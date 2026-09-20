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Partida dintre Dinamo și Farul Constanța de pe Arena Națională a debutat cu un moment de panică în tabăra fanilor dinamoviști prezenți la Tribuna 1. Constănțenii, prezenți undeva deasupra fanilor lui Dinamo, au lansat o torță aprinsă ce a picat chiar între suporteri, într-un loc în care se aflau femei și copii.

Moment de panică în Dinamo – Farul! O femeie a fost dusă la ambulanță după ce o torță a fost aruncată în mijlocul fanilor

Organizatorii meciului de pe Arena Națională au luat o decizie inexplicabilă, aceea ca fanii constănțenilor să fie așezați deasupra dinamoviștilor. Această alegere s-a dovedit a fi una neinspirată încă din debutul partidei, când „marinarii” au aprins mai multe torțe, iar una a ajuns în mijlocul fanilor aflați la Tribuna 1.

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Pompierii au intervenit prompt pentru a îndepărta torța înflăcărată, însă o femeie tot a avut nevoie de îngrijiri medicale la ambulanță. Suporterii de la Dinamo s-au mutat ulterior din acel loc, iar crainicul a rugat în repetate rânduri ca astfel de incidente să nu se mai întâmple.

Suporterii Farului au aruncat o torță între fanii lui Dinamo

Dinamo a intrat la pauză cu 2-0 în primul meci de la revenirea pe Arena Națională

Nici Dinamo, nici FCSB nu au putut să-și dispute meciurile de acasă din acest debut de sezon pe Arena Națională, așa cum obișnuiesc. Cel mai mare stadion al României iar fotbalul a revenit

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Pentru „câinii roșii” acesta a fost primul meci de când arena a redevenit disponibilă pentru fotbal, iar în prima repriză formația lui Nuno Campos a defilat. Dinamo a înscris de două ori până la pauză, prin Pascual și Mărginean.