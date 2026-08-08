Farul – Csikszereda 3-2, în SuperLiga, etapa 4. Victorie cu emoții pentru ”marinari”. Ciucanii rămân fără punct în acest sezon

ADVERTISEMENT

Farul și Csikszereda s-au întâlnit pe stadionul din Ovidiu într-un meci spectaculos cu cinci goluri și alte faze de poartă. Gazdele și-au continuat parcursul pozitiv și au urcat pe locul 3, cu șapte puncte, în timp ce ciucanii au înregistrat un nou eșec și sunt ultimii, fără niciun punct.

Startul meciului Farul – Csikszereda, din etapa a 4-a a SuperLigii, a fost întârziat din cauza unor probleme cu sistemul VAR.

Jucătorii au ieșit pe teren pentru a începe partida, însă sunt nevoiți să aștepte pe o căldură infernală rezolvarea acestei probleme. După mai bine de 10 minute, arbitrul Gabriel Mihuleac a fluierat startul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

Farul – Csikszereda în etapa 4 din SuperLiga României

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a început sezonul cu un eșec, 1-2 cu U Cluj în deplasare, însă și-a revenit apoi și a cules 4 puncte cu Corvinul (2-0) și cu FCSB (2-2). „Marinarii caută să își treacă în clasament încă 3 puncte. Teoretic, misiunea e ușoară, în fața lor fiind, în etapa a 4-a, Csikszereda. Ciucanii au pierdut tot în acest start de sezon: 0-3 cu Corvinul, 0-2 cu FCSB și 0-1 cu FC Argeș.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 4 Farul 3 – 2 Final (3–1) Csikszereda ⚽ Doicaru 24' ⚽ Radaslavescu 28' ⚽ Alrich Mawulé Ahlinvi 40' Tănasă 88' ⚽ Czékus 35' Csürös 41' Szabó 45+3' Ódor 50' ⚽ Czékus 69' Vereș 89' Tóth-Pál 90+3' Arbitri Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: G. Duţă Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: H. Mladinovici Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte şi după Farul – Csikszereda

Înainte de startul din etapa a a 4-a, era condus de FCSB și Rapid, ambele cu 7 puncte, dar despărțite de golaveraj. Farul lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) ocupa locul 8, cu 4 puncte din trei partide. Csikszereda era singura echipă fără puncte și fără gol marcat în sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 2 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 3 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 4 ▲ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 5 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 6 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 7 ▼ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 8 ▼ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 9 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 10 ▲ Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 11 ▲ FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4 12 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul de la Ovidiu beneficiază de o statistică specială OPTA. Pe toată durata celor 90 de minute, fanii fotbalului pot vedea, mai jos, o „hartă” a evoluției fiecărui jucător. Se poate observa cine a șutat la (Ș) și pe poartă (ȘP), cine a fost avertizat cu galben (CG) sau eliminat (CR) sau faultat (FP), dar și câte mingi au apărat portarii celor două echipe (PAR). Toate casele de pariuri oferă cote bune pentru cartonașe, cornere sau șuturi, astfel că informațiile de mai jos sunt extrem de prețioase.

ADVERTISEMENT

Toți Farul Csikszereda Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 22 D. Sîrbu – 1 – – – 1 1 – 1 2 – 3 V. Țicu – – – – – 1 1 – 1 1 – 4 G. Marins Silva – – – – – – – – 2 – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – 1 1 – – 1 – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 1 – – – – 1 1 1 1 2 – 19 A. Doicaru 1 – – – 1 1 – – 1 2 – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – 1 5 – 20 E. Radaslavescu 1 1 – – – 1 – 1 1 2 – 27 I. Cojocaru – – – – – 2 2 – – – – 18 L. Banu – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 28 C. Sima – – – – – – – – 2 – – 71 R. Tănasă – – – 1 – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 99 R. Mărincean – – – – – – – – – – – 13 I. Cercel – – – – – – – – – – – 8 I. Vînă – – – – – – – – – – – 11 C. Ganea – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 94 E. Pap – – – – – – – – – – 3 3 R. Palmeş – – – – – – – – 1 1 – 6 L. Pászka – – – – 1 1 1 – 1 4 – 18 M. Tajti – – – – – – – – 2 – – 4 A. Szabó – – – 1 – – – – 2 – – 24 J. Hegedűs – 1 – – – 1 1 – 1 – – 77 A. Stahl – – – – – – – – 2 2 – 13 A. Csürös – – – 1 – – – – 3 – – 79 S. Szalay – – – – – – – – – 1 – 20 E. Bödő – – – – – – – – 1 – – 17 Á. Czékus 2 – – – – – – – – – – 22 M. Ódor – – – 1 – – – – 1 – – 30 Z. Magyar – – – – – – – – – – – 8 S. Vereș – – – 1 1 – – – 1 – – 16 E. Tóth-Pál – 1 – 1 – 1 1 – 1 – – 27 M. Eppel – – – – – – – – – – – 14 L. Novelli – – – – – – – – – – – 11 F. de Jesus dos Santos – – – – 1 – – – – – – 34 M. Karácsony – – – – – – – – – – – 55 D. Bota – – – – – – – – – – – 9 J. Dolný – – – – – – – – – – – 29 R. Trif – – – – – – – – – 1 –

Desfășurarea meciului Farul – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot ceea ce se întâmplă pe teren la Ovidiu, în Farul – Csikszereda, apare în comentariul în timp real oferit de OPTA. De la „sarea și piperul” fotbalului, golurile, până la ocazii, schimbări, accidentări sau minutele de prelungire, totul este prezentat în timp real. Dacă ați ratat o clipă meciul la TV, aici puteți urmări toate fazele importante care s-au derulat.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la Farul – Csikszereda

Ce echipe trimit în teren Ioan Ovidiu Sabău și Istvan Szabo (59 de ani) vedem în secțiunea de mai jos. Tot acolo, amatorii de tactică și scheme de joc pot vedea și sistemul ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Ulterior, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

Farul 3-4-3 12 R. Munteanu 22 D. Sîrbu 3 V. Țicu 4 G. Marins Silva 6 V. Dican 24 S. Bouzamoucha 23 T. Njiké(cpt) 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi ⚽ ▼80' 19 A. Doicaru ⚽ ▼80' 10 E. Sylvestre Negadi ▼71' 20 E. Radaslavescu ⚽ ▼71' Rezerve 18 L. Banu 33 J. Kaminski Borba Ferreira 13 I. Cercel 28 C. Sima ▲80' 27 I. Cojocaru ▲80' 1 A. Buzbuchi 71 R. Tănasă ▲71' 80 N. Popescu 99 R. Mărincean 8 I. Vînă ▲71' 11 C. Ganea 17 I. Larie Antrenor I. Sabău Csikszereda 4-2-3-1 94 E. Pap 3 R. Palmeş 6 L. Pászka(cpt) 18 M. Tajti ▼46' 4 A. Szabó 24 J. Hegedűs ▼76' 77 A. Stahl ▼73' 13 A. Csürös 79 S. Szalay ▼46' 20 E. Bödő ▼62' 17 Á. Czékus ⚽ Rezerve 22 M. Ódor ▲46' 9 J. Dolný 30 Z. Magyar 8 S. Vereș ▲46' 16 E. Tóth-Pál ▲62' 27 M. Eppel 14 L. Novelli 11 F. de Jesus dos Santos ▲73' 34 M. Karácsony 29 R. Trif ▲76' 55 D. Bota Antrenor I. Szabó

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – Csikszereda

Dat fiind startul de sezon și forma arătată de cele două formații, în acest meci. La Superbet, echipa dobrogeană are o cotă de 1,56 pentru a învinge, în timp ce oaspeții primesc 5,80. La acest meci mai putem alege și alte pariuri ofertante, precum peste 2,5 goluri, la o cotă de 1,78.