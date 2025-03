Farul Constanța, remiză cu locul trei din campionatul Bulgariei. Cine a marcat golul formației lui Hagi

Farul Constanța și Cerno More Varna s-au întâlnit sâmbătă la Baza Sportivă , în cadrul unui amical încheiat cu scorul de 1-1. Gruparea antrenată de Gică Hagi a scos un rezultat de egalitate, în ciuda faptului că .

Farul Constanța, egal cu locul 3 din prima ligă bulgară

Farul Constanța și Cerno More Varna au disputat sâmbătă o partidă amicală, în cadrul Bazei Sportive a Academiei Hagi. Echipa „Regelui” a deschis scorul în minutul 37 prin Doicaru, dar a fost egalată pe final, oaspeții reușind să puncteze prin Bruno (min. 89).

A fost prilejul perfect pentru ca Hagi să poată vedea la lucru mai mulți jucători de perspectivă din cadrul academiei, în contextul pauzei internaționale. Constănțenii au înfruntat o echipă care este în prezent pe locul trei în prima ligă a Bulgariei.

Cerno More Varna este aproape sigură de calificarea în play-off, iar cu cinci etape înaintea sezonului regulat, aceasta se află la 17 puncte în spatele liderului Ludogorets. De asemenea, Cerno More are a doua cea mai bună defensivă din campionat, după lider.

Farul, sezon modest în SuperLiga

Farul este departe de campioana care defila în campionatul intern acum câteva sezoane. Gruparea antrenată de Gică Hagi joacă în play-out și luptă pentru supraviețuirea în SuperLiga României.

„Marinarii” au remizat cu Poli Iași, scor 0-0, în prima rundă din play-out și are doar două puncte peste primul loc de baraj pentru menținerea în prima ligă a României. Următorul meci de campionat este programat pe data de 29 martie și se va juca la Botoșani.

Farul nu s-a mai impus din anul 2022 contra celor de la FC Botoșani, iar cele două dueluri directe din sezonul regulat au adus o victorie pentru formația moldovenilor, chiar pe terenul constănțenilor și un rezultat de egalitate.