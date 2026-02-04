Farul, listat la bursă, cu Gică Hagi CEO? Milionarul român a aruncat bomba în România: „Este cel mai pregătit club din SuperLiga pentru acest pas”

ADVERTISEMENT

Constantin Frățilă, fost arbitru în Liga I în perioada 1995-2001, a intrat în afaceri pe bursă în urmă cu aproximativ 25 de ani și a acumulat o avere impresionantă prin investițiile și business-urile sale din domeniul turismului. Milionarul are un plan perfect pentru Farul Constanța, însă decizia finală va fi a lui Gică Hagi, cu care nu a discutat în mod direct până în acest moment.

Plan uluitor pentru Farul Constanța! Omul de afaceri a aruncat bomba

Constantin Frățilă are o mare experiență în tot ceea ce ține de bursă și este sigur că clubul Farul Constanța are tot ce îi trebuie pentru a fi listat. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că a avut discuții directe cu oameni din interiorul clubului despre această posibilitate.

Mai mulți oameni de afaceri au tatonat terenul de la malul Mării Negre pentru investiții, însă a stopat mai multe interese. Totuși, Constantin Frățilă a explicat că acest lucru nu ar reprezenta o problemă, deoarece el nu exclude posibilitatea ca Gică Hagi să aibă toată puterea executivă în cadrul clubului constănțean.

„Vă fac o confesiune! În urmă cu circa un an, am purtat o discuție pe tema asta cu Tiberiu Curt, vicepreședintele Farului. Și m-am angajat să structurez un material care să schițeze componentele generale pentru a scoate clubul pe bursă. E un proiect complicat, la care lucrez personal, dar nu privește în mod particular pe Farul, ci va fi aplicabil oricărui club interesat să urce pe bursă. Deocamdată, n-am discutat nimic personal cu Gică, dar sunt convins că știe tema aceasta de la Curt.

N-aș avea nicio problemă să mă exprim, dar nu cunosc aceste detalii, așa că nu mă pot pronunța (n.r. – despre dorința lui Gică Hagi de a continua să ia deciziile la club). Dar proiectul de listare pe bursă presupune o altă viziune, care n-ar exclude ca Hagi să fie vârful executivului. Să fie CEO! Pe banii oamenilor de afaceri, ar putea îndeplini însă acest rol pe obiective clare și exacte, pe proceduri, pe grile de responsabilitate”, a declarat fostul arbitru pentru

Ce condiții trebuie să îndeplinească Farul pentru acest proiect

În viziunea lui Constantin Frățilă, Farul Constanța este cel mai pregătit club din SuperLiga României pentru acest pas uriaș. Academia Gică Hagi este una dintre condițiile principale, iar este, de asemenea, un real ajutor.

„Înainte de toate, ar trebui să știm cu ce vine clubul în societatea propusă pentru listare. Mii de felicitări pentru ce a făcut Hagi la Farul, dar ar fi important să cunoaștem dacă ar băga doar echipa, dacă intră și Academia, și activele. E necesară o analiză a lucrurilor cu oamenii din interior pe fiecare segment în parte, fiindcă nu chemi un evaluator să-ți spună cât face un teren de fotbal sau un jucător.

Chestiunile astea se scanează la pachet, ca entitate complexă. Esențiale sunt mecanismele de funcționare și capacitatea de a atrage oameni cu bani dispuși să investească în acțiuni. Dacă cineva vrea să bage 5% într-un club pe bursă, el are interesul ca banii aceia să fie corect administrați și reprezentați.

Detaliile care o aduc pe Farul mai aproape de listarea la bursă

Voi invoca trei detalii pe care Farul deja le întrunește în mare parte, cu anumite ajustări. Unu: o Academie foarte bine organizată și cu o bază de selecție amplă. Pornim de la unde mănâncă, unde învață, unde se antrenează, emulație de antrenori la nivel juvenil și așa mai departe. Nicăieri în țară nu există un proiect mai serios decât Centrul de Juniori al lui Hagi. Doi: bază materială. Terenuri de joc, de antrenament, infrastructură de recuperare. Gică le are și pe astea, plus că va veni și stadionul cel nou în Constanța, care va fi tot la dispoziția Farului. Trei: o masă critică de oameni de afaceri, care să dorească să se implice în fotbal pentru a avea în Constanța un club de calitate și cu rezultate inclusiv în cupele europene, adică nu doar act de prezență.

Oricum, am convingerea că, în momentul de față, Farul e cel mai pregătit club din România pentru a începe demersurile de listare pe bursă. Și sper că va fi primul pe acest drum!”, a mai explicat Constantin Frățilă.