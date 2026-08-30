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Farul și FC Botoșani se întâlnesc duminică, 30 august, de la ora 16:00, în etapa 7 de SuperLiga. Dobrogenii, care anul trecut au jucat baraj pentru menținerea în prima ligă, bat la porțile play-off-ului. Iar FC Botoșani, care a jucat în barajul pentru Conference League, e foarte aproape de zona roșie.

Farul – FC Botoșani în etapa 7 din SuperLiga României

Farul a început campionatul cu o înfrângere la U Cluj, 1-2, după care a devenit imbatabilă. Are trei remize în deplasare, cu FCSB (2-2), FC Argeș (1-1) și Sepsi (1-1), și victorii pe linie pe teren propriu, 2-0 contra Corvinului și 3-2 cu Csikszereda.

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De partea cealaltă, , când a învins cu 1-0 pe Csikszereda. Până atunci, remizase la Voluntari (2-2), cu Rapid (1-1) și Corvinul (0-0), iar cu la U Cluj (1-2) și FCSB (2-3) pierduse.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 Farul 2026-08-30T13:00:00Z FC Botoşani Arbitri Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: M. Necula Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: I. Dima Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după Farul – FC Botoșani

La startul etapei cu numărul 7, Farul avea 9 puncte, la egalitate cu hunedorenii de la Corvinul, aflați pe locul 6. Iar Botoșani, cu 6 puncte, ocupa poziția a 13-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 3 ▼ FCSB 6 3 2 1 9-5 11 4 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 5 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 6 Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 7 ▲ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 8 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 9 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 10 ▼ Farul 6 2 3 1 10-8 9 11 ▲ CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 ▲ FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6 14 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 15 UTA 6 0 3 3 3-9 3 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Farul – FC Botoșani beneficiază pe FANATIK, la fel ca toate meciurile de SuperLiga, de statisticile OPTA. Un instrument excelent pentru a vedea și analiza evoluția fiecărui jucător, dar și pentru pariori, care pot specula ofertele caselor de pariuri la ofertele pe performanțele individuale în teren. Și nu vorbim doar de goluri, ci și de șuturi, cartonașe etc.

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Toți Farul FC Botoşani Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 22 D. Sîrbu – – – – – – – – – – – 3 V. Țicu – – – – – – – – – – – 4 G. Marins Silva – – – – – – – – – – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – – – – – – – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi – – – – – – – – – – – 7 D. Alibec – – – – – – – – – – – 28 C. Sima – – – – – – – – – – – 20 E. Radaslavescu – – – – – – – – – – – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – – – – 29 A. Goncear – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 71 R. Tănasă – – – – – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 99 R. Mărincean – – – – – – – – – – – 11 C. Ganea – – – – – – – – – – – 18 L. Banu – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 25 J. Vojtuš – – – – – – – – – – – 13 I. Cercel – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 73 N. Ilaș – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 94 M. Diarra – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – – 7 S. Mailat – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 22 M. Kovtaliuk – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 25 A. Șuchianu – – – – – – – – – – – 77 G. Gama da Silva – – – – – – – – – – – 14 G. Șorodoc – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 11 Z. Mitrov – – – – – – – – – – – 8 R. Idowu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Farul – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot pe FANATIK, ai și comentariul live text al meciului Farul – FC Botoșani. Acesta ”curge” automat, fiind actualizat în timp real, fază cu fază, ca să știi în orice moment ce se petrece pe gazon. Mai mult, evenimentele importante din meci sunt evidențiate pentru a fi mai ușor de reperat.

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Echipele de start și schimbări la Farul – FC Botoșani

Nu lipsesc nici echipele de start. Acestea se afișează în momentul în care sunt oficiale, comunicate organizatorului competiției prin foile de joc. Iar ulterior, în secțiunea de mai jos, vor fi actualizări în timp real cu modificările produse în meci.

Farul 3-4-3 12 R. Munteanu 22 D. Sîrbu 3 V. Țicu 4 G. Marins Silva 6 V. Dican 24 S. Bouzamoucha 23 T. Njiké 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 7 D. Alibec(cpt) 28 C. Sima 20 E. Radaslavescu Rezerve 18 L. Banu 33 J. Kaminski Borba Ferreira 10 E. Sylvestre Negadi 13 I. Cercel 25 J. Vojtuš 17 I. Larie 29 A. Goncear 1 A. Buzbuchi 71 R. Tănasă 80 N. Popescu 99 R. Mărincean 11 C. Ganea Antrenor I. Sabău FC Botoşani 4-3-3 99 G. Anestis 2 B. Bayeye Kifutu 73 N. Ilaș 3 J. Petro 4 G. Miron(cpt) 94 M. Diarra 21 L. de Vega Lima 67 E. Papa 41 I. Dumiter 10 Ș. Bodișteanu 7 S. Mailat Rezerve 37 M. Bordeianu 23 E. Diaw 5 B. Răzvan Creţ 44 R. Sadiku 22 M. Kovtaliuk 27 I. Gurău 9 J. Marković 25 A. Șuchianu 77 G. Gama da Silva 14 G. Șorodoc 11 Z. Mitrov 8 R. Idowu Antrenor M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri în Farul – FC Botoșani

Din punct de vedere al pariurilor Farul – FC Botoșani se anunță relativ echilibrat, cu un avantaj pentru gazde. Cota Farului la victorie este 2,02, în timp ce oaspeții au 3,80, iar remiza e cotată la 3,55.

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Farul are al treilea atac din campionat, după Dinamo (care a dat 9 goluri în doar două meciuri) și U Craiova, iar acest lucru se va vedea, mai ales că joacă pe teren propriu. Dar nici moldovenii nu stau chiar rău la acest capitol. În plus, Pentru o formație cu o singură victorie, 7 goluri înscrise de Botoșani e destul de bine. Și dacă ținem cont că cinci dintre ele au fost marcate în deplasare, ne putem aștepta la un meci cu multe reușite. Merită încercat un ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,07.