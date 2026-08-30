ADVERTISEMENT

Farul Constanța a produs un adevărat cutremur în fotbalul românesc. Superliga Feminină a avut parte de un meci istoric, consemnat cu scorul de 22-1, în care echipa feminină a „marinarilor” nu a avut milă de Vasas Femina, adversara ei.

Farul Constanța a scris istorie la fotbal feminin

Dacă echipa masculină de seniori a Farului este concentrată pe , echipa feminină a avut deja o confruntare. Ceea ce trebuia să fie un meci de campionat s-a transformat rapid într-un antrenament cu public. Farul a învins cu 22-1 Vasas Femina. Încă din primele minute, a fost clar că jucătoarele formației gazdă au avut chef de joc. La pauză, scorul arăta deja un incredibil 10-1.

ADVERTISEMENT

Dar recitalul nu s-a oprit acolo. În repriza a doua, fetele Farului nu au avut milă de adversare, transformând meciul într-un festival de goluri. S-a tras din toate Apărarea celor de la Vasas Femina a fost făcută șah-mat la absolut fiecare atac. Constănțencele au mai punctat de încă 12 ori până la fluierul final, obținând o victorie istorică.

Farul, regină în fotbalul feminin din România

Această victorie-monstru confirmă din plin autohton. Formația de la malul mării, care a oprit supremația echipei Olimpia Cluj, este campioană en-titre și deținătoarea eventului în România și a dovedit încă o dată că se află la un cu totul alt nivel față de restul competiției.

ADVERTISEMENT

Proiectul început cu mare ambiție acum câțiva ani dă roade pe bandă rulantă, cucerind ultimele 3 ediții consecutive de campionat. Acum, în sezonul 2026/2027, Farul a plecat într-o nouă cursă pentru trofee.

ADVERTISEMENT

Cel mai mare scor consemnat oficial în fotbalul românesc a fost 58-0, înregistrat într-un meci de juniori între două echipe din Cluj. La nivelul fotbalului de primă divizie la seniori, recordul pentru cel mai mare scor aparține Stelei București, care a învins pe CIL Blaj cu scorul de 12-0 pe 10 iunie 1964, în Cupa României.