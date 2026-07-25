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Farul – Corvinul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Echipele de start!

Farul - Corvinul, SuperLiga, etapa 2. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
25.07.2026 | 16:19
Farul Corvinul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 2 Echipele de start
SPECIAL FANATIK
Farul - Corvinul, LIVE VIDEO în etapa 2 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sportpictures
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Farul – Corvinul, meci din etapa 2 de SuperLiga, deschide ziua de sâmbătă, 25 iulie, în campionatul românesc. Se întâlnesc o echipă care a avut nevoie de baraj pentru a rămâne în prima ligă și alta care a promovat fără emoții din postura de lider al Ligii 2. În runda trecută, Farul a pierdut, în timp ce Corvinul a câștigat fără drept de apel.

Farul – Corvinul în etapa 2 de SuperLiga

FANATIK le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA pentru meciurile din SuperLiga 2026-2027: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. O sursă completă atât pentru fanii fotbalului, cât și pentru pasionații de pariuri sportive.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2
Farul
Corvinul
Arbitri
Arbitru centru: V. Băban Arbitru asistent 1: F. Vișan Arbitru asistent 2: G. Duţă Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: C. Popa Asistent VAR: A. Ghinguleac

Clasament SuperLiga etapa 2, înainte şi după Farul – Corvinul

În secțiunea de mai jos, găsești clasamentul SuperLigii. Ai toate schimbările din ierarhie, actualizate automat, ca să fii la curent tot timpul cu ce se întâmplă în campionat. Cine trage la play-off, cine dezamăgește în startul de campionat, care sunt surprizele din acest sezon, vezi direct în clasament.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Oțelul 2 1 1 0 4-3 4
2 Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3
3 Corvinul 1 1 0 0 3-0 3
4 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
5 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
6 Rapid 1 1 0 0 1-0 3
7 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
8 FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3
9 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
10 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
11 UTA 2 0 1 1 2-6 1
12 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
13 Farul 1 0 0 1 1-2 0
14 Dinamo 1 0 0 1 0-1 0
15 Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0
16 Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Corvinul: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Și pentru ca tabloul meciului Farul – Corvinul să fie complet, FANATIK îți pune la dispoziție și statisticile OPTA ale jucătorilor care intră pe teren. Minut cu minut, fază cu fază, știi cine a șutat la și pe poartă, cine a fost avertizat sau faultat, dar și câte mingi au apărat portarii celor două echipe. Toate informațiile apar în această secțiune în timpul jocului. Poți selecta să vezi ambele formații în același timp sau separat pe fiecare în parte.

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Toți
Farul
Corvinul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
12 R. Munteanu
22 D. Sîrbu
3 V. Țicu
23 T. Njiké
6 V. Dican
4 G. Marins Silva
70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
20 E. Radaslavescu
7 D. Alibec
10 E. Sylvestre Negadi
19 A. Doicaru
13 I. Cercel
27 I. Cojocaru
17 I. Larie
33 J. Kaminski Borba Ferreira
29 A. Goncear
24 S. Bouzamoucha
71 R. Tănasă
1 A. Buzbuchi
80 N. Popescu
99 R. Mărincean
18 L. Banu
21 C. Sandu
13 F. Iacob
10 A. Neacșa
20 S. Hora Ribeiro
5 M. Abu Al Nadi
18 F. Ilie
22 A. Fábry
23 I. Cărăruș
32 Á. Gillard
99 E. Yeboah
19 D. Pîrvulescu
15 M. Ivančević
1 F. Blaga
7 P. Sousa Albino
12 C. Frănculescu
36 D. Zanc
41 M. Bratu
47 G. Uche Goodlad
30 A. Manolache
14 H. Hayatu
70 R. Deaconu
9 R. Espinosa Torres
97 D. Hrezdac

Desfășurarea meciului Farul – Corvinul LIVE VIDEO comentariu în timp real

Și, în plus fața de statisticile jucătorilor, ai și comentariul live al partidei de la Ovidiu. Fazele importante sunt evidențiate să poți să afli rapid ceea ce contează cu adevărat.

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Echipele de start şi schimbări la Farul – Corvinul

Echipele de start în meciul Farul – Corvinul sunt afișate mai jos de îndată ce sunt disponibile oficial. De asemenea, sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Iar pe parcursul jocului, vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

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Farul 4-3-3
12R. Munteanu
22D. Sîrbu
3V. Țicu
23T. Njiké
6V. Dican
4G. Marins Silva
70M. Alrich Mawulé Ahlinvi
20E. Radaslavescu
7D. Alibec(cpt)
10E. Sylvestre Negadi
19A. Doicaru
Rezerve
18L. Banu
24S. Bouzamoucha
33J. Kaminski Borba Ferreira
13I. Cercel
27I. Cojocaru
29A. Goncear
1A. Buzbuchi
71R. Tănasă
80N. Popescu
99R. Mărincean
17I. Larie
Antrenor
I. Sabău
Corvinul 4-2-3-1
21C. Sandu
13F. Iacob
10A. Neacșa(cpt)
20S. Hora Ribeiro
5M. Abu Al Nadi
18F. Ilie
22A. Fábry
23I. Cărăruș
32Á. Gillard
99E. Yeboah
19D. Pîrvulescu
Rezerve
36D. Zanc
12C. Frănculescu
7P. Sousa Albino
15M. Ivančević
1F. Blaga
41M. Bratu
47G. Uche Goodlad
30A. Manolache
14H. Hayatu
70R. Deaconu
9R. Espinosa Torres
97D. Hrezdac
Antrenor
F. Maxim

Farul – Corvinul LIVE în SuperLiga, etapa 2

După cum aminteam în startul articolului, în runda precedentă, Farul a pierdut. Mai exact, U Cluj – Farul s-a terminat 2-1. Alibek Aliev a fost protagonistul meciului. Atacantul ardelenilor a trimis mingea în poarta Farului încă din minutul 2, dar golul a fost anulat cu VAR pentru un fault. Pe final de primă repriză, același Aliev a deschis scorul din pasa lui Nistor. Imediat după pauză, tot Aliev s-a luptat în careul Farului pentru o minge ce a ajuns la Drammeh, care a șutat pentru 2-0. Golul constănțenilor a fost marcat de Doicaru, după doar 5 minute. Însă Farul nu a mai avut puterea să egaleze.

Tot trei goluri s-au marcat și în Corvinul – Csikszereda, în prima etapă. Gazdele au dominat jocul și au avut marile ocazii din prima repriză, dar nu au reușit să înscrie. S-a intrat la cabine cu 0-0 pe tabelă. În partea a doua, însă, hunedorenii au reușit să marcheze de trei ori în mai puțin de 10 minute. Fabry din penalty (57), Pirvulescu cu un șut frumos din interiorul careului (62) și Ribeiro din lovitura libera (65) au punctat pentru Corvinul. Ciucanii au avut singura șansă de gol în prelungiri, la o acțiune prelungită de atac, rămasă totuși fără finalitate.

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La ce oră se joacă Farul – Corvinul și cine transmite la TV

Farul – Corvinul se joacă sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 17:30, pe stadionul central al Academiei Hagi din Ovidiu. La tv, meciul se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În online, partida e transmisă live stream de platformele care difuzează conținutul celor două posturi tv amintite. Astfel, ea poate fi urmărită pe platforme precum Prima Play sau Digi Online.

Cele mai tari cote la pariuri Farul – Corvinul

Corvinul a arătat un fotbal foarte bun în prima etapă, dar nu a convins bookmakerii, astfel că, gazdele sunt văzute favorite în Farul – Corvinul. La acest meci cotele pe „soliști” sunt: 2,17 pentru „1”, 3,35 pentru „X” și 3,55 pentru „2”. Rămân, totuși, două formații cu un stil ofensiv și, tocmai de aceea, avem șanse să vedem goluri în acest meci. „Ambele marchează” e cotat la 1,88 în acest meci din etapa 2 de SuperLiga.

Urmărește în timp real Farul – Corvinul, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul Farul – Corvinul. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru Farul și Corvinul

În cazul unui rezultat negativ contra Corvinului, Farul poate intra rapid în criză. Pentru că în etapa 3 are parte de o deplasare foarte grea, la FCSB. Apoi joacă pe teren propriu cu Csikszereda și din nou în deplasare, la FC Argeș.

Corvinul, care își joacă meciurile de acasă pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, va găzdui pe Sepsi în etapa 3 și pe CFR Cluj în runda 5. Între cele două partide, hunedorenii vor evolua la Botoșani.

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