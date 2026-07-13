Farul Constanța, prezentare inedită pentru noul echipament! „Marinarii” au un nou sponsor principal. Video

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Așteptarea se apropie de sfârșit, iar fanii echipelor din SuperLiga vor putea urmări noul sezon competițional. Prima etapă din campionatul intern are loc în weekend-ul 18-19 iulie, iar cluburile vor să pună totul la punct până la ora jocurilor oficiale. În acest sens, Farul Constanța și-a prezentat noul echipament de joc.

Farul Constanța, prezentare inedită pentru noul echipament

Farul Constanța vrea să facă uitat sezonul trecut. „Marinarii” au evitat retrogradarea la loviturile de departajare, după ce în play-out au încheiat pe loc de baraj. Cum finalul stagiunii a fost unul de coșmar, , iar cel care i-a luat locul este .

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Gică Popescu speră ca istoricul din sezonul precedent să nu se repete, iar în acest sens a avut o campanie de transferuri importantă. La Farul Constanța au ajuns nu mai puțin de 6 fotbaliști: Sofyane Bouzamoucha (26 de ani, fundaș), Tony Njike (28 de ani, mijlocaș), Eddy Sylvestre (26 de ani, mijlocaș), Valentin Țicu (25 de ani, fundaș), Ionuț Cercel (19 ani, fundaș) și Nicolas Constantinescu (19 ani, atacant).

Cu mai puțin de o săptămână până la primul meci oficial, echipa și-a prezentat echipamentul oficial de joc pentru sezonul viitor. Jucătorii au fost invitați într-o cramă, acolo unde s-au filmat alături de noile tricouri. Motivul? Murfatlar Vinul a devenit noul sponsor principal al formației de la malul mării. .

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Când joacă Farul în prima etapă din SuperLiga

Farul Constanța va începe noua stagiune în deplasare. „Marinarii” vor juca contra lui U Cluj în prima etapă a noului sezon, iar acest duel este programat vineri, 17 iulie, de la ora 17:00. Meciul va fi unul foarte greu, în condițiile în care ardelenii reprezintă România în preliminariile UEFA Europa League.