Sport

Momente de panică în Dinamo – Farul! O torță a aterizat între fanii „câinilor” și o femeie a fost transportată la ambulanță. Video

Momente incredibile au avut loc în timpul meciului dintre Dinamo și Farul. Suporterii „marinarilor”, plasați deasupra celor de la Dinamo, au aruncat o torță în mijlocul acestora.
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 22:05
Momente de panica in Dinamo Farul O torta a aterizat intre fanii cainilor si o femeie a fost transportata la ambulanta Video
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O torță aruncată de fanii Farului a aterizat în centrul suporterilor dinamoviști. Foto: Colaj FANATIK
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Partida dintre Dinamo și Farul Constanța de pe Arena Națională a debutat cu un moment de panică în tabăra fanilor dinamoviști prezenți la Tribuna 1. Constănțenii, prezenți undeva deasupra fanilor lui Dinamo, au lansat o torță aprinsă ce a picat chiar între suporteri, într-un loc în care se aflau femei și copii.

Moment de panică în Dinamo – Farul! O femeie a fost dusă la ambulanță după ce o torță a fost aruncată în mijlocul fanilor

Organizatorii meciului de pe Arena Națională au luat o decizie inexplicabilă, aceea ca fanii constănțenilor să fie așezați deasupra dinamoviștilor. Această alegere s-a dovedit a fi una neinspirată încă din debutul partidei, când „marinarii” au aprins mai multe torțe, iar una a ajuns în mijlocul fanilor aflați la Tribuna 1.

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Pompierii au intervenit prompt pentru a îndepărta torța înflăcărată, însă o femeie tot a avut nevoie de îngrijiri medicale la ambulanță. Suporterii de la Dinamo s-au mutat ulterior din acel loc, iar crainicul a rugat în repetate rânduri ca astfel de incidente să nu se mai întâmple.

Suporterii Farului au aruncat o torță între fanii lui Dinamo

Incident în tribune la meciul Dinamo - Farul de pe Arena Națională. Foto: sport.pictures.eu.
Incident în tribune la meciul Dinamo – Farul de pe Arena Națională. Foto: sport.pictures.eu.

Dinamo a intrat la pauză cu 2-0 în primul meci de la revenirea pe Arena Națională

Nici Dinamo, nici FCSB nu au putut să-și dispute meciurile de acasă din acest debut de sezon pe Arena Națională, așa cum obișnuiesc. Cel mai mare stadion al României a fost ocupat cu diverse evenimente, iar fotbalul a revenit abia cu duelul dintre FCSB și Petrolul din etapa trecută.

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Pentru „câinii roșii” acesta a fost primul meci de când arena a redevenit disponibilă pentru fotbal, iar în prima repriză formația lui Nuno Campos a defilat. Dinamo a înscris de două ori până la pauză, prin Pascual și Mărginean.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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