Farul și FC Botoșani se întâlnesc duminică, 30 august, de la ora 16:00, în etapa 7 de SuperLiga. Dobrogenii, care anul trecut au jucat baraj pentru menținerea în prima ligă, bat la porțile play-off-ului. Iar FC Botoșani, care a jucat în barajul pentru Conference League, e foarte aproape de zona roșie.
Farul a început campionatul cu o înfrângere la U Cluj, 1-2, după care a devenit imbatabilă. Are trei remize în deplasare, cu FCSB (2-2), FC Argeș (1-1) și Sepsi (1-1), și victorii pe linie pe teren propriu, 2-0 contra Corvinului și 3-2 cu Csikszereda.
De partea cealaltă, FC Botoșani a obținut primul succes stagional în runda trecută, când a învins cu 1-0 pe Csikszereda. Până atunci, remizase la Voluntari (2-2), cu Rapid (1-1) și Corvinul (0-0), iar cu la U Cluj (1-2) și FCSB (2-3) pierduse.
La startul etapei cu numărul 7, Farul avea 9 puncte, la egalitate cu hunedorenii de la Corvinul, aflați pe locul 6. Iar Botoșani, cu 6 puncte, ocupa poziția a 13-a.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Dinamo
|7
|4
|2
|1
|14-5
|14
|2▲
|Petrolul
|7
|4
|0
|3
|7-10
|12
|3▼
|FCSB
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|4▲
|Rapid
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|5▲
|Univ. Craiova
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|6
|Corvinul
|7
|2
|4
|1
|8-4
|10
|7▲
|Oțelul
|7
|2
|4
|1
|9-8
|10
|8▲
|Sepsi OSK
|7
|2
|4
|1
|4-3
|10
|9▼
|FC Argeș
|7
|3
|1
|3
|4-5
|10
|10▼
|Farul
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|11▲
|CFR Cluj
|6
|3
|0
|3
|11-10
|9
|12▼
|U Cluj
|6
|3
|0
|3
|9-9
|9
|13▲
|FC Botoşani
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|14▼
|FC Voluntari
|7
|1
|2
|4
|7-18
|5
|15
|UTA
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|16
|Csikszereda
|7
|0
|1
|6
|4-13
|1
Farul – FC Botoșani beneficiază pe FANATIK, la fel ca toate meciurile de SuperLiga, de statisticile OPTA. Un instrument excelent pentru a vedea și analiza evoluția fiecărui jucător, dar și pentru pariori, care pot specula ofertele caselor de pariuri la ofertele pe performanțele individuale în teren. Și nu vorbim doar de goluri, ci și de șuturi, cartonașe etc.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|12 R. Munteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Sîrbu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 V. Țicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Marins Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 V. Dican
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 S. Bouzamoucha
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 T. Njiké
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 D. Alibec
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 C. Sima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 E. Radaslavescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 E. Sylvestre Negadi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Goncear
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 A. Buzbuchi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|71 R. Tănasă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 N. Popescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 R. Mărincean
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 C. Ganea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 L. Banu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 I. Larie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 J. Vojtuš
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 I. Cercel
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 J. Kaminski Borba Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 G. Anestis
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 B. Bayeye Kifutu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|73 N. Ilaș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 J. Petro
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Miron
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 M. Diarra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 L. de Vega Lima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|67 E. Papa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|41 I. Dumiter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 Ș. Bodișteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 S. Mailat
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 J. Marković
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Gurău
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 M. Kovtaliuk
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 R. Sadiku
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 A. Șuchianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 G. Gama da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 G. Șorodoc
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 B. Răzvan Creţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 E. Diaw
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|37 M. Bordeianu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 Z. Mitrov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 R. Idowu
|–
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Tot pe FANATIK, ai și comentariul live text al meciului Farul – FC Botoșani. Acesta ”curge” automat, fiind actualizat în timp real, fază cu fază, ca să știi în orice moment ce se petrece pe gazon. Mai mult, evenimentele importante din meci sunt evidențiate pentru a fi mai ușor de reperat.
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Nu lipsesc nici echipele de start. Acestea se afișează în momentul în care sunt oficiale, comunicate organizatorului competiției prin foile de joc. Iar ulterior, în secțiunea de mai jos, vor fi actualizări în timp real cu modificările produse în meci.
Din punct de vedere al pariurilor Farul – FC Botoșani se anunță relativ echilibrat, cu un avantaj pentru gazde. Cota Farului la victorie este 2,02, în timp ce oaspeții au 3,80, iar remiza e cotată la 3,55.
Farul are al treilea atac din campionat, după Dinamo (care a dat 9 goluri în doar două meciuri) și U Craiova, iar acest lucru se va vedea, mai ales că joacă pe teren propriu. Dar nici moldovenii nu stau chiar rău la acest capitol. În plus, FC Botoșani dă și golgheterul la zi din campionat. Pentru o formație cu o singură victorie, 7 goluri înscrise de Botoșani e destul de bine. Și dacă ținem cont că cinci dintre ele au fost marcate în deplasare, ne putem aștepta la un meci cu multe reușite. Merită încercat un ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,07.