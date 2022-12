Farul – FC Botoşani Live stream ora 13:15 în etapa a 19-a din SuperLiga. Marinarii, trei puncte pentru consolidarea primului loc. Echipele de start

Meciul Farul – FC Botoşani are loc duminică, 4 decembrie, cu începere de la ora 13:15, în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Constănţenii sunt pe primul loc, cu 41 de puncte, în timp ce moldovenii se află pe poziţia a 12-a, cu 20 de puncte. Farul trebuie să câştige, deoarece CFR Cluj s-a apropiat la numai patru lungimi şi mai are încă un meci restant.

Unde se joacă meciul Farul – FC Botoşani

Întâlnirea Farul – FC Botoşani se dispută duminică, 4 decembrie, de la ora 13:15, pe stadionul Academiei Hagi de la Ovidiu, în etapa a 19-a din SuperLiga. Suporterii constănţeni, de când echipa a căpătat numele fanion al oraşului, Farul, vin în număr mare la meciuri, astfel că mereu tribunele micuţei arene de la Ovidiu sunt pline.

Nici nu este un efort prea mare pentru ei, deoarece Ovidiu se află foarte aproape de Constanţa şi sunt suficiente mijloace de transport în comun, pe lângă cele personale, pentru a ajunge la stadion. Deşi se anunţă o vreme rece fanii Farului şi-au anunţat prezenţa ca de obicei în număr de câteva mii, mai ales că echipa luptă să se menţină pe primul loc.

Cine transmite la TV partida Farul – FC Botoşani

Partida Farul – FC Botoşani se joacă duminică, 4 decembrie, de la ora 13:15 pe stadionul Academiei Hagi de la Ovidiu, în etapa a 19-.a din SuperLiga şi va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Din păcate meteorologii nu anunţă lucruri prea bune despre ziua de duminică, 4 decembrie. Cerul va fi acoperit toată ziua şi sunt mari şanse să plouă în reprize pe parcursul zilei, inclusiv la ora jocului. Temperatura va fi ceva mai ridicată decât zilele precedente, în jur de 8 grade. Arbitrul partidei a fost desemnat craioveanul Viorel Flueran.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul – FC Botoşani

are trei absenţe la meciul cu FC Botoşani. Este vorba, în primul rând, de un om extrem de important din compartimentul ofensiv, Louis Munteanu, care începuse să se înţeleagă foarte bine cu Alibec şi de mai vechile probleme, fundaşul dreapta Romeo Benzar şi de mijlocaşul la închidere Dragoş Nedelcu.

Mihai Ciobanu a început cu stângul pe banca Botoşanilor, dar nu a mirat şi nu a supărat pe nimeni. La Ovidiu, deşi are lotul complet la dispoziţie, va fi greu să spere la ceva, pentru că Farul acasă a fost neiertătoare cu echipele vizitatoare, unde din 9 meciuri a remizat doar de două ori, în rest victorii.

Cote la pariuri la jocul Farul – FC Botoşani

Casele de pariuri acordă credit mare echipei lui Gică Hagi, care are cotă de 1,60 la victorie, o cotă chiar generoasă, pentru că dobrogenii au clar mai multă calitate în joc decât moldovenii şi de 5,80 pentru ca Botoşani să fie prima echipă care bate la Ovidiu în acest sezon. Şansă dublă X2 are cotă 2,35 iar un gol al oaspeţilor are cotă 1,90.

Sun denumirea de Farul nu avem decât trei meciuri între cele două echipe, ultimele trei, care înseamnă două victorii Farul şi un egal la Botoşani, pentru că în schimb au fost înainte multe partide între Viitorul Constanţa şi FC Botoşani iar sub numele de Farul doar jocuri în Liga 2 în perioada 2009-2013, în care victoriile au alternat.