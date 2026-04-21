“Farul Constanța suferă, riscă retrogradarea cu Stoican!” Verdict dur după plecarea lui Gică Hagi

Farul Constanța nu se mai regăsește în acest play-out. „Marinarii”, care aspirau la play-off și ulterior la barajul pentru Conference League, se afundă acum în rezultate modeste, chiar dezamăgitoare. Marius Șumudică a urmărit partida pierdută de echipa lui Flavius Stoican cu FCSB și și-a spus impresiile în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a pus-o la zid pe Farul

Farul Constanța, fosta campioană a României, are un nou sezon dificil. „Marinarii” au ratat play-off-ul și în această ediție, iar acum se regăsesc într-o situație delicată în campionat. Eșecul cu FCSB îi menține pe foștii elevi ai lui Gică Hagi mai aproape de zona retrogradabilă decât de cea care duce la barajul pentru Conference League. Marius Șumudică a spus totul în direct despre imaginea Farului în prezent.

„Un meci modest, din punctul meu de vedere. Farul este o echipă boemă, lipsită de agresivitate. Mari greșeli la fundașii centrali, atât Gustavo Martins cât și Victor Dican, foarte lenți… Când a intrat Tănase printre ei… ok, are calitate, dar nu ai voie să îl lași… Prea ușor. Farul suferă și este într-o situație extrem de delicată.

Atenție, cine va juca baraj cu Voluntari, va avea meci greu. Indiferent ce echipă va juca cu Voluntari… Farul a marcat două goluri pe două greșeli de portar. Farul nu a pus niciun fel de problemă. Să primești goluri în maniera în care le-au primit… FCSB nici nu a forțat. E o mare diferență de calitate, de maturitate în joc. Farul este într-o cădere teribilă, din toate punctele de vedere!”, a spus Marius Șumudică.

Profeția sumbră a lui Marius Șumudică pentru Farul

Antrenorul român și-a continuat discursul legat de forma extrem de modestă arătată de Farul după fiecare etapă și consideră că, în acest moment, echipa de la malul mării se înscrie și ea pe lista posibilelor candidate la barajul de supraviețuire.

„Farul, la ce jocuri are, cred că 60-70% este la baraj. La jocul pe care îl prestează… nu au agresivitate. Celelalte echipe din play-out au agresivitate. Am văzut Csikszereda cu Unirea Slobozia, ok… nu s-au ridicat la nivel, dar au fost mult mai agresivi, își doresc să câștige duelurile. La Farul… nu era o echipă care să își dorească”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică, șocat de decizia luată în privința lui Gabi Iancu. „Bagi un jucător după 6-7 luni de inactivitate…”

Marius Șumudică a fost șocat de anumite decizii tactice luate de Flavius Stoican, precum folosirea lui Gabi Iancu, fotbalist care nu mai jucase de anul trecut în campionat. Antrenorul a subliniat și lipsa de atitudine a jucătorilor din echipa dobrogeană, mai ales pe lângă celelalte formații care luptă cu toate puterile să evite retrogradarea.

„Nu am nimic cu Iancu… Dar să vii să bagi un jucător după 6-7 luni de inactivitate… nu a jucat din octombrie. Se întâmplă acolo niște lucruri pe care nu le înțeleg. A băgat un copil de 16 ani la mijloc. Când ești condus cu 3-2… fac orice să mă duc peste ei. Nu făceau nici pressing, absolut nimic.

, nu știu dacă și-a găsit bine cuvintele. Dar în mare parte avea dreptate, arde casa… nu te poți manifesta așa. Când începe meciul cu FCSB trebuia să muște din ei. Nu am văzut nimic… … Nu știu, se întâmplă ceva acolo. O echipă construită cu boemie ieșită din comun. Tot timpul vor să construiască, să vină cu inovații. În play-out, când pierzi 2-3 meciuri te înscrii la baraj sau chiar la retrogradarea directă”, a mai punctat Șumudică.

Ce trebuia să facă Farul, de fapt, în opinia lui Marius Șumudică. „Avea nevoie de asta!”

Marius Șumudică a mai precizat pe finalul intervenției sale că Farul ar fi avut mare nevoie în acest moment de un antrenor cu mai multă experiență în ceea ce înseamnă lupta pentru evitarea retrogradării, trecut prin astfel de momente dificile și pline de tensiune.

„Cu tot respectul pentru Stoican, nici nu îl cunosc, nu ne-am întâlnit de multe ori în carieră, dar eu consider că Farul avea nevoie de un antrenor cu experiență. Un antrenor care s-a lovit de astfel de situații. Play-out-ul este un campionat total diferit de sezonul regular, total. De ce i se spunea lui Gigi Mulțescu ‘Smurdul’? Pentru că lua echipe în situații delicate și scotea echipele respective prin jocul făcut”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.