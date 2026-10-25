Farul – Oțelul, LIVE în SuperLiga, etapa 13. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

Farul are o primă parte de sezon bună sub comanda lui Neluțu Sabău și se anunță o candidată serioasă pentru un loc de play-off. De partea cealaltă, Oțelul are o serie de șase meciuri fără victorie și a ajuns pe loc de baraj. Partida de la Constanța se va disputa duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00, și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
”Marinarii” vin după o înfrângere fără drept de apel pe terenul campioanei Universitatea Craiova care l-a scos din minți pe antrenorul Neluțu Sabău. Așa că duelul cu Oțelul este un bun prilej pentru jucători să-i arate fostului mare internațional că ce s-a întâmplat în Bănie a fost doar un accident. Gălățenii sunt într-o pasă neagră, cu doar două puncte strânse în ultimele șase jocuri, iar în etapa trecută au remizat pe teren propriu cu ”lanterna roșie” Csikszereda, chiar dacă au avut avantaj de doi oameni în teren.
Înaintea acestei runde, Farul este sub linia play-off-ului. Trupa lui Sabău are 17 puncte și o victorie în meciul de duminică ar putea să o ducă aproape de Top 6. Oțelul Galați are 11 puncte, fiind pe locul 14, care duce la baraj. Doar FC Voluntari (8 puncte) și Csikszereda (2 puncte) stau mai prost decât gălățenii.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|12
|9
|2
|1
|27-7
|29
|2
|Rapid
|13
|8
|3
|2
|21-13
|27
|3
|Univ. Craiova
|12
|8
|2
|2
|27-9
|26
|4
|Petrolul
|13
|7
|2
|4
|18-17
|23
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6▲
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7▲
|UTA
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|8▼
|Farul
|12
|4
|5
|3
|17-17
|17
|9▼
|CFR Cluj
|12
|5
|1
|6
|17-18
|16
|10▼
|Corvinul
|13
|4
|4
|5
|14-16
|16
|11▼
|FC Botoşani
|13
|3
|5
|5
|17-17
|14
|12▼
|Sepsi OSK
|12
|3
|5
|4
|8-13
|14
|13
|FC Argeș
|13
|3
|3
|7
|8-14
|12
|14
|Oțelul
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|13
|1
|2
|10
|9-26
|5
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Nu există comentarii disponibile.
Farul Constanța și Oțelul Galați nu au printre cele mai puternice loturi din SuperLiga și nici băncile de rezerve nu impresionează. Cu toate acestea, antrenorii Ioan Ovidiu Sabău și Rui Duarte vor încerca să trimită cele mai bune formații pe teren pentru a obține cele trei puncte puse în joc.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Ținând cont de perioada nefastă prin care trec gălățenii, Farul este văzută favorită la casele de pariuri având o cotă de 1.87 la victorie. Un succes al Oțelului este cotat la 4.25, în timp ce egalul are o cotă de 3.65. Forma slabă a oaspeților și jocul orientat spre ofensivă al gazdelor ne poate indica un pariu care are șanse mari de reușită: ”interval goluri Farul: 2-3”, la o cotă de 2.22.