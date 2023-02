Farul – Sepsi Sf. Gheorghe, Live stream ora 20:30 în etapa 28 din SuperLiga. Începe „seria de foc” pentru covăsneni

Meciul Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe are loc marți, 28 februarie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 28 din SuperLiga. Dobrogenii sunt liderii campionatului, cu 58 de puncte, iar covăsnenii, care au primit recent victoria la „masa verde” cu 3-0 în meciul de acasă cu FC U Craiova, suspendat, se află pe locul 6, cu 41 de puncte.

Unde se joacă meciul Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa 28 din SuperLiga

Întâlnirea Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe se dispută marți, 28 februarie, de la ora 20:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa 28 din SuperLiga. Micuța arenă de la Ovidiu va fi din nou plină, suporterii Farului dorind să fie alături de echipa care se află în fruntea ierarhiei SuperLigii, cu șanse reale la titlu.

La Constanța, domnește o atmosferă extraordinară, toată lumea este conectată la maxim pentru ca lucrurile să meargă în continuare cât mai bine, acum când se apropie cu pași repezi intrarea în play-off, iar acolo lupta va fi extrem de dură cu CFR Cluj și FCSB după înjumătățirea punctelor. Gică Hagi vrea maximum de puncte din ultimele etape ale sezonului regulat, pentru a păstra actualul avans.

Cine transmite la TV partida Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe

se joacă marți, 28 februarie, de la ora 20:30, pe Stadionul Academiei Gică Hagi de la Ovidiu, în etapa 28 din SuperLiga. Ea va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ovidiu, pe malul Mării Negre, marți, 28 februarie, va fi o zi în care soarele va uita să zâmbească. Cerul va fi mai mult acoperit toată ziua, dar cu toate acestea doar zece la sută sunt șansele de a ploua. Temperatura maximă la amiază va fi de 7 grade, iar la ora jocului va scădea până aproape de 2 grade. Gălățeanul Adrian Cojocaru este cel care va conduce acest meci.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe

Gică Hagi e bucuros. Nu are absențe de niciun fel, așa încât poate trimite pe teren echipa pe care o crede cea mai potrivită. Care aproape sigur va avea în linia de atac același trio de la Arad, lângă veteranul Alibec urmând a juca tinerii Louis Munteanu și , golurile lui aducând șase puncte Farului, ultimul chiar etapa precedentă la Arad.

La polul opus se află Sepsi a italianului Cristiano Bergodi. Care trebuie să își facă echipa din ceea ce i-a rămas nesuspendat și neaccidentat. Suspendați sunt fundașul central Tamaș și atacantul Tudorie, iar accidentați portarul Niczuly, mijlocașul Rodriguez și atacantul Varga. În poartă va fi Began.

Pentru covăsneni, e cu atât mai dificil cu cât acesta e primul meci dintr-o serie de „foc”, în care vor întâln primele trei echipe ale campionatului. Sepsi are nevoie de puncte, pentru că FC U Craiova, principala contracandidată la un loc în play-off, are un program mult mai ușor și ar putea recupera ecartul de 5 puncte chiar la finalul seoznului regular.

Cote la pariuri la jocul Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe

Sunt absențe multe în lotul covăsnenilor, dar în aprecierile caselor de pariuri care văd echipa lui Gică Hagi favorită la cota de 2,10 nu doar acest lucru a contat, ci și evoluțiile celor două echipe. Sepsi are cotă de 3,60 pentru a produce surpriza. Șansă dublă „1X” ajunge la cota de 1,30, iar șansă dublă „X2” la cota de 1,75. Gol marcat Farul are cotă 1,25, gol Sepsi are cotă 1,70.

Meciurile directe au fost partide extrem de zgârcite în modificarea tabelei de marcaj, pentru că s-a marcat doar un gol de meci. În calitate de echipă gazdă, Farul are doar victoria din 2021, golul spaniolului Jefte, în timp ce în alt meci, dar de Cupă, jucat la Ovidiu, s-au impus, neașteptat, covăsnenii, la același scor.