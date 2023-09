Farul, eliminată rușinos din Europa: “Ne băteau și cu echipa a doua”. Unde a greșit Hagi

Campioana României nu a reușit să își păstreze avantajul din tur. Acasă, Farul a reușit să o învingă pe Helsinki cu 2-1 după golurile lui Rivaldinho și Popescu. Victoria i-a dat speranțe lui Hagi, mai ales că a venit în urma unei reveniri de scor.

Farul nu a reușit să marcheze la Helsinki

“Noi când jucam cu nordicii ne gândeam câte le dăm, nu dacă ne calificăm sau nu. Într-adevăr o seară tristă pentru fotbalul românesc. Mie sincer îmi pare rău pentru că la un moment dat, după victoria de acasă a Farului, după ce au revenit de la 1-0, am crezut că vor reuși să se califice.

Dar am văzut o echipă aseară care nu bat nici juniorii, sau Under 21 ne bătea aseară, la cum a jucat Farul. Contează foarte mult și jucătorii, cum sunt, mentalitatea lor. Când jucăm cu Craiova, cu Botoșani e diferit. Aici mai mergi cu avionul, te plimbi așa cu avionul, mai e o presiune în plus”, a declarat Dănuț Lupu.

Hagi ratează calificarea în grupele Conference League

Hagi se poate lăuda cu una din cele mai tinere echipe din Europa. Singurul străin din primul 11 al gazdelor, Radulovic, a reușit o dublă, iar finlandezii merg mai departe în competiție.

“Generația noastră, la 18 ani aveam 30-40 de meciuri internaționale. La ora asta, în fotbalul românesc, termini junioratul la 19 ani, nu la 18, iar la 23 ești încă tânără speranță. Înainte, la 19 ani dacă nu jucai, te lăsai. Acum, la 23, încă mai ești speranță, poți să mai joci fotbal.

Suntem în 2023, în 2005 echipele încă mai jucau, dar din 2006 încoace ne-am cam terminat”, a declarat Dănuț Lupu în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA. Agumentul lui Lupu a fost confirmat și de către Bănel Nicoliță: “Eu la 19 ani eram la Timișoara, semnasem cu Timișoara. Era un contract pentru Liga I.

Apoi, după 6 luni, am venit la Steaua. Eu am jucat de la 16 ani meci de meci. În 2004-2005 am ajuns la Steaua. Din 2001 am jucat liga a 2-a meci de meci. Nu credeam că nu se califică Farul. Așa cum am văzut-o eu, cu Budescu care i-a ajutat tot timpul. Aseară, mai puțin, nu a mai avut randamentul pe care și l-a dorit”.

Pentru Farul, urmează o luptă aprinsă în campionat. Echipa lui Hagi trebuie să își apere titlul după un început modest de sezon. Constănțenii sunt pe locul 8 în campionat cu 3 victorii și 3 înfrângeri. Farul are 11 goluri înscrise, 10 primite și un meci mai puțin disputat în Liga I.

