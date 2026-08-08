Sport

Farul – Csikszereda 3-2, în SuperLiga, etapa 4. Victorie cu emoții pentru ”marinari”. Ciucanii rămân fără punct în acest sezon

Farul a urcat provizoriu pe locul 3 după victoria cu Csikszereda, scor 3-2, din etapa a 4-a a SuperLigii. Ciucanii au înregistrat a patra înfrângere consecutivă.
Adrian Baciu
08.08.2026 | 20:37
Farul Csikszereda 32 in SuperLiga etapa 4 Victorie cu emotii pentru marinari Ciucanii raman fara punct in acest sezon
SPECIAL FANATIK
Matteo Ahlinvi și Albert Stahl, în duel pentru balon la meciul Farul - Csikszereda. Sursă foto: Sorin Danielciuc/SPORT PICTURES
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Farul și Csikszereda s-au întâlnit pe stadionul din Ovidiu într-un meci spectaculos cu cinci goluri și alte faze de poartă. Gazdele și-au continuat parcursul pozitiv și au urcat pe locul 3, cu șapte puncte, în timp ce ciucanii au înregistrat un nou eșec și sunt ultimii, fără niciun punct.

UPDATE: Probleme cu sistemul VAR

Startul meciului Farul – Csikszereda, din etapa a 4-a a SuperLigii, a fost întârziat din cauza unor probleme cu sistemul VAR.

Jucătorii au ieșit pe teren pentru a începe partida, însă sunt nevoiți să aștepte pe o căldură infernală rezolvarea acestei probleme. După mai bine de 10 minute, arbitrul Gabriel Mihuleac a fluierat startul întâlnirii.

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Farul – Csikszereda în etapa 4 din SuperLiga României

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a început sezonul cu un eșec, 1-2 cu U Cluj în deplasare, însă și-a revenit apoi și a cules 4 puncte cu Corvinul (2-0) și cu FCSB (2-2). „Marinarii caută să își treacă în clasament încă 3 puncte. Teoretic, misiunea e ușoară, în fața lor fiind, în etapa a 4-a, Csikszereda. Ciucanii au pierdut tot în acest start de sezon: 0-3 cu Corvinul, 0-2 cu FCSB și 0-1 cu FC Argeș.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 4
Farul
3 2
Final (3–1)
Csikszereda
⚽ Doicaru 24' ⚽ Radaslavescu 28' ⚽ Alrich Mawulé Ahlinvi 40' Tănasă 88'
⚽ Czékus 35' Csürös 41' Szabó 45+3' Ódor 50' ⚽ Czékus 69' Vereș 89' Tóth-Pál 90+3'
Arbitri
Arbitru centru: G. Mihuleac Arbitru asistent 1: G. Duţă Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: C. Moldoveanu VAR: H. Mladinovici Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte şi după Farul – Csikszereda

Înainte de startul din etapa a a 4-a, clasamentul din SuperLiga era condus de FCSB și Rapid, ambele cu 7 puncte, dar despărțite de golaveraj. Farul lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) ocupa locul 8, cu 4 puncte din trei partide. Csikszereda era singura echipă fără puncte și fără gol marcat în sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
2 FCSB 3 2 1 0 6-2 7
3 Farul 4 2 1 1 8-6 7
4 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
5 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
6 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
7 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
8 Dinamo 3 1 1 1 6-3 4
9 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
10 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
11 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4
12 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
13 Petrolul 3 1 0 2 1-5 3
14 FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul de la Ovidiu beneficiază de o statistică specială OPTA. Pe toată durata celor 90 de minute, fanii fotbalului pot vedea, mai jos, o „hartă” a evoluției fiecărui jucător. Se poate observa cine a șutat la (Ș) și pe poartă (ȘP), cine a fost avertizat cu galben (CG) sau eliminat (CR) sau faultat (FP), dar și câte mingi au apărat portarii celor două echipe (PAR). Toate casele de pariuri oferă cote bune pentru cartonașe, cornere sau șuturi, astfel că informațiile de mai jos sunt extrem de prețioase.

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Toți
Farul
Csikszereda
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
12 R. Munteanu
22 D. Sîrbu 1 1 1 1 2
3 V. Țicu 1 1 1 1
4 G. Marins Silva 2
6 V. Dican
24 S. Bouzamoucha 1 1 1
23 T. Njiké
70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 1 1 1 1 1 2
19 A. Doicaru 1 1 1 1 2
10 E. Sylvestre Negadi 1 5
20 E. Radaslavescu 1 1 1 1 1 2
27 I. Cojocaru 2 2
18 L. Banu
1 A. Buzbuchi
17 I. Larie
28 C. Sima 2
71 R. Tănasă 1
80 N. Popescu
99 R. Mărincean
13 I. Cercel
8 I. Vînă
11 C. Ganea
33 J. Kaminski Borba Ferreira
94 E. Pap 3
3 R. Palmeş 1 1
6 L. Pászka 1 1 1 1 4
18 M. Tajti 2
4 A. Szabó 1 2
24 J. Hegedűs 1 1 1 1
77 A. Stahl 2 2
13 A. Csürös 1 3
79 S. Szalay 1
20 E. Bödő 1
17 Á. Czékus 2
22 M. Ódor 1 1
30 Z. Magyar
8 S. Vereș 1 1 1
16 E. Tóth-Pál 1 1 1 1 1
27 M. Eppel
14 L. Novelli
11 F. de Jesus dos Santos 1
34 M. Karácsony
55 D. Bota
9 J. Dolný
29 R. Trif 1

Desfășurarea meciului Farul – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot ceea ce se întâmplă pe teren la Ovidiu, în Farul – Csikszereda, apare în comentariul în timp real oferit de OPTA. De la „sarea și piperul” fotbalului, golurile, până la ocazii, schimbări, accidentări sau minutele de prelungire, totul este prezentat în timp real. Dacă ați ratat o clipă meciul la TV, aici puteți urmări toate fazele importante care s-au derulat.

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🔴 Final de meci, FCV Farul Constanta 3, Csikszereda 2.
90'+4' 🔴 Se încheie repriza a doua, FCV Farul Constanta 3, Csikszereda 2.
90'+3' Tóth Pál Elod (Csikszereda) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90'+3' Sofyane Bouzamoucha (FCV Farul Constanta) scoate o lovitură liberă în propria jumătate.
90'+3' Fault comis de Tóth Pál Elod (Csikszereda).
90'+2' 🚩 Corner, Csikszereda. Acordat de Gustavo Marins.
90'+2' Arbitrul de rezervă a indicat 3 minute de prelungiri.
89' Cartonaș galben pentru Szilárd Vereș (Csikszereda).
88' Fault comis de Máté Ódor (Csikszereda).
88' Dan Sîrbu (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
88' Cartonaș galben pentru Răzvan Tănasă (FCV Farul Constanta).
87' Fault comis de Cristian Sima (FCV Farul Constanta).
87' Lóránd Pászka (Csikszereda) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
86' Fault comis de Cristian Sima (FCV Farul Constanta).
86' Răzvan Trif (Csikszereda) scoate o lovitură liberă pe flancul stâng.
85' Șutul lui Valentin Țicu (FCV Farul Constanta) cu piciorul stâng, din afara careului, este blocat. Asistat de Sofyane Bouzamoucha.
85' 🧤 Paradă a portarului. Șutul lui Cristian Sima (FCV Farul Constanta) cu piciorul drept, din partea dreaptă a careului, este parat de Eduard Pap (Csikszereda) în centrul porții. Asistat de Ionuț Cojocaru.
84' Șut ratat. Ionuț Vîna (FCV Farul Constanta) șutează cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea trece mult peste poartă și pe lângă, în stânga. Asistat de Ionuț Cojocaru.
80' ↕️ Schimbare, FCV Farul Constanta. Ionuț Cojocaru îl înlocuiește pe Iustin Doicaru.
80' ↕️ Schimbare, FCV Farul Constanta. Cristian Sima îl înlocuiește pe Mattéo Ahlinvi.
78' Fault comis de Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta).
78' Lóránd Pászka (Csikszereda) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
78' Tentativă blocată. Răzvan Trif (Csikszereda) a încercat un șut cu piciorul stâng din afara careului, dar a fost blocat. Asistat de Lóránd Pászka, în urma unei centrări.
78' 🚩 Corner pentru Csikszereda. Acordat de Valentin Țicu.
76' ↕️ Schimbare la Csikszereda. Răzvan Trif îl înlocuiește pe János Hegedűs.
76' Șut ratat. Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) a șutat cu piciorul stâng, din partea stângă a careului, dar mingea a trecut puțin peste poartă. Asistul a venit de la Mattéo Ahlinvi, în urma unei acțiuni rapide.
73' ↕️ Schimbare, Csikszereda. Anderson Ceará îl înlocuiește pe Albert Stahl.
71' ↕️ Schimbare, FCV Farul Constanta. Răzvan Tănasă îl înlocuiește pe Eduard Radaslavescu.
71' S-a terminat întreruperea. Sunt gata să continue.
70' ↕️ Schimbare, FCV Farul Constanta. Ionuț Vîna îl înlocuiește pe Eddy Sylvestre.
70' Pauză în joc pentru o pauză de hidratare.
69' GOOOL! FCV Farul Constanta 3, Csikszereda 2. Gol marcat de Ádám Czékus (Csikszereda) cu capul, din imediata apropiere, în colțul din dreapta jos. Asistat de Tóth Pál Elod cu o centrare.
67' Henț comis de Raul Palmeş (Csikszereda).
67' Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta) scoate o lovitură liberă în flancul stâng.
65' Henț comis de Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta).
62' ↕️ Schimbare la Csikszereda. Tóth Pál Elod îl înlocuiește pe Efraim Bödo.
61' Ocazie ratată. Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, a fost aproape, dar mingea trece pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Valentin Țicu.
58' Fault comis de Szilárd Vereș (Csikszereda).
58' Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă pe flancul drept.
55' 🚩 Corner pentru Csikszereda. Acordat de Eddy Sylvestre.
54' Albert Stahl (Csikszereda) obține o lovitură liberă în flancul drept.
54' Fault comis de Gustavo Marins (FCV Farul Constanta).
51' Cartonaș galben pentru Máté Ódor (Csikszereda) pentru un fault dur.
50' Ocazie ratată. Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) a trimis un șut cu piciorul stâng din centrul careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în dreapta. Pasă decisivă de la Iustin Doicaru.
49' 🏳️ Offside, FCV Farul Constanța. Eduard Radaslavescu este prins în offside.
48' Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
48' Fault comis de Attila Csürös (Csikszereda).
45' 🟢 Începe repriza a doua! FCV Farul Constanța 3, Csikszereda 1.
45' ↕️ Schimbare la Csikszereda. Máté Ódor îl înlocuiește pe Szabolcs Szalay.
45' ↕️ Schimbare la Csikszereda. Szilárd Vereș îl înlocuiește pe Mátyás Tajti.
45'+8' 🔔 Finalul primei reprize, FCV Farul Constanța 3, Csikszereda 1.
45'+5' S-a încheiat întreruperea. Suntem gata să continuăm.
45'+5' Întrerupere în joc (FCV Farul Constanța).
45'+3' Cartonaș galben pentru Alex Szabó (Csikszereda) pentru un fault dur.
45'+3' Fault comis de Alex Szabó (Csikszereda).
45'+3' Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
45'+1' Arbitrul de rezervă a anunțat 7 minute de prelungiri.
43' Ocazie ratată. Eduard Radaslavescu (FCV Farul Constanta) a șutat cu piciorul stâng din centrul careului, dar mingea a trecut mult peste poartă. Asistat de Iustin Doicaru.
42' Fault comis de Lóránd Pászka (Csikszereda).
42' Dan Sîrbu (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
41' Attila Csürös (Csikszereda) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
41' Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
41' Fault comis de Attila Csürös (Csikszereda).
40' GOOOL! FCV Farul Constanta 3, Csikszereda 1. Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta) înscrie cu o lovitură de cap, de la foarte mică distanță, direct în vinclul din stânga sus! Asistat de Eduard Radaslavescu, care a centrat excelent în urma unui corner.
39' 🚩 Corner, FCV Farul Constanta. Acordat de Eduard Pap.
39' 🧤 Paradă a portarului! Șutul lui Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) cu piciorul stâng, de la distanță, este reținut spectaculos de Eduard Pap (Csikszereda), care scoate mingea din vinclul porții.
37' Fault comis de János Hegedűs (Csikszereda).
37' Eduard Radaslavescu (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
35' GOOOL! FCV Farul Constanta 2, Csikszereda 1. Ádám Czékus (Csikszereda) a înscris cu un șut cu piciorul drept, din centrul careului, direct în colțul din dreapta sus. Asistat de János Hegedűs cu o pasă filtrantă.
33' 🧤 Paradă a portarului! Iustin Doicaru (FCV Farul Constanta) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar Eduard Pap (Csikszereda) a reținut mingea în colțul din dreapta jos. Asistat de Dan Sîrbu.
32' Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în flancul drept.
32' Fault comis de Mátyás Tajti (Csikszereda).
30' Valentin Țicu (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
30' Fault comis de Albert Stahl (Csikszereda).
28' GOL! FCV Farul Constanta 2, Csikszereda 0. Eduard Radaslavescu de la FCV Farul Constanta a înscris cu un șut cu piciorul drept, din centrul careului, direct în vinclul din dreapta sus.
26' Pauza s-a încheiat. Se poate relua jocul.
26' Întreruperea s-a încheiat. Jocul poate fi reluat.
25' Întrerupere în joc pentru o pauză de hidratare.
24' Întrerupere în joc pentru o pauză de hidratare.
24' Gol! FCV Farul Constanta deschide scorul, 1-0 în fața celor de la Csikszereda! Iustin Doicaru, de la FCV Farul Constanta, a marcat dintr-o lovitură liberă, cu un șut superb cu piciorul stâng, direct în vinclul din dreapta sus!
23' Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) scoate o lovitură liberă în jumătatea adversă.
23' Fault comis de Attila Csürös (Csikszereda).
17' Decizie VAR: Gol anulat! FCV Farul Constanta 0-0 Csikszereda.
17' GOL ANULAT DE VAR: Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta) înscrie, dar reușita este anulată în urma consultării VAR.
17' 🏳️ Offside, FCV Farul Constanta. Mattéo Ahlinvi a fost prins în offside.
17' Lóránd Pászka (Csikszereda) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
17' Fault comis de Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta).
14' Eduard Radaslavescu (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
14' Fault comis de Alex Szabó (Csikszereda).
13' Fault comis de Efraim Bödo (Csikszereda).
13' Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
12' Szabolcs Szalay (Csikszereda) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
12' Fault comis de Gustavo Marins (FCV Farul Constanta).
11' Albert Stahl (Csikszereda) obține o lovitură liberă pe flancul drept.
11' Fault comis de Valentin Țicu (FCV Farul Constanta).
8' Mattéo Ahlinvi (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
8' Fault comis de Albert Stahl (Csikszereda).
6' Fault comis de Mátyás Tajti (Csikszereda).
6' Eddy Sylvestre (FCV Farul Constanta) obține o lovitură liberă pe aripa dreaptă.
3' Fault comis de Dan Sîrbu (FCV Farul Constanta).
3' Lóránd Pászka (Csikszereda) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
2' Fault comis de Eduard Radaslavescu (FCV Farul Constanta).
2' Raul Palmeş (Csikszereda) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
🟢 A început prima repriză.

Echipele de start și schimbări la Farul – Csikszereda

Ce echipe trimit în teren Ioan Ovidiu Sabău și Istvan Szabo (59 de ani) vedem în secțiunea de mai jos. Tot acolo, amatorii de tactică și scheme de joc pot vedea și sistemul ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Ulterior, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

Farul 3-4-3
12R. Munteanu
22D. Sîrbu
3V. Țicu
4G. Marins Silva
6V. Dican
24S. Bouzamoucha
23T. Njiké(cpt)
70M. Alrich Mawulé Ahlinvi▼80'
19A. Doicaru▼80'
10E. Sylvestre Negadi▼71'
20E. Radaslavescu▼71'
Rezerve
18L. Banu
33J. Kaminski Borba Ferreira
13I. Cercel
28C. Sima▲80'
27I. Cojocaru▲80'
1A. Buzbuchi
71R. Tănasă▲71'
80N. Popescu
99R. Mărincean
8I. Vînă▲71'
11C. Ganea
17I. Larie
Antrenor
I. Sabău
Csikszereda 4-2-3-1
94E. Pap
3R. Palmeş
6L. Pászka(cpt)
18M. Tajti▼46'
4A. Szabó
24J. Hegedűs▼76'
77A. Stahl▼73'
13A. Csürös
79S. Szalay▼46'
20E. Bödő▼62'
17Á. Czékus
Rezerve
22M. Ódor▲46'
9J. Dolný
30Z. Magyar
8S. Vereș▲46'
16E. Tóth-Pál▲62'
27M. Eppel
14L. Novelli
11F. de Jesus dos Santos▲73'
34M. Karácsony
29R. Trif▲76'
55D. Bota
Antrenor
I. Szabó

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – Csikszereda

Dat fiind startul de sezon și forma arătată de cele două formații, Farul este mare favorită în acest meci. La Superbet, echipa dobrogeană are o cotă de 1,56 pentru a învinge, în timp ce oaspeții primesc 5,80. La acest meci mai putem alege și alte pariuri ofertante, precum peste 2,5 goluri, la o cotă de 1,78.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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