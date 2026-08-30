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Farul – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Cum arată echipele de start

Farul - FC Botoșani, SuperLiga, etapa 7. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
30.08.2026 | 14:32
Farul FC Botosani LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 7 Cum arata echipele de start
SPECIAL FANATIK
Farul - FC Botoșani, LIVE VIDEO în etapa 7 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures
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Farul și FC Botoșani se întâlnesc duminică, 30 august, de la ora 16:00, în etapa 7 de SuperLiga. Dobrogenii, care anul trecut au jucat baraj pentru menținerea în prima ligă, bat la porțile play-off-ului. Iar FC Botoșani, care a jucat în barajul pentru Conference League, e foarte aproape de zona roșie.

Farul – FC Botoșani în etapa 7 din SuperLiga României

Farul a început campionatul cu o înfrângere la U Cluj, 1-2, după care a devenit imbatabilă. Are trei remize în deplasare, cu FCSB (2-2), FC Argeș (1-1) și Sepsi (1-1), și victorii pe linie pe teren propriu, 2-0 contra Corvinului și 3-2 cu Csikszereda.

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De partea cealaltă, FC Botoșani a obținut primul succes stagional în runda trecută, când a învins cu 1-0 pe Csikszereda. Până atunci, remizase la Voluntari (2-2), cu Rapid (1-1) și Corvinul (0-0), iar cu la U Cluj (1-2) și FCSB (2-3) pierduse.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 7
Farul
FC Botoşani
Arbitri
Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: M. Necula Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: I. Dima Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după Farul – FC Botoșani

La startul etapei cu numărul 7, Farul avea 9 puncte, la egalitate cu hunedorenii de la Corvinul, aflați pe locul 6. Iar Botoșani, cu 6 puncte, ocupa poziția a 13-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 7 4 2 1 14-5 14
2 Petrolul 7 4 0 3 7-10 12
3 FCSB 6 3 2 1 9-5 11
4 Rapid 6 3 2 1 7-3 11
5 Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10
6 Corvinul 7 2 4 1 8-4 10
7 Oțelul 7 2 4 1 9-8 10
8 Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10
9 FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10
10 Farul 6 2 3 1 10-8 9
11 CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9
12 U Cluj 6 3 0 3 9-9 9
13 FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6
14 FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5
15 UTA 6 0 3 3 3-9 3
16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Farul – FC Botoșani beneficiază pe FANATIK, la fel ca toate meciurile de SuperLiga, de statisticile OPTA. Un instrument excelent pentru a vedea și analiza evoluția fiecărui jucător, dar și pentru pariori, care pot specula ofertele caselor de pariuri la ofertele pe performanțele individuale în teren. Și nu vorbim doar de goluri, ci și de șuturi, cartonașe etc.

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Toți
Farul
FC Botoşani
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
12 R. Munteanu
22 D. Sîrbu
3 V. Țicu
4 G. Marins Silva
6 V. Dican
24 S. Bouzamoucha
23 T. Njiké
70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
7 D. Alibec
28 C. Sima
20 E. Radaslavescu
10 E. Sylvestre Negadi
29 A. Goncear
1 A. Buzbuchi
71 R. Tănasă
80 N. Popescu
99 R. Mărincean
11 C. Ganea
18 L. Banu
17 I. Larie
25 J. Vojtuš
13 I. Cercel
33 J. Kaminski Borba Ferreira
99 G. Anestis
2 B. Bayeye Kifutu
73 N. Ilaș
3 J. Petro
4 G. Miron
94 M. Diarra
21 L. de Vega Lima
67 E. Papa
41 I. Dumiter
10 Ș. Bodișteanu
7 S. Mailat
9 J. Marković
27 I. Gurău
22 M. Kovtaliuk
44 R. Sadiku
25 A. Șuchianu
77 G. Gama da Silva
14 G. Șorodoc
5 B. Răzvan Creţ
23 E. Diaw
37 M. Bordeianu
11 Z. Mitrov
8 R. Idowu

Desfășurarea meciului Farul – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot pe FANATIK, ai și comentariul live text al meciului Farul – FC Botoșani. Acesta ”curge” automat, fiind actualizat în timp real, fază cu fază, ca să știi în orice moment ce se petrece pe gazon. Mai mult, evenimentele importante din meci sunt evidențiate pentru a fi mai ușor de reperat.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Farul – FC Botoșani

Nu lipsesc nici echipele de start. Acestea se afișează în momentul în care sunt oficiale, comunicate organizatorului competiției prin foile de joc. Iar ulterior, în secțiunea de mai jos, vor fi actualizări în timp real cu modificările produse în meci.

Farul 3-4-3
12R. Munteanu
22D. Sîrbu
3V. Țicu
4G. Marins Silva
6V. Dican
24S. Bouzamoucha
23T. Njiké
70M. Alrich Mawulé Ahlinvi
7D. Alibec(cpt)
28C. Sima
20E. Radaslavescu
Rezerve
18L. Banu
33J. Kaminski Borba Ferreira
10E. Sylvestre Negadi
13I. Cercel
25J. Vojtuš
17I. Larie
29A. Goncear
1A. Buzbuchi
71R. Tănasă
80N. Popescu
99R. Mărincean
11C. Ganea
Antrenor
I. Sabău
FC Botoşani 4-3-3
99G. Anestis
2B. Bayeye Kifutu
73N. Ilaș
3J. Petro
4G. Miron(cpt)
94M. Diarra
21L. de Vega Lima
67E. Papa
41I. Dumiter
10Ș. Bodișteanu
7S. Mailat
Rezerve
37M. Bordeianu
23E. Diaw
5B. Răzvan Creţ
44R. Sadiku
22M. Kovtaliuk
27I. Gurău
9J. Marković
25A. Șuchianu
77G. Gama da Silva
14G. Șorodoc
11Z. Mitrov
8R. Idowu
Antrenor
M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri  în Farul – FC Botoșani

Din punct de vedere al pariurilor Farul – FC Botoșani se anunță relativ echilibrat, cu un avantaj pentru gazde. Cota Farului la victorie este 2,02, în timp ce oaspeții au 3,80, iar remiza e cotată la 3,55.

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Farul are al treilea atac din campionat, după Dinamo (care a dat 9 goluri în doar două meciuri) și U Craiova, iar acest lucru se va vedea, mai ales că joacă pe teren propriu. Dar nici moldovenii nu stau chiar rău la acest capitol. În plus, FC Botoșani dă și golgheterul la zi din campionat. Pentru o formație cu o singură victorie, 7 goluri înscrise de Botoșani e destul de bine. Și dacă ținem cont că cinci dintre ele au fost marcate în deplasare, ne putem aștepta la un meci cu multe reușite. Merită încercat un ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,07.

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