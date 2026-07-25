Farul – Corvinul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Echipele de start!

ADVERTISEMENT

Farul – Corvinul, meci din etapa 2 de SuperLiga, deschide ziua de sâmbătă, 25 iulie, în campionatul românesc. Se întâlnesc o echipă care a avut nevoie de baraj pentru a rămâne în prima ligă și alta care a promovat fără emoții din postura de lider al Ligii 2. În runda trecută, Farul a pierdut, în timp ce Corvinul a câștigat fără drept de apel.

Farul – Corvinul în etapa 2 de SuperLiga

le oferă cititorilor acces la toate datele OPTA pentru meciurile din SuperLiga 2026-2027: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. O sursă completă atât pentru fanii fotbalului, cât și pentru pasionații de pariuri sportive.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 Farul 2026-07-25T14:30:00Z Corvinul Arbitri Arbitru centru: V. Băban Arbitru asistent 1: F. Vișan Arbitru asistent 2: G. Duţă Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: C. Popa Asistent VAR: A. Ghinguleac

Clasament SuperLiga etapa 2, înainte şi după Farul – Corvinul

În secțiunea de mai jos, găsești clasamentul SuperLigii. Ai toate schimbările din ierarhie, actualizate automat, ca să fii la curent tot timpul cu ce se întâmplă în campionat. Cine trage la play-off, cine dezamăgește în startul de campionat, care sunt surprizele din acest sezon, vezi direct în clasament.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 2 ▲ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 3 ▲ Corvinul 1 1 0 0 3-0 3 4 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 5 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 6 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 8 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 9 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 10 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 11 ▲ UTA 2 0 1 1 2-6 1 12 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 13 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 14 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 15 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 16 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Corvinul: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Și pentru ca tabloul meciului Farul – Corvinul să fie complet, îți pune la dispoziție și statisticile OPTA ale jucătorilor care intră pe teren. Minut cu minut, fază cu fază, știi cine a șutat la și pe poartă, cine a fost avertizat sau faultat, dar și câte mingi au apărat portarii celor două echipe. Toate informațiile apar în această secțiune în timpul jocului. Poți selecta să vezi ambele formații în același timp sau separat pe fiecare în parte.

ADVERTISEMENT

Toți Farul Corvinul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 22 D. Sîrbu – – – – – – – – – – – 3 V. Țicu – – – – – – – – – – – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 4 G. Marins Silva – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi – – – – – – – – – – – 20 E. Radaslavescu – – – – – – – – – – – 7 D. Alibec – – – – – – – – – – – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – – – – 19 A. Doicaru – – – – – – – – – – – 13 I. Cercel – – – – – – – – – – – 27 I. Cojocaru – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 29 A. Goncear – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – – – – – – – 71 R. Tănasă – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 99 R. Mărincean – – – – – – – – – – – 18 L. Banu – – – – – – – – – – – 21 C. Sandu – – – – – – – – – – – 13 F. Iacob – – – – – – – – – – – 10 A. Neacșa – – – – – – – – – – – 20 S. Hora Ribeiro – – – – – – – – – – – 5 M. Abu Al Nadi – – – – – – – – – – – 18 F. Ilie – – – – – – – – – – – 22 A. Fábry – – – – – – – – – – – 23 I. Cărăruș – – – – – – – – – – – 32 Á. Gillard – – – – – – – – – – – 99 E. Yeboah – – – – – – – – – – – 19 D. Pîrvulescu – – – – – – – – – – – 15 M. Ivančević – – – – – – – – – – – 1 F. Blaga – – – – – – – – – – – 7 P. Sousa Albino – – – – – – – – – – – 12 C. Frănculescu – – – – – – – – – – – 36 D. Zanc – – – – – – – – – – – 41 M. Bratu – – – – – – – – – – – 47 G. Uche Goodlad – – – – – – – – – – – 30 A. Manolache – – – – – – – – – – – 14 H. Hayatu – – – – – – – – – – – 70 R. Deaconu – – – – – – – – – – – 9 R. Espinosa Torres – – – – – – – – – – – 97 D. Hrezdac – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Farul – Corvinul LIVE VIDEO comentariu în timp real

Și, în plus fața de statisticile jucătorilor, ai și comentariul live al partidei de la Ovidiu. Fazele importante sunt evidențiate să poți să afli rapid ceea ce contează cu adevărat.

ADVERTISEMENT

Echipele de start şi schimbări la Farul – Corvinul

Echipele de start în meciul Farul – Corvinul sunt afișate mai jos de îndată ce sunt disponibile oficial. De asemenea, sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Iar pe parcursul jocului, vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

ADVERTISEMENT

Farul 4-3-3 12 R. Munteanu 22 D. Sîrbu 3 V. Țicu 23 T. Njiké 6 V. Dican 4 G. Marins Silva 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 20 E. Radaslavescu 7 D. Alibec(cpt) 10 E. Sylvestre Negadi 19 A. Doicaru Rezerve 18 L. Banu 24 S. Bouzamoucha 33 J. Kaminski Borba Ferreira 13 I. Cercel 27 I. Cojocaru 29 A. Goncear 1 A. Buzbuchi 71 R. Tănasă 80 N. Popescu 99 R. Mărincean 17 I. Larie Antrenor I. Sabău Corvinul 4-2-3-1 21 C. Sandu 13 F. Iacob 10 A. Neacșa(cpt) 20 S. Hora Ribeiro 5 M. Abu Al Nadi 18 F. Ilie 22 A. Fábry 23 I. Cărăruș 32 Á. Gillard 99 E. Yeboah 19 D. Pîrvulescu Rezerve 36 D. Zanc 12 C. Frănculescu 7 P. Sousa Albino 15 M. Ivančević 1 F. Blaga 41 M. Bratu 47 G. Uche Goodlad 30 A. Manolache 14 H. Hayatu 70 R. Deaconu 9 R. Espinosa Torres 97 D. Hrezdac Antrenor F. Maxim

Farul – Corvinul LIVE în SuperLiga, etapa 2

După cum aminteam în startul articolului, în runda precedentă, Farul a pierdut. Mai exact, . Alibek Aliev a fost protagonistul meciului. Atacantul ardelenilor a trimis mingea în poarta Farului încă din minutul 2, dar golul a fost anulat cu VAR pentru un fault. Pe final de primă repriză, același Aliev a deschis scorul din pasa lui Nistor. Imediat după pauză, tot Aliev s-a luptat în careul Farului pentru o minge ce a ajuns la Drammeh, care a șutat pentru 2-0. Golul constănțenilor a fost marcat de Doicaru, după doar 5 minute. Însă Farul nu a mai avut puterea să egaleze.

, în prima etapă. Gazdele au dominat jocul și au avut marile ocazii din prima repriză, dar nu au reușit să înscrie. S-a intrat la cabine cu 0-0 pe tabelă. În partea a doua, însă, hunedorenii au reușit să marcheze de trei ori în mai puțin de 10 minute. Fabry din penalty (57), Pirvulescu cu un șut frumos din interiorul careului (62) și Ribeiro din lovitura libera (65) au punctat pentru Corvinul. Ciucanii au avut singura șansă de gol în prelungiri, la o acțiune prelungită de atac, rămasă totuși fără finalitate.

ADVERTISEMENT

La ce oră se joacă Farul – Corvinul și cine transmite la TV

Farul – Corvinul se joacă sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 17:30, pe stadionul central al Academiei Hagi din Ovidiu. La tv, meciul se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În online, partida e transmisă live stream de platformele care difuzează conținutul celor două posturi tv amintite. Astfel, ea poate fi urmărită pe platforme precum Prima Play sau Digi Online.

Cele mai tari cote la pariuri Farul – Corvinul

Corvinul a arătat un fotbal foarte bun în prima etapă, dar nu a convins bookmakerii, astfel că, gazdele sunt văzute favorite în Farul – Corvinul. La acest meci cotele pe „soliști” sunt: 2,17 pentru „1”, 3,35 pentru „X” și 3,55 pentru „2”. Rămân, totuși, două formații cu un stil ofensiv și, tocmai de aceea, avem șanse să vedem goluri în acest meci. „Ambele marchează” e cotat la 1,88 în acest meci din etapa 2 de SuperLiga.

Urmărește în timp real Farul – Corvinul, live text pe

Rămâi pe pentru toate informațiile despre meciul Farul – Corvinul. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Ce urmează pentru Farul și Corvinul

În cazul unui rezultat negativ contra Corvinului, Farul poate intra rapid în criză. Pentru că în etapa 3 are parte de o deplasare foarte grea, la FCSB. Apoi joacă pe teren propriu cu Csikszereda și din nou în deplasare, la FC Argeș.

Corvinul, care își joacă meciurile de acasă pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, va găzdui pe Sepsi în etapa 3 și pe CFR Cluj în runda 5. Între cele două partide, hunedorenii vor evolua la Botoșani.