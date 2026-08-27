Farul dă o nouă lovitură după Iustin Doicaru! ”Perla” lui Gică Hagi, transfer la clubul cu 26 de titluri

Deși și-a propus intrarea în play-off-ul SuperLigii, conducerea Farului a decis să se mai despartă de un jucător. După Iustin Doicaru, constănțenii au dat curs unei oferte venite din afara țării pentru un fotbalist de perspectivă.
După ce a încasat 1,5 milioane de euro pentru mutarea lui Iustin Doicaru la Rizespor, Farul a mai făcut o mutare pe piața transferurilor. ”Marinarii” au ajuns la o înțelegere pentru a-l ceda pe Ionuț Cojocaru (23 de ani).
Conform prosport.ro, atacantul de bandă stânga al constănțenilor va merge la Sliema Wanderers, formație care a câștigat 26 de titluri de campioană în Malta. De altfel, jucătorul și impresarul său, Mihai Stan, au fost surprinși la plecarea de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Într-o primă fază, Cojocaru va merge sub formă de împrumut la echipa din Malta până la finalul sezonului. În vara viitoare, Sliema Wanderers va avea drept de achiziționare definitivă a jucătorului în schimbul a 500.000 de euro.
Ionuț Cojocaru nu a reușit să-l impresioneze pe antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, și a jucat extrem de puțin în acest start de sezon. Lăsat pe banca de rezerve în prima etapă, el a prins 58 de minute în următoarele trei meciuri, de fiecare dată venind de pe banca de rezerve.
A mai jucat 6 minute în partida cu FC Bihor din Cupa României, pentru ca în ultimele două runde din SuperLiga să nu prindă lotul ”marinarilor”. Cojocaru nu a reușit vreun gol sau vreo pasă decisivă în actualul sezon.
Născut la Brăila, Ionuț Cojocaru a ajuns la academia Gheorghe Hagi chiar în ziua în are a împlinit 13 ani. A trecut pe la toate grupele de juniori ale Farului, înainte de a fi promovat la prima echipă în vara lui 2022.
După un sezon în care nu a reușit să se impună, constănțenii l-au cedat sub formă de împrumut la Petrolul. După doar două luni petrecute la formația ploieșteană, pentru care nu a apucat să debuteze, Cojocaru s-a întors la malul Mării Negre.