul de promovare. Echipa unde Florin Gardoș, fostul campion al României, este oficial speră să reușească să învingă Farul la retur și să o trimită în Liga 2.